Завораживающая йога: как освоить сложные и красивые асаны

Достичь идеальной гибкости и удивить ею других – не так уж и просто, но вполне реально.

Иногда можно подумать, что люди, которые занимаются йогой, явно не с этой планеты. Ведь они с кажущейся лёгкостью стоят на руках, голове и демонстрируют удивительные возможности человеческого тела. Но на самом деле, их умения в большинстве случаев — это результат упорства и ежедневных тренировок, а не врождённого таланта.

Блогер и тренер по йоге из Израиля Yoga Vered регулярно доказывает подписчикам, что даже самые сложные и захватывающие дух асаны (позы для йоги. — Прим. «Чемпионата») реально освоить. Для этого нужны лишь время, желание и, конечно же, терпение. В своём «инстаграме» девушка рассказывает, как прогрессировать в восточной практике и достичь идеальной гибкости.

Как часто нужно заниматься йогой, чтобы достичь прогресса?

Сейчас Веред воспитывает трёх маленьких дочерей. Её знакомство с йогой состоялось семь лет назад, когда младшей девочке было всего четыре месяца. Тогда блогер решила дважды в неделю посещать класс йоги и пилатеса. По словам девушки, спустя год занятий она почувствовала некую связь с этой практикой и стала заниматься дома, чтобы лучше изучить себя и возможности тела.

В настоящее время Веред практикует йогу по полтора часа в день. Тренер уверена, что для прогресса крайне необходимо заниматься регулярно и тщательно разминаться перед каждой тренировкой. А вот ходить в спортивный зал и сидеть на строгих диетах, по мнению блогера, вовсе не обязательно, если вы хотите стать йогом. Ведь такая практика вполне самодостаточна.

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Как научиться выполнять сложные асаны в йоге?

Смотря на то, с какой изящностью йоги принимают сложные позы, трудно поверить, что когда-то эти люди едва ли садились на шпагат и вставали в мостик. Yoga Vered показывает в деталях, как грациозно удерживать равновесие на одной ноге, выгибать спину и непринуждённо стоять на руках в различных асанах. А фото её прогресса мотивируют тех, кому практика даётся не с первого занятия.

Натараджасана или Поза короля танцев

Для того чтобы освоить эту асану, нужно развивать гибкость спины, растяжку и равновесие.

Сначала встаньте ровно или, иначе говоря, примите позу горы. Затем перенесите вес на левую ногу, а правую схватите рукой за голень. Постарайтесь таким образом поднять ногу на уровень головы или, если это возможно, выше. Свободную руку можно вытянуть вперёд или опустить вниз для поддержания равновесия.

Фото: instagram.com/yogavered/

Более продвинутые практики могут взять ногу двумя руками и удерживать баланс без дополнительной помощи. Такая изящная натарджасана требует длительных тренировок. Поэтому не расстраивайтесь, если поначалу вам понадобятся специальные петли для захвата ноги, а сама поза будет кривоватой.

Пинча Маюрасана или Поза пера павлина

Пинча Маюрасана — это стойка на предплечьях и одна из основных перевёрнутых поз в йоге. В ней укрепляются плечевые суставы и мышцы, кровь приливает к голове и снимается нагрузка с шеи.

Сначала поставьте предплечья на пол и постарайтесь поднять хотя бы одну ногу, сохраняя баланс. Если вы новичок, то вторую ногу стоит подключать только с опорой на стену, чтобы избежать травм.

Фото: instagram.com/yogavered/

Опытные йоги идеально держат равновесие, поэтому могут усложнять асану с помощью положения ног. Например, одну можно опустить на пол, перекинув через голову, а вторую вытянуть вверх. Или же обе развести в шпагат.

Ардха Уштрасана или Неполная поза верблюда

Практики уверены, что эта асана позитивно влияет на пищеварительную и половую системы. Взамен асана требует от вас растяжки и умения сохранять баланс.

Встаньте на колени и обопритесь левой рукой об пол. С помощью правой руки попытайтесь поднять и вытянуть одну ногу во «флажок». Затем выпрямите спину и слегка наклонитесь назад.

Фото: instagram.com/yogavered/

Так как новички вряд ли смогут с первого раза выпрямить ногу в колене и подтянуть её к себе, им понадобятся специальные петли и, возможно, дополнительные упражнения на растяжку.

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Бакасана или Поза журавля

Она является основной многих других асан, для которых нужно удерживать равновесие на руках.

Сядьте на корточки и положите руки на пол перед собой. Слегка приподнимитесь, чтобы поставить колени рядом с подмышечными ямками. Оторвите ноги от пола и полностью перенесите вес на руки. Скажем сразу, что получится не сразу.

Анджанейасана или Поза полумесяца

Она хорошо раскрывает грудную клетку, укрепляет мышцы бёдер, растягивает подколенные сухожилия и мышцы ног.

В упрощённой асане вам потребуется только сделать выпад, выпрямить спину и поднять руки вверх, перенеся вес на ноги. Но Веред усложнила задачу. Девушка выгнула спину назад, запрокинула голову и захватила ногу «в кольцо».

Фото: instagram.com/yogavered/

Попробовать правильно взять ногу за голень можно и сидя в полушпагате. Очевидно, сделать это не так просто, как кажется со стороны.

Чакрасана или Поза колеса

При выполнении асаны нагружаются мышцы живота и икры, растягиваются передние бедренные мышцы, а кровь приливает к голове. Говорят, что поза колеса полезна для людей, которые ведут сидячий образ жизни.

Ложитесь и подтяните к себе ноги, согнув их в коленях. Ладонями обопритесь об пол за головой и поднимите корпус, перенеся вес на руки и ноги. Встаньте на носочки.

Фото: instagram.com/yogavered/

Возможно, поначалу руки и ноги будут расположены максимально широко друг от друга. Но благодаря регулярным практикам вы сможете выполнить красивую и утончённую чакрасану.

Хануманасана или Поза Ханумана

Хануман известен как могущественный и отважный вождь обезьян, а поза, названная в честь него, как продольный шпагат. Она требует растяжки и натренированности.

Перед выполнением асаны проведите разминку, чтобы принять позу максимально комфортно и не навредить себе. Затем сядьте в шпагат и поднимите руки вверх.

Фото: instagram.com/yogavered/

Если вы ещё не овладели техникой шпагата, подстрахуйте себя специальными кубиками или руками. И помните, что растяжка, ровно как и другие навыки йоги, требует от вас усилий и регулярной работы над собой.

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