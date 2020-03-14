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Новое фитнес-приложение от Apple, спортивные фишки, мнение экспертов. Презентация iOS 14

Сможет ли новое приложение Apple заменить тренера?
Александр Карпов Анастасия Кравченко
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Спортивные инновации. Сможет ли новое приложение заменить фитнес-тренера
Или альтернативу обычным занятиям в зале пока не придумали? Разбираемся вместе с инструктором.
Lifestyle / Тренды 0

На днях стало известно, что в грядущей прошивке iOS 14 от компании Apple появится специальное приложение для фитнеса. К слову, сам релиз традиционно состоится осенью, но в дистанционном онлайн-формате. Выясняем, в чем фишка новой программы для занятий спортом и сможет ли она заменить персональные тренировки в зале.

Как будет работать новое фитнес-приложение?

Сейчас компания разрабатывает фитнес-приложение с видео-инструкциями и рекомендациями по выполнению различных упражнений. В программу будут добавлены несколько десятков видов тренировок различных уровней сложности. Пока проект получил название Seymour. Разработчики говорят, что приложение будет работать не только на iPhone, но и на часах и TV.

В создании программы непосредственно участвует фитнес-инструктор и старший директор по технологиям фитнеса для здоровья Джей Бланик. Он известен тем, что в 2013 году работал над созданием браслетов-трекеров FuelBand.

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Seymour — новое слово в фитнес-индустрии?

Не совсем. Приложения с обучающими видео и виртуальными ассистентами уже были созданы другими крупными компаниями. Например, подобные программы есть у Nike. Пока неизвестно, добавят ли разработчики что-то кардинально новое в Seymour, так как официальный релиз компания обычно проводит в июне.

Как сообщает анонимный источник интернет-портала MacRumours, новая программа не сможет полностью заменить уже существующие приложения «Активность» и «Здоровье», но дополнит их.

Фото: istockphoto.com

Сможет ли новое приложение заменить персональные тренировки?

В этом вопросе мнения экспертов расходятся. Одни уверены, что виртуальный наставник – это хорошая альтернатива занятиям в фитнес-центрах, другие с этим утверждением кардинально не согласны.

Наш эксперт и профессиональный тренер WorldClass Александр Карпов считает, что онлайн-тренировки вполне могут заменить реальные занятия с инструктором, однако есть множество нюансов.

Александр: Если человек только начинает тренироваться, не имея стажа в прошлом, то ему будет тяжело освоить технику выполнения многих упражнений по видео, без визуального контроля тренера. Также важна площадка, где будет проходить тренировка: в фитнес-клубе, на улице или дома. Тут имеет значение количество инвентаря, так как в зависимости от целей будут и различные требования к оборудованию.

Фото: istockphoto.com

По мнению инструктора, главное различие занятий в онлайн режиме и обыкновенных оффлайновых тренировок заключается в большей самостоятельности спортсмена.

Александр: Основным отличием будет как раз отсутствие визуального контроля тренера за выполнением упражнения. А также корректировки техники, исходных положений, темпа, соблюдения интервалов отдыха и разминки. Это, в свою очередь, требует большего самоконтроля и дисциплины от занимающегося.

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