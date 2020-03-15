Отмены туров. Какие страны уже закрыты из-за коронавируса?

Не секрет, что на фоне сообщений о распространении коронавируса ряд стран ограничили или совсем отменили пассажирские авиаперевозки. Ростуризм на своем сайте опубликовал информацию о том, какие страны закрыты и что делать тем, кто уже приобрел туры и авиабилеты.

Какие страны ограничили въезд?

В связи со эпидемиологической обстановкой на данный момент не рекомендованы к посещению Китай, Италия, Южная Корея и Иран. В список стран, где введены временные ограничения на осуществление пассажирских воздушных перевозок из России, вошли Германия (все пункты, кроме Берлина, Франкфурта и Мюнхена), Испания (все пункты, кроме Мадрида и Барселоны), Франция (все пункты кроме Парижа).



С 16 марта будет ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией, за исключением рейсов из Москвы в их столицы.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, отправиться в поездку в Израиль тоже будет непросто. Для иностранных граждан, въезжающих в страну, введён карантин на 14 дней. Индия, Непал и Шри-Ланка приостановили выдачу виз или аннулируют уже существующие. На Кипре, в Чехии, Словакии и США введён запрет на въезд (в США – из стран ЕС, Китая и Ирана).

Ожидается закрытие границ Латвии, Эстонии, Литвы и Финляндии.

Страны, после поездки в которые придётся остаться на карантине

В Москве введён карантин для россиян и иностранцев, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании. Им придётся обеспечить самоизоляцию дома на 14 дней со дня возвращения.

Помните о том, что в это время лучше всячески избегать любых контактов с людьми и появлений в общественных местах. Воспользуйтесь возможностью остаться дома и насладиться, например, просмотром новых сериалов или чтением книг.

Фото: istockphoto.com

Что делать тем, кто уже взял билеты?

Многие авиакомпании уже ввели возможность возврата билетов или смены дат поездки. Проверьте, средства за билеты на отменённые рейсы могут быть начислены на карту автоматически. Для россиян, которые уже находятся в Германии и Испании, «Победа» организовала специальные вывозные рейсы в Москву.

В случае приобретения пакетного тура в страны, где действует режим угрозы безопасности туристов, вы вправе потребовать расторжения договора и возврата суммы в размере полной стоимости (до начала путешествия). Однако если вы хотите отменить поездку в страну, где такой режим не введён, придётся возместить туроператору понесённые им расходы.

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