Всё серьёзно: актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Масштаб распространения новой коронавирусной инфекции с каждым днём поражает всё больше. Крупные мероприятия по всему миру продолжают отменяться, а число заражённых растёт. Среди них уже есть политики, спортсмены и звёзды шоу-бизнеса.
Сегодня нерадостной новостью поделилась украинская актриса Ольга Куриленко. В своём «инстаграме» артистка, наиболее известная по роли спутницы Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», сообщила, что находится в домашней изоляции. Тест девушки на COVID-19 дал положительный результат.
Фото: Кадр из фильма «Квант милосердия»
Ольга рассказала, что болеет уже почти неделю. А основные симптомы, которые её беспокоят, — это высокая температура и слабость. Куриленко призвала подписчиков воспринимать происходящее всерьёз. Ведь если не соблюдать меры предосторожности, инфекция может затронуть каждого. Даже если вы стараетесь вести здоровый и активный образ жизни, как и сама актриса.
Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!
ЗОЖ не помог. Как Ольга Куриленко поддерживает форму?
Ольга призналась, что не является рьяным приверженцем здорового образа жизни. Но всё же старается уделять время спорту и корректировать питание. Одна из заповедей артистки при составлении ежедневного рациона — меньше сахара и животных жиров. Она искренне считает, что снижение их количества положительно влияет, в первую очередь, на здоровье, а не на фигуру. Куриленко отказалась от колбасы, сосисок и сала. Девушка назвала их главной продуктовой проблемой в России и Украине.
Во время подготовки к съёмкам актриса приводит себя в форму, делая упор на белки. В основном, на курицу. Но, по мнению Ольги, долго на белковой диете сидеть нельзя — это вредно для организма.
В детстве Куриленко занималась балетом. Сейчас поддерживать форму ей помогают тренировки в спортивном зале. Конечно, артистка причисляет себя к ленивым, но старается заниматься систематически. В этом ей помогает личный тренер, который мотивирует подопечную приходить в фитнес-центр.
Кроме того, Куриленко — поклонница восточных боевых искусств. Когда какое-то время девушка жила в Нью-Йорке, она поступила в школу каратэ и регулярно посещала занятия.
Где актриса могла заразиться?
Как оказалось, активный образ жизни не гарантирует абсолютную безопасность и стойкость к новому вирусу. Ольга всё-таки заразилась. На сегодняшний день точно известны восемь кинопроектов, над которыми работает Куриленко. Причём два из них должны выйти в свет уже в этом году: фильмы «Охота на лис» и Sentinelle, что в переводе с французского означает «караул». Съёмки обоих картин проходят в опасных для пребывания странах — в Китае и Франции. Степень распространения коронавируса в этих государствах крайне высока. Возможно, актриса могла подхватить инфекцию именно во время работы.
Дата выхода остальных шести проектов неизвестна. Среди них фильмы «Залив тишины», «Дуэль», «Джейн Миллен», «Глубинные империи», Gateway 6 и Radiant. Их съёмки проводятся в США, Великобритании и Китае.
Сейчас Ольге придётся на время оставить работу. Ведь теперь она вынуждена тщательно заботиться о здоровье, ровно как и каждый из нас. Публикация Куриленко в «Инстаграме» не только в очередной раз напомнила об актуальной проблеме, но и акцентировала внимание на самой актрисе. Возможно, теперь к фильмам с ней будет приковано большее внимание.