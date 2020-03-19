#StayAtHomeChallenge, фитнес с животными и другие необычные способы не терять форму дома. Присоединяйся!

Не останавливайся. Как тренируются спортсмены на карантине

Во многих государствах уже введён карантинный режим. Причём, например, в Италии горожанам запрещено выходить из дома без критичной надобности, а в ряде футбольных клубов у игроков обнаружили коронавирус. Но жители европейской страны не отчаиваются, ровно как и другие любители спорта по всему миру. Они нашли необычные способы тренироваться в домашних условиях и одновременно с этим обращать внимание на актуальную проблему.

Что такое StayAtHomeChallenge?

#StayAtHomeChallenge — это задумка футбольного паблика @433. Главные задачи челленджа заключаются в том, чтобы люди не забывали о любимом деле во время карантина и, конечно же, регулярно заботились о чистоте рук. Чтобы присоединиться к своеобразной игре, нужно придерживаться простых правил.

Намочите руки и выдавите в них жидкое мыло. Если у вас твёрдое, то слегка намыльте ладони. На протяжении 20 секунд хорошенько мыльте руки, параллельно чеканя мяч или другие подходящие предметы. Старайтесь удержать равновесие и не дать мячу соскочить. Смойте с рук мыло и вытрите их.

Первыми в челлендже приняли участие футболисты «Ювентуса» Маттейс де Лигт и Деян Кулусевски, а также игрок «Арсенала» Шкодран Мустафи. Они поддержали инициативу интернет-паблика и поблагодарили авторов за возможность быть первооткрывателями.

Де Лигт, в отличие от коллег, использовал вместо мяча туалетную бумагу. И, кажется, раззадорил этим пользователей социальной сети. Теперь предмет личной гигиены стал чуть ли не символом #StayAtHomeChallenge.

Некоторые спортсмены и блогеры начали придумывать другие способы разнообразить игру. К примеру, Тео Уолкотт из «Эвертона» заменил инвентарь мягкой игрушкой, полузащитник «Арсенала» Гранит Джака чеканил головой, а звезда уличного футбола Нассер Эль Джексон вовсе предпочёл мячу сковороду с яичницей.

К сожалению, некоторые пользователи настолько увлеклись дриблингом, что стали забывать о гигиене. Хоть их финты впечатляют, напомним, во время распространения коронавирусной инфекции крайне важно тщательно мыть руки.

Возраст – не приговор. Том Хэнкс с женой выздоровели после коронавируса Что помогло 63-летнему актёру справиться с болезнью?

#TetrisChallenge. Спортсмены подхватили новый инстаграм-тренд Они показали свою жизнь в одном снимке. Уместилось всё — форма, инвентарь, машины и даже люди.

Как ещё спортсмены поддерживают форму на карантине?

Челлендж стал скорее своеобразным методом акцентировать внимание на профилактике вируса и лишний раз почеканить мяч, чем реальным способом тренировки. Поэтому спортсмены продолжили заниматься в домашних условиях. Причём некоторые — весьма необычным способом. Олимпийский чемпион в беге на 5 тыс. метров Пол Челимо решил заменить беговую дорожку скользким джакузи. Он налил в ванну средство для стирки и сымитировал ходьбу на тренажёре, удерживая равновесие с помощью перекладины для полотенец.

Чтобы не было скучно, к тренировкам спортсменов на карантине присоединились домашние животные. Кажется, нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рад заниматься в компании своего мопса.

А к Дугласу Косту из «Ювентуса» присодинилась белая самоедская собака по кличке Белла.

Сокомандник Дугласа Пауло Дибала тоже предпочёл заниматься с компаньоном. Им стала его девушка Ориана Сабатини. Вместе они передавали друг другу мяч головой и даже осваивали азы парного фитнеса.

И всё же самая большая компания любителей воркаута собралась в Севилье. Там фитнес тренер, стоя на высокой сцене, объяснял горожанам упражнения. Испанцы наблюдали за происходящим из окон и с балконов и повторяли движения, не выходя из квартиры.

Возможно, кто-то считает, что домашняя изоляция — это скучно. Но только не эти ребята. Футболист «Наполи» Дрис Мертенс повеселил подписчиков приседаниями с огромной бутылкой вина. А игрок «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен решил, что танцевать куда веселее, чем просто тренироваться.

Зато его одноклубник Джеймс Милнер решил развивать не физическую силу, а внимательность и перфекционизм.

Своими публикациями и забавными видео футболисты доказали, что домашняя изоляция — это не повод отчаиваться и забрасывать тренировки. Пускай они будут не такими интенсивными, как в спортивном зале или на поле, но всё же напомнят мышцам о физической активности. Не забывайте, что карантин является временной мерой, а отличная форма требует постоянной работы над собой.

7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина Для того чтобы быть в форме, необязательно выходить за порог квартиры.