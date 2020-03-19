Не останавливайся. Как тренируются спортсмены на карантине

Во многих государствах уже введён карантинный режим. Причём, например, в Италии горожанам запрещено выходить из дома без критичной надобности, а в ряде футбольных клубов у игроков обнаружили коронавирус. Но жители европейской страны не отчаиваются, ровно как и другие любители спорта по всему миру. Они нашли необычные способы тренироваться в домашних условиях и одновременно с этим обращать внимание на актуальную проблему.
Что такое StayAtHomeChallenge?
#StayAtHomeChallenge — это задумка футбольного паблика @433. Главные задачи челленджа заключаются в том, чтобы люди не забывали о любимом деле во время карантина и, конечно же, регулярно заботились о чистоте рук. Чтобы присоединиться к своеобразной игре, нужно придерживаться простых правил.
- Намочите руки и выдавите в них жидкое мыло. Если у вас твёрдое, то слегка намыльте ладони.
- На протяжении 20 секунд хорошенько мыльте руки, параллельно чеканя мяч или другие подходящие предметы.
- Старайтесь удержать равновесие и не дать мячу соскочить.
- Смойте с рук мыло и вытрите их.
Первыми в челлендже приняли участие футболисты «Ювентуса» Маттейс де Лигт и Деян Кулусевски, а также игрок «Арсенала» Шкодран Мустафи. Они поддержали инициативу интернет-паблика и поблагодарили авторов за возможность быть первооткрывателями.
Де Лигт, в отличие от коллег, использовал вместо мяча туалетную бумагу. И, кажется, раззадорил этим пользователей социальной сети. Теперь предмет личной гигиены стал чуть ли не символом #StayAtHomeChallenge.
Некоторые спортсмены и блогеры начали придумывать другие способы разнообразить игру. К примеру, Тео Уолкотт из «Эвертона» заменил инвентарь мягкой игрушкой, полузащитник «Арсенала» Гранит Джака чеканил головой, а звезда уличного футбола Нассер Эль Джексон вовсе предпочёл мячу сковороду с яичницей.
К сожалению, некоторые пользователи настолько увлеклись дриблингом, что стали забывать о гигиене. Хоть их финты впечатляют, напомним, во время распространения коронавирусной инфекции крайне важно тщательно мыть руки.
Как ещё спортсмены поддерживают форму на карантине?
Челлендж стал скорее своеобразным методом акцентировать внимание на профилактике вируса и лишний раз почеканить мяч, чем реальным способом тренировки. Поэтому спортсмены продолжили заниматься в домашних условиях. Причём некоторые — весьма необычным способом. Олимпийский чемпион в беге на 5 тыс. метров Пол Челимо решил заменить беговую дорожку скользким джакузи. Он налил в ванну средство для стирки и сымитировал ходьбу на тренажёре, удерживая равновесие с помощью перекладины для полотенец.
Чтобы не было скучно, к тренировкам спортсменов на карантине присоединились домашние животные. Кажется, нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес рад заниматься в компании своего мопса.
А к Дугласу Косту из «Ювентуса» присодинилась белая самоедская собака по кличке Белла.
Сокомандник Дугласа Пауло Дибала тоже предпочёл заниматься с компаньоном. Им стала его девушка Ориана Сабатини. Вместе они передавали друг другу мяч головой и даже осваивали азы парного фитнеса.
И всё же самая большая компания любителей воркаута собралась в Севилье. Там фитнес тренер, стоя на высокой сцене, объяснял горожанам упражнения. Испанцы наблюдали за происходящим из окон и с балконов и повторяли движения, не выходя из квартиры.
Возможно, кто-то считает, что домашняя изоляция — это скучно. Но только не эти ребята. Футболист «Наполи» Дрис Мертенс повеселил подписчиков приседаниями с огромной бутылкой вина. А игрок «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен решил, что танцевать куда веселее, чем просто тренироваться.
Зато его одноклубник Джеймс Милнер решил развивать не физическую силу, а внимательность и перфекционизм.
Своими публикациями и забавными видео футболисты доказали, что домашняя изоляция — это не повод отчаиваться и забрасывать тренировки. Пускай они будут не такими интенсивными, как в спортивном зале или на поле, но всё же напомнят мышцам о физической активности. Не забывайте, что карантин является временной мерой, а отличная форма требует постоянной работы над собой.