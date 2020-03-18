Красота без прикрас: бренды, которые отказались от ретуши

Мир постепенно отходит от поклонения идеально отфотошопленным телам и лицам без морщин. И если глянцевые журналы ещё не готовы к радикальным мерам, то многие модные бренды уже давно не злоупотребляютфотошопом. Рассказываем об известных марках, которые отказались от услуг ретушёров.

H&M: нет фотошопу

В 2018 году шведский бренд решил полностью отказаться от фотошопа в рекламе своей продукции. С тех пор они снимают моделей с пигментными пятнами, растяжками на коже и волосами на руках.



Как утверждают представители бренда H&M, фотографии без ретуши придают покупательницам большей уверенности в себе.

Adidas: бодипозитивная кампания

Осень 2017 года стала для adidas запоминающейся. Именно тогда вышла рекламная кампания со шведской моделью Арвидой Бистрём, которая показала натуральную красоту буквально — с волосами на ногах и подмышках. Ни adidas, ни Бистрём не ожидали такого фидбека. Естественность модели оценили далеко не все, её фотографии собрали тысячи негативных комментариев, а некоторые пользователи даже угрожали ей расправой в личных сообщениях.

Aerie: купальники для всех

Американская марка нижнего белья отказалась от ретуши в 2014 году: рекламная кампания сопровождалась лозунгами «Здесь нет ретуши. Настоящая ты — сексуальна». Aerie сделали настоящую революцию в модной индустрии, доказав, что демонстрировать купальники могут не только модели Victoria’s Secret. С тех пор концепция бренда не изменилась: девушки на рекламных снимках не стесняются показывать родимые пятна, шрамы, морщины и целлюлит.

ASOS: одежда любых размеров

ASOS – мультибрендовый магазин, который достиг немалых успехов в работе со своей аудиторией. Они создали линейку Curve с увеличенным размерным рядом, а ретушёры не пытаются скрыть следы растяжек и целлюлита на телах моделей. Магазин также отказался от фотошопа на съёмках для раздела купальников, где все снимки представлены даже без минимальной обработки.



Примечательно, что бренд не пытается хайповать на этом или сделать из своей философии источник прибыли. Подобная искренность особенно важно в сегменте онлайн-магазинов, где предусмотрена покупка одежды без примерки.

Dove: первые в деле

Первопроходцем в мире без ретуши по праву можно считать Dove. Ещё в далеком 2004-м году бренд выпустил рекламную кампанию, где говорит «нет» фотошопу и назвал её «кампанией за настоящую красоту». Тогда же был выпущен ролик «Эволюция», в котором рассказывалось об усилиях маркетинговых компаний в навязывании недостижимых идеалов. Отсутствие прыщей, идеальная укладка и макияж считаются беспрекословными символами красоты. Но Dove копнул глубже и задался вопросом: что же стоит за этим идеалом? На протяжении 15 лет бренд не изменил своей философии и продолжает воспевать разнообразие женской красоты.