Вирусный занавес: в какие страны ещё можно улететь россиянам

День за днём международная новостная лента наполняется грустными известиями из-за стремительного распространения коронавируса. Правительство каждого государства стремится защитить жителей от заболевания. Поэтому многие страны закрывают свои авиа, сухопутные и морские границы. Однако остались и такие места на земном шаре, в которые можно улететь и не столкнуться с инфекцией и различными запретами.

Под запретом: в какие страны жителям России уже не попасть?

Для россиян уже невозможны поездки в Евросоюз, так как границы Шенгенской зоны закрыты на ближайший месяц. Также власти настоятельно рекомендуют в ближайшее время отказаться от полётов в Северную Корею, Китай, Иран и США. Россия, в свою очередь, запрещает въезд на территорию страны иностранным гражданам. В ближайшие дни границы закроют Объединённые Арабские Эмираты и Доминиканская Республика. Кипр, Грузия, Турция и Латинская Америка уже это сделали.

Фото: istockphoto.com

Не получится совершить путешествие и на Украину, так как соседняя страна приняла решение не пускать на территорию иностранцев. Попасть в Молдавию на поезде теперь тоже не выйдет: РЖД приостановило железнодорожное сообщение с этим государством. Ранее под запрет попали поезда в Польшу, Германию, Чехию, сообщается на официальном сайте компании.

Вчера стало известно, что безопасная ранее Черногория отказывается пускать около тысячи россиян на родину. Ряд авиакомпаний не может совершить плановые рейсы, поэтому туристы вынуждены временно оставаться за границей. Так что лететь в Черногорию сейчас явно не стоит.

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Куда россияне ещё могут отправиться в путешествие?

Несмотря на многочисленные запреты, у россиян всё же есть шанс провести отпуск и спланировать побег от злого вируса. Однако напомним, что сейчас как никогда важно совершать все поездки и перелёты осознанно, на свой страх и риск. Так что ещё раз подумайте, прежде чем брезговать мерами предосторожности и отправляться в путешествие.

На сегодняшний день можно без особых проблем улететь в Африку или Таиланд, если в предыдущие две недели вы не посещали особо «опасные» страны. Полёты пока осуществляются и во Вьетнам, но всем туристам придётся выдержать там 14-дневный карантин.

Фото: istockphoto.com

Расслабиться и отпустить мысли о коронавирусе россияне могут на Кубе и Мальдивах. Правительства островных государств пока не планируют ограничивать въезд. В официальном сообщении пресс-службы офиса по туризму Мальдив говорится, что на острове сейчас вполне безопасно.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, всё-таки есть шанс благополучно добраться и отдохнуть на Мальдивах. Здесь по-прежнему безопасно, а тип отдыха «один остров/один отель» становится лучшей защитой от распространения COVID-19.

США пока разрешают приезжать россиянам, однако проблемы с визой у вас могут возникнуть далеко не из-за коронавируса.

И всё же помните, что сейчас необходимо следить за своим здоровьем и стараться всеми силами оберегать себя и близких от заражения. Будьте бдительны и соблюдайте необходимые правила гигиены.

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