Самоизоляция. Что теперь делать с пробежками по улице?

Из-за распространения коронавирусной инфекции жители разных стран вынуждены следовать жёстким мерам и ограничивать свои передвижения по городу. В особо неудобной ситуации оказались любители бега, для которых весна — это начало сезона уличных тренировок. Например, китаянка Хуан Яньчжо, которая не раз уже преодолевала марафонские дистанции, теперь занимается, не покидая собственную квартиру. На днях женщина пробежала десять километров в гостиной.

В Москве ситуацию пока ещё можно назвать стабильной. Жителям столицы не рекомендуют посещать места большого скопления людей и в особенности общественный транспорт. А что насчёт пробежек в парке или на дорожке в фитнес-центре? Велнес-коуч и эксперт «Чемпионата» Андрей Семешов рассказывает, насколько безопасны такие инициативы.

Работают ли сейчас фитнес-центры и безопасно ли их посещать?

Может показаться, что в период, когда из магазинов сметают гречку и туалетную бумагу, всем становится никак не до ЗОЖа и фитнеса. Но на удивление, это совсем не так. В фитнес-центрах клиентов, конечно, стало поменьше, но те, кто ещё ходит, очень озабочены одним вопросом. Что делать, когда (или всё-таки если?) всё закроется на карантин?

Насколько нам известно, в настоящее время абсолютное большинство московских фитнес-центров работает в штатном режиме. А руководство некоторых спортивных залов даже рекомендует посетителям не пропускать тренировки, ведь спорт укрепляет иммунитет. Некоторые фитнес-центры считают своим преимуществом наличие зоны spa с саунами. Как известно, вирус не может выжить при высоких температурах.



И всё же, прежде чем выстраивать план беговых занятий в зале, оцените собственное самочувствие и примите взвешенное решение.

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Я не вирусолог и даже не врач общей практики, поэтому не рискну давать прогнозов и рекомендаций. Могу лишь поделиться личным опытом. Я предполагаю, что фитнес-центры действительно могут быть закрыты на карантин на срок от двух недель и дольше. Мне бы не хотелось оставаться вне спорта столь продолжительный отрезок времени, поэтому я начал подбирать оптимальные варианты. В итоге пришёл к выводу, что вполне можно заниматься в домашних условиях. Но для этого нужна сильная мотивация.

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Можно ли совершать пробежки на улице?

Второй тренировочный аспект связан с занятиями на свежем воздухе. Доводилось слышать, что в одной из стран Европы за выход на пробежку штрафуют на сотни евро. У нас пока таких ограничений не введено, поэтому я голосую за outdoor-активность. Исхожу из того, что погружаться в панику не стоит. Разумнее выслушивать рекомендации врачей и адаптировать их к индивидуальным задачам.

Москвичам не советуют участвовать в массовых мероприятиях, посещать места с большим количеством людей. Так в чём проблема? Бегать по парку или заниматься той же скандинавской ходьбой можно в гордом одиночестве, соблюдая «социальную дистанцию». Особо мнительным можно заниматься на свежем воздухе, натянув на рот и нос бафф. На руки лучше надевайте перчатки. Тем более без них бегать пока холодновато. По возвращении с пробежки обязательно обработайте руки санитайзером, а потом — сразу в душ с мылом. Получится полное соответствие рекомендациям Минздрава.

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А стоит ли так рисковать?

Во-первых, рисков я здесь практически не вижу, поскольку возможность контакта с потенциальными носителями вируса можно свести до самой минимальной величины. Во-вторых, физические нагрузки доказано повышают иммунитет — это наилучшая защита в сложившихся обстоятельствах. Поэтому ни в коем случае не нужно забрасывать физкультуру, оправдываясь карантином.

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План Б: чем заменить пробежки в зале и на улице?

Нужно искать выход! Если даже введут комендантский час и на улицу можно будет выходить раз в сутки в магазин или аптеку. Сейчас интернет набит тысячами программ для занятий в домашних условиях. Для многих из них совсем не нужен инвентарь. Но я бы посоветовал заранее обзавестись чем-то подходящим, чтобы сделать занятия максимально эффективными. И вместо гречки закупить фитнес-ленты, пару гантелей или гири.

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В ситуации с коронавирусом всплывает ещё одна тема — похудение. Не секрет, что подавляющее большинство бегает с целью скинуть лишние килограммы. Рано или поздно приходит понимание истины: фигура делается на кухне. Так вот сейчас, при всех напастях, едва ли не идеальное время, чтобы взять рацион под контроль. Возникла вынужденная необходимость питаться преимущественно в домашних условиях и готовить из тех продуктов, которые приобретены самостоятельно. Под рукой не оказывается вазочек с «ничейным» печеньем и тортиков «по случаю». Лучшее время, чтобы познакомиться с азами калорийности и начать их применять.