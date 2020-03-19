Даже водка не нужна! Как сделать антисептик для рук в домашних условиях

В связи с распространением коронавирусной инфекции безусловными лидерами продаж стали медицинские маски и санитайзеры – антибактериальные гели для дезинфекции рук. Использование санитайзера позволяет уничтожать бактерии и вирусы. По мнению специалистов, некоторые спиртосодержащие медицинские антисептики эффективнее привычного мытья рук с мылом.

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В связи с мерами по предотвращению заражения коронавирусом в аптеках и магазинах возник небывалый ажиотаж вокруг санитайзеров. Купить антисептик для рук? Теперь это сделать непросто, ведь антисептические гели мгновенно исчезают с прилавков, а цены на этот товар в условиях огромного спроса ползут вверх.

Однако отчаиваться не стоит, ведь есть отличный выход – изготовить антисептик для рук своими руками! На самом деле, это не так уж и трудно.

Как сделать санитайзер в домашних условиях?

Плюсы приготовления антибактериального геля в домашних условиях очевидны. Вы можете сделать любое количество антисептика, а его стоимость будет значительно ниже фабричного аналога. А главное – ингредиенты для санитайзера вполне доступны и дефицитом не являются.

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Основной компонент антисептика – этиловый спирт, содержание которого должно быть в пределах от 60 до 80%. Многих интересует: можно ли использовать водку как антисептик? Нет, так как крепость водки составляет 40 градусов.

Рецепт для медицинского антисептика своими руками

Готовим санитайзер своими руками по рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Для этого необходимо приобрести:

раствор этилового спирта;

глицерин;

перекись водорода.

Также нам понадобятся:

шприц;

воронка;

пульверизатор или любая ёмкость с дозатором;

кипячёная вода.

В чистую сухую ёмкость с помощью шприца без иголки наливаем 5 мл глицерина. Затем шприцом добавляем 15 мл перекиси водорода. Через воронку заливаем 300 мл спирта и 40 мл кипячёной или дистиллированной воды. Если вы используете спиртовой раствор с содержанием спирта 70-80%, то его необходимо взять 340 мл. В таком случае добавлять воду не понадобится. Завинчиваем ёмкость насадкой с дозатором или распылителем, тщательно взбалтываем и оставляем на полчаса, чтобы все компоненты антибактериального геля как следует смешались.

Санитайзер для рук в домашних условиях готов. Применение такого раствора поможет обеспечить надёжную дезинфекцию рук и сократить риски заражения коронавирусом.

Посмотреть видео можно на Youtube-канале nik-tuning.

Эксперт в области здоровья и научный журналист Борис Цацулин поделился в своём «инстаграме» ещё одним рецептом антисептика, который можно сделать в домашних условиях. Нам понадобятся:

посуда для смешивания, лучше стеклянная;

мерный стакан или ложка;

изопропиловый спирт не менее 60%;

гель алоэ вера;

качественные эфирные масла на выбор, чтобы вкусно пахнуть.

Смешиваем спирт и алоэ вера в пропорции примерно 2/1. Если 6 ложек спирта, то 3 ложки алоэ вера. Возможный осадок на свойства не влияет. Добавляем немного масла, ещё раз миксуем, переливаем в банку с дозатором – вуа-ля! Не смывайте антисептик. Не забывайте о гигиене области под ногтями. Периодически обрабатывайте руки кремом, чтобы избежать сухости — спирт может сушить кожу.