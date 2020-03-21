Домашнее меню. 8 способов приготовления ПП-блюд из гречки

Гречка — один из самых универсальных и востребованных продуктов на сегодняшний день. Если вы уже успели запастись крупой на год вперёд, самое время придумать, как разнообразить домашний рацион. Ведь, пожалуй, мало кому хочется есть пресную гречку на воде каждый день.

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Мы подобрали для вас восемь простых рецептов ПП-блюд, которые можно подать к столу на завтрак, обед и ужин. И даже на десерт!

Гречневые панкейки

Ингредиенты:

гречневая мука (перемолотая гречка) – 1 стакан;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

миндальное молоко — 1 стакан;

миндальная паста — 1 столовая ложка;

лимонный сок — 1/2 столовой ложки;

подсластитель по вкусу.

Способ приготовления

Насыпьте промытую зелёную гречку в блендер и хорошенько взбейте, чтобы получилась гречневая мука. Чтобы избавиться от крупных комков, воспользуйтесь ситом.

Высыпьте муку в большую миску и смешайте с разрыхлителем. В другой, маленькой миске смешайте молоко, подсластитель, лимонный сок и миндальную пасту. Соедините все ингредиенты вместе. Если тесто получается слишком густым, добавьте немного воды.

Заранее разогрейте сковороду с каплей растительного масла. Обжарьте панкейки с двух сторон так же, как и обычные блины.

Гречка с кефиром

Ингредиенты:

гречка — 100 г;

кефир.

Способ приготовления

Если вы собираете есть это блюдо на завтрак, стоит приготовить его с вечера. Промойте гречку и высыпьте в любую ёмкость с крышкой. Например, в большой стакан. Залейте крупу кефиром и хорошо перемешайте, чтобы жидкость дошла до самого дна. Долейте ещё немного кефира поверх гречки (1-1,5 см). Накройте содержимое крышкой и уберите в холодильник на ночь.

С утра достаньте готовое блюдо и подавайте на тарелке. Завтрак можно разнообразить свежими фруктами.

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Гречневый суп

Ингредиенты:

мясо (любое: говядина, баранина, курица, индейка) — 500 г;

гречка — 200 г;

картофель — 500 г;

морковь — 200 г;

лук — 150 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

растительное масло;

зелень, соль и перец по вкусу;

лавровый лист — 3-4 шт.

Способ приготовления

Нарежьте мясо небольшими кусочками и залейте водой в кастрюле. Варите в течение часа. В это время измельчите лук, а морковь натрите на крупной тёрке. Картофель нарежьте небольшими кубиками. Гречку нужно прокалить на сухой сковороде.

На растительном масле обжарьте лук и добавьте к нему морковь. В готовый бульон киньте картофель, посолите и доведите жидкость до кипения. Добавьте в неё гречку и варите около 10 минут. Положите в бульон лук, морковь, лавровый лист, соль, перец и зелень. Доведите до готовности, после чего добавьте в суп пропущенный через чеснокодавку чеснок. Дайте блюду настояться под крышкой 15 минут.

Запечённая гречка с овощами

Ингредиенты:

гречка — половина упаковки;

кабачки — 2 шт;

лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

болгарский перец — 1 шт;

чеснок — 1 зубчик;

томатный сок — 0,5 л;

вода — 0,5 л;

зелень, соль, перец и приправы по вкусу.

Способ приготовления

Нарежьте все овощи и выложите слоями в форму для запекания. В конце насыпьте в неё гречку и распределите равномерно. Смешайте в ёмкости томатный сок, воду и соль. Залейте овощи и крупу получившейся жидкостью. Накройте форму фольгой и запекайте в духовке около часа при 180 градусах. При необходимости добавьте в блюдо ещё немного воды в процессе приготовления.

Гречневые котлеты

Ингредиенты:

гречка — 1/2 стакана;

лук — 1 шт;

шампиньоны — 7 шт;

петрушка — 1/2 пучка;

чеснок — 1 зубчик;

вода — 1/2 стакана;

соль, перец и копчёная паприка по вкусу.

Способ приготовления

Измельчите овощи, как вам больше нравится. Но лук удобнее всего нарезать кубиками, а грибы — дольками. Первым обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте к нему шампиньоны и держите на огне около 5 минут. Налейте в сковороду немного воды, киньте чеснок и тушите ещё 5 минут.

Положите в блендер рубленную петрушку, отварную гречку и всё то, что вы обжарили. Добавьте соль, перец и копчённую паприку по вкусу и взбейте до однородной массы. Обязательно влажными руками сформируйте котлеты, обваляйте в муке или сухарях и жарьте примерно по 5 минут с обеих сторон на среднем огне.

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Гречка по-купечески

Ингредиенты:

гречка — 200 г;

мясо — около 200 г;

шампиньоны — 3-4 шт;

лук — 1 шт;

вода — 350-400 мл;

растительное масло;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления

Измельчите мясо и овощи. Обжарьте лук и добавьте к нему мясо, а затем специи и шампиньоны. Последней положите в сковороду заранее отваренную гречку, залейте водой и накройте содержимое крышкой. Тушите до приготовления.

Морковные маффины из гречки

Ингредиенты:

морковь — 2 шт;

гречневоая мука (измельчённая гречка) — 1 стакан;

яйцо — 1 шт;

молотый миндаль — 1 стакан;

миндальное молоко — 1 стакан;

семена чиа — 4 столовых ложки;

разрыхлитель — 2 чайных ложки;

оливковое масло — 1/4 стакана;

подсластитель по вкусу.

Способ приготовления

Тем же способом, который описан в первом рецепте, приготовьте муку из гречки. Также взбейте в блендере миндаль, чтобы получился один стакан однородной массы. Смешайте в миске муку, орехи, чиа и разрыхлитель. В отдельной миске взбейте яйцо. Добавьте масло, подсластитель, молоко и морковь. Перемешайте и залейте в сухие ингредиенты. Выпекайте в духовке 20-25 минут при 180 градусах.

Сладкая гречка

Ингредиенты:

гречка — 1 стакан;

курага — 1 горсть;

имбирь (можно в сахаре) — 5-6 кусков;

джем любого вкуса — 1 столовая ложка;

вода;

корица — 1 чайная ложка;

сливочное масло.

Способ приготовления

Заранее отварите гречку. Курагу разрежьте на две части. Смажьте сковороду сливочным маслом и томите на маленьком огне курагу. Потом добавьте к ней имбирь и готовьте около 5 минут. Киньте в сковороду корицу, залейте джем и немного воды. Тушите все ингредиенты на протяжнее 3-5 минут. Напоследок добавьте к ним гречку и прогрейте всё вместе в течение пары минут.