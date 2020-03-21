Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Главная / Lifestyle / Статьи /

Есть ли плюсы у коронавируса? Последствия карантина для экологии

Есть ли плюсы у коронавируса? Влияние на экологию
Евгений Шелыганов
Природа вздохнула. Оказалось, у коронавируса есть и плюсы
Сложившаяся ситуация очистила воздух над Китаем, а в Венецию приплыли дельфины.
Lifestyle / Путешествия 0

Нынешняя ситуация в мире вызывает много эмоций, и, конечно, приводит в ужас. Но, как отмечают эксперты, в Китае эпидемия медленными шагами сходит на нет, а учёные уже близки к открытию долгожданной вакцины. Эти факты не могут ни радовать. Стоит отметить и ещё один положительный момент. В связи с тем, что многие страны ввели ограничительные меры на пребывание людей на улице, природа преобразилась и вдохнула глоток по-настоящему свежего воздуха.

Капля в море: как спортивные бренды борются за экологию
Экообувь, спасение мирового океана, инновационные разработки и защита лесов.

Чистое небо над Китаем

«Снимки со спутника показали резкое снижение уровня загрязнения воздуха в Китае, что «по крайней мере частично» связано с замедлением экономического роста из-за нового коронавируса» — сообщает BBC News со ссылкой на данные NASA.

Фото: NASA

Из-за эпидемии китайским властям пришлось закрыть большинство заводов и фабрик, выбрасывающих в воздух диоксид азота. Это химическое вещество – одно из самых распространённых загрязнений на сегодняшний день. Такой ядовитый газ выделялся транспортными и промышленными объектами.

Как правильно носить маску и сможет ли она защитить от вируса
Рекомендации ВОЗ и экспертное мнение.

Прозрачная вода в Венеции

Многие учёные утверждают, что Италия стала новым очагом распространения коронавируса. Сотни медиков в больницах борются за жизни людей и стараются победить заболевание. Однако и здесь вирус внёс свои поправки в экологию. В Венеции впервые за долгие годы вода в каналах стала прозрачной. В них появилась рыба и белые лебеди.

«Поскольку нет движения лодок, белые лебеди вернулись. Это бесценно!» – написал блогер Filterjm.

Итальянские жители верят, что природа «снова оживает». Впрочем, как объяснили CNN в венецианской мэрии, появление рыб и возвращение лебедей связано, в первую очередь, с ухудшением туризма и отсутствием водного транспорта. Власти также объяснили, что из-за снижения количества лодок и вапоретто (венецианские речные трамваи – прим.ред.) осадок опустился на дно, поэтому вода выглядит чище.

Eco-friendly: как и зачем спортивные бренды заботятся об экологии
Экип из кукурузы и баскетбольные площадки из старой обуви – разве это поможет спасти планету?
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Популярные материалы
Всё серьёзно: актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Всё серьёзно: актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Отмены туров. Какие страны уже закрыты из-за коронавируса?
Отмены туров. Какие страны уже закрыты из-за коронавируса?
TOP 3
Даже водка не нужна! Как сделать антисептик для рук в домашних условиях
Видео
Даже водка не нужна! Как сделать антисептик для рук в домашних условиях
Тренды
Красота без прикрас: бренды, которые отказались от ретуши
Фото
Красота без прикрас: бренды, которые отказались от ретуши
Тренды
7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина
Видео
7 домашних тренировок. Как не поправиться за время карантина
Фитнес
© championat.com 2000–2020