Сложившаяся ситуация очистила воздух над Китаем, а в Венецию приплыли дельфины.

Природа вздохнула. Оказалось, у коронавируса есть и плюсы

Нынешняя ситуация в мире вызывает много эмоций, и, конечно, приводит в ужас. Но, как отмечают эксперты, в Китае эпидемия медленными шагами сходит на нет, а учёные уже близки к открытию долгожданной вакцины. Эти факты не могут ни радовать. Стоит отметить и ещё один положительный момент. В связи с тем, что многие страны ввели ограничительные меры на пребывание людей на улице, природа преобразилась и вдохнула глоток по-настоящему свежего воздуха.

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Чистое небо над Китаем

«Снимки со спутника показали резкое снижение уровня загрязнения воздуха в Китае, что «по крайней мере частично» связано с замедлением экономического роста из-за нового коронавируса» — сообщает BBC News со ссылкой на данные NASA.

Фото: NASA

Из-за эпидемии китайским властям пришлось закрыть большинство заводов и фабрик, выбрасывающих в воздух диоксид азота. Это химическое вещество – одно из самых распространённых загрязнений на сегодняшний день. Такой ядовитый газ выделялся транспортными и промышленными объектами.

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Прозрачная вода в Венеции

Многие учёные утверждают, что Италия стала новым очагом распространения коронавируса. Сотни медиков в больницах борются за жизни людей и стараются победить заболевание. Однако и здесь вирус внёс свои поправки в экологию. В Венеции впервые за долгие годы вода в каналах стала прозрачной. В них появилась рыба и белые лебеди.

«Поскольку нет движения лодок, белые лебеди вернулись. Это бесценно!» – написал блогер Filterjm.

Итальянские жители верят, что природа «снова оживает». Впрочем, как объяснили CNN в венецианской мэрии, появление рыб и возвращение лебедей связано, в первую очередь, с ухудшением туризма и отсутствием водного транспорта. Власти также объяснили, что из-за снижения количества лодок и вапоретто (венецианские речные трамваи – прим.ред.) осадок опустился на дно, поэтому вода выглядит чище.