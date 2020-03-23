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Что было модно носить в 80-е и 90-е? Развитие фитнеса. Спортивный стиль. Фото

Что было модно в 80-х и 90-х? Спортивный стиль
Полина Иноземцева
Вещи из прошлого: что носили в 80-е и 90-е
О том, как фитнес-тренды вышли за рамки спортивных залов и закрепились в повседневности.
Lifestyle / Тренды 0

Сейчас никто из прохожих не удивится, если вы выйдете на улицу в спортивной одежде. Большинство из них даже не подумает, что в таком виде вы, наверное, идёте в фитнес-центр. Кроссовки, лосины, толстовки и олимпийки давно превратились в атрибуты повседневного стиля. Дело в том, что в прошлом столетии спорт перестали считать делом исключительно атлетов-профессионалов и сделали доступным для каждого. Рассказываем, как это повлияло на современную индустрию моды.

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В середине XX века люди начали больше интересоваться собственной физической формой. Тогда в мире зародился интерес к бодибилдингу, иными словами — культуризму. Из-за повышенной популярности направления стали открываться первые качалки для силовых тренировок, в которых позже многие мужчины работали над разными группами мышц, равняясь на Арнольда Шварцнеггера.

Однако далеко не каждая женщина была готова посветить себя бодибилдингу и ходить в подвальный зал. Поэтому параллельно с силовыми тренировками развивалась аэробика. Впервые термин прозвучал в 1960-х в Америке из уст доктора Кеннета Купера. Аэробику позиционировали как общие физические упражнения для предотвращения болезней и поддержания хорошей физической формы.

Благодаря своей доступности фитнес-направление стало набирать обороты. В 70-х к обычным упражнениям добавили музыку и танцевальные движения, а в 80-х тренировки стали транслировать по телевидению и продавать в записи на видео-кассетах. Аэробику рекламировали такие звёзды, как Джуди Шеппард Миссет, Шер и Хизер Локлир. А самым узнаваемым лицом фитнес-тренда стала актриса Джейн Фонда.

К 1990 году домашний фитнес в целом стал культовым направлением. Каждое утро тысячи женщин вставали перед экранами телевизоров и повторяли движения за тренерами. Одной из наиболее популярных была программа Джейка Стейнфельда Body by Jake, в которой он рассказывал об эффективных упражнениях с минимальным инвентарём.

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Что было модно носить в 80-е?

Чтобы тренироваться в качалках или заниматься фитнесом дома, нужна специальная униформа. И если мужчины-бодибилдеры, в общем-то, не заморачивались над внешним видом и тренировались в шортах и с голым торсом, то с женской одеждой вышло иначе. Из-за аэробики стали популярны яркие лосины, цветные гимнастические костюмы и купальники, разноцветные ветровки и олимпийки. Также в эпоху расцвета домашних тренировок зародился бум на велосипедки.

Из-за повального увлечения фитнесом брендовые вещи Nike, adidas, Reebok и Puma стали как никогда востребованы. В них не только занимались спортом, но и выходили на улицу — для пущего удобства. А в зимнее время года каждый уважающий себя модник надевал дутую куртку или полноценный лыжный костюм. Больше всего любили яркие модели и покрытие цвета серебристый металлик.

Отдавать предпочтение спортивному стилю стали звёзды мирового масштаба и публичные персоны. Например, принцесса Диана, сама того не подозревая, пробудила любовь к фитнес-трендам у многих британцев.

А король поп-музыки Майкл Джексон и профессиональный игрок в американский футбол Джо Монтана помогли сделать кроссовки Puma, LA Gear и высокие кеды Converse неотъемлемой чертой моды 80-х.

В тёплое время года на улицах стала появляться одежда для сёрфинга. Производители экипировки Quiksilver, Gotcha, Maui & Sons и Lightning Bolt продвигали этот вид спорта как образ жизни: активный, весёлый и беззаботный. Поэтому дизайнеры быстро завоевали доверие покупателей.

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Во что вылилась спортивная мода в 90-х?

В новом десятилетии зародилось целое стилевое направление, которое сейчас называют спорт-шиком. Его ключевым элементом принято считать яркие обтягивающие лосины. Их носили с массивными кроссовками, майками, надевали под платья и юбки. Также модницы из 90-х сочетали со спортивными вещами кроп-топы, которые оголяли живот, желательно с пирсингом в пупке. А парни предпочитали носить джинсы и мешковатые толстовки.

Именно в последнем десятилетии XX века широкую известность приобрели куртки-бомберы. Сейчас они стали не только предметом повседневной одежды, но и настоящим символом крутых американских подростков из старшей школы. Все помнят, каким перед зрителями предстаёт тот самый капитан футбольной команды из фильмов, который обычно встречается с девушкой-чирлидершей?

Кроме того, в 90-е общественность резко озаботилась ухудшением экологии во всём мире. Спортивные бренды и их дизайнеры стали искать новые решения, которые позволили бы производить одежду с минимальным вредом для окружающей среды и перерабатывать уже использованные материалы.

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Не зря говорят, что со временем тренды из прошлого снова врываются в индустрию моды. Практически всё, что нравилось приверженцам спортивного стиля в 80-е и 90-е, сейчас с новой силой завоёвывает интерес покупателей XXI века. Бомберы, толстовки, лосины, кеды, кроссовки и костюм из экологичных материалов — в таких вещах нередко встретишь людей на улицах современного города. Разве что цветастые костюмы для аэробики канули в лету, но, возможно, вернутся на прилавки магазинов через пару-тройку лет.

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