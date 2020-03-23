Эффективная удалёнка. Как работать из дома

Простые лайфхаки, которые помогут справляться с заданиями и не отвлекаться. Спорт в их числе.

Многие компании начали переходить на удалённый режим работы из-за распространения коронавирусной инфекции. Сотрудникам, которые привыкли всегда выполнять задания в офисе, сложно перестроить рабочий процесс на новую волну. Ведь дома много отвлекающих факторов, никто не регулирует график и не контролирует ваши действия. Рассказываем о простых лайфхаках, которые сделают работу в домашних условиях более продуктивной.

Установите рабочие часы

Чётко разделите время работы и отдыха, чтобы не заниматься домашними делами в рабочие часы и наоборот. Решите для себя, когда вам легче выполнять задания от работодателей — утром или вечером, и придерживайтесь этой схемы.

Боритесь с отвлекающими факторами

Да, дома бывает сложнее начать работу. Ведь никто не увидит, что вместо отчёта вы смотрите видео в YouTube или пишете комментарии под нашими статьями. Если чувствуете, что какой-то внешний фактор явно мешает продуктивности, то соберитесь с силами и откажитесь от него на время. Например, выключите телевизор. Не стоит думать, что если он работает фоном, то не сбивает с мыслей. Не заходите в социальные сети, потому что это самый верный способ потратить время впустую.

Уделите время для обеда

Во время домашнего рабочего дня уделите время для дневного приёма пищи. Это хороший повод отдохнуть, переключиться и с новыми силами приступить к заданиям. К тому же полноценный обед сократит количество походов к холодильнику и минимизирует неконтролируемые перекусы. Как говорят, война войной, а обед по расписанию.

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Обустройте рабочее место

Одно из наиболее важных правил успешного выполнения бизнес-планов дома — у вас должно быть отдельное рабочее место. Если вы будете сидеть на кухне за чашкой чая с ноутбуком, то сконцентрироваться на важных делах окажется намного сложнее.

Занимайтесь спортом

И не думайте, что если вы работаете из дома, то нужно превращаться в человека, который то и дело сидит за компьютером. Можно, например, выходить на улицу и делать пробежку каждое утро. Это даст вам отличный заряд энергии на целый день.

Кроме того, эффективно будет делать небольшие 5-10-минутные перерывы на зарядку. Это поможет вашим мышцам сохранять тонус, а вам – красивую фигуру.

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Уединитесь

Объясните своим домашним, что в рабочие часы вас не нужно беспокоить. Договоритесь с супругой или детьми о том, что вы можете поговорить за обедом или провести время после рабочего дня. Более того, родственники могут помогать вам в сложившейся ситуации. Попросите их контролировать вас во время рабочего процесса и напоминать о важных делах. Если будете отвлекаться, домочадцы смогут отправить вас обратно в хоум-офис.

Не работайте в пижаме

Не позволяйте себе сидеть в пижаме на кровати, ведь это совсем не настраивает на рабочий лад. Конечно, деловой костюм надевать необязательно, но обычную комфортную одежду — вполне можно. Это повысит самодисциплину.

Учёные Хартфорширдского университета считают, что одежда имеет для человека символическое значение. Мозг подстраивается под назначение одежды, которую вы носите, поэтому человек ведёт себя в соответствии с ней.

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