Куда поехать после карантина? Тест

Из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом многие страны были вынуждены закрыть свои границы, а путешественники лишились шанса отправиться в запланированную поездку. Но столь жёсткие ограничения — это всего лишь временные меры. Верим, что через пару-тройку месяцев мы вновь сможем свободно передвигаться по разным точкам земного шара и возвращаться домой, зарядившись яркими впечатлениями.

Кроме того, карантин — это ещё и отличный шанс подумать о том, куда бы вам хотелось отправиться на отдых в будущем, и не спеша построить грандиозные планы. Мы решили облегчить эту задачу. Всё просто: вы проходите тест и узнаёте, какая заграничная локация больше всего подходит под ваш туристический настрой.

Тест также можно пройти по ссылке.