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Куда поехать отдыхать после карантина? Тест

Куда певать отдыхать после карантина?
Полина Иноземцева
Куда поехать после карантина? Тест
Узнаем, что вам подходит больше: ленивые пляжи или прогулочная Европа.
Lifestyle / Путешествия 0

Из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом многие страны были вынуждены закрыть свои границы, а путешественники лишились шанса отправиться в запланированную поездку. Но столь жёсткие ограничения — это всего лишь временные меры. Верим, что через пару-тройку месяцев мы вновь сможем свободно передвигаться по разным точкам земного шара и возвращаться домой, зарядившись яркими впечатлениями.

Кроме того, карантин — это ещё и отличный шанс подумать о том, куда бы вам хотелось отправиться на отдых в будущем, и не спеша построить грандиозные планы. Мы решили облегчить эту задачу. Всё просто: вы проходите тест и узнаёте, какая заграничная локация больше всего подходит под ваш туристический настрой.

Тест также можно пройти по ссылке.

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