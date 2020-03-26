Экстренная помощь. Как баро- и криотерапия помогут защититься от вируса

В период борьбы с вирусными инфекциями лучшее, что мы можем сделать для себя и своих близких – это не поддаваться панике и позаботиться о своем здоровье. Помимо соблюдения элементарных мер безопасности и правил личной гигиены, специалисты рекомендуют комплексное укрепление иммунитета, включающее приём витаминов, закаливание и тому подобное. Однако все эти мероприятия имеют долгосрочный накопительный характер и требуют продолжительного времени для проявления эффекта. Когда необходимы оперативные действия на помощь приходят современные аппаратные методики, например, баро- и криотерапия.

Специалисты утверждают, что курс всего из 10 процедур способен значительно улучшить ваши физиологические показатели, повысить сопротивляемость организма к внешним негативным факторам и улучшить иммунную систему. Вместе с врачом центра восстановления LabRehab и профессиональными спортсменами выясняем, так ли это, и в чём секрет этого волшебного метода.

Что такое баротерапия?

Баротерапия – это физиотерапевтическая процедура, благодаря которой под повышенным давлением организм насыщается кислородом. В случае его нехватки может развиться кислородное голодание – гипоксия, что приводит к неполадкам в работе клеток, потом тканей. Баротерапией лечат заболевания нервной системы, сердца и сосудов, эндокринные болезни, иммунодефицит, паталогии беременности.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Жизнь без кислорода невозможна. Однако, каждый день мы чувствуем на себе ухудшение окружающей среды. Наш организм ощущает недостаток этого элемента, что проявляется ухудшением самочувствия, головными болями, головокружением, расстройством сна, снижением работоспособности и расстройством работы внутренних органов. А если у человека присутствуют какие-либо хронические заболевания, их течение ухудшается, возникают обострения. Кислородная недостаточность ведет к прогрессированию заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, центральной нервной системы, эндокринных желез и др.

Все эти процессы возможно предупредить или минимизировать посредством гипербарической оксигенации (ГБО). Кислород направляется с потоком крови, попадая в каждую, даже самую дальнюю, клетку организма. Это помогает клеткам восстановиться и не разрушаться дальше. А те клетки, которые не подлежат восстановлению, будут уничтожены и начнут заменяться новыми.

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Как работает баротерапия?

Принцип действия ГБО состоит в том, что при понижении внешнего давления (так называемая вакуум-терапия) разница между ним и внутренним давлением в организме вызывает прилив крови к поверхностным тканям и коже, их гиперемию и, как следствие, улучшение процессов клеточного питания и стимуляцию обменных.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

При повышении внешнего давления (в условиях компрессионной барокамеры) из крови вытесняются растворенные в ней газы, в том числе, токсичные для организма.

Под влиянием гипербарического кислорода в организме нормализуется энергетический баланс и регулируется функциональная и метаболическая активность клетки, что способствует поддержанию функции органов в допустимых пределах и повышению устойчивости организма в ответ на экстремальные воздействия.

После лечения в барокамере, организм «работает», расходуя энергию более экономно, запускаются биоэнергетические процессы, нормализуется и стимулируется активность иммунной системы.

Зачем мне баротерапия?

Баротерапия поможет, если вам необходимо наладить определённые процессы в организме. Например, скорректировать сон, повысить иммунитет, разогнать метаболизм, справиться с переутомлением, улучшить заживление ран и травм.

А также:

• в период сезонных острых респираторных заболеваний, в том числе гриппа и пневмонии

• при психо-эмоциональных расстройствах

• при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата – остеохондроз, артроз, артрит, мышечно-фасциальный болевой синдром

• при вегето-сосудистой дистонии

• при восстановлении после интенсивных тренировок и соревнований

• при перетренированности организма

Николай Круглов, биатлонист: У меня совершенно конкретная задача. В конце прошлого год я получил травму, сделал операцию, и сейчас хотелось бы скорее восстановиться и вернуться к привычному образу жизни. Поэтому обратился к процедурам. Есть современные технологии, которые позволяют ускорить определённые внутренние процессы регенерации. У меня достаточно богатый горный опыт, но объективно в барокамере тяжелее дышать и закладывает уши. Можно сравнить с самолётом, который идёт на взлёт или на посадку. В целом, абсолютно спокойно.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

А есть ли противопоказания?

Да, но, к счастью, их не так много. Среди них:

• эпилепсия (или какие-либо другие судорожные припадки)

• наличие остаточных полостей (каверны, абсцессы и воздушные кисты) в легких

• тяжелые формы гипертонической болезни

• простуда, полипы и воспалительные процессы в носоглотке, среднем ухе, аномалии развития и т.п.

• клаустрофобия

• наличие повышенной чувствительности к кислороду

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Что такое криотерапия?

Криотерапия – это уникальная по своему воздействию на организм человека физиотерапевтическая методика, основанная на кратковременном контакте кожного покрова с охлажденной до температуры –130 °C … –160 °C смесью атмосферного воздуха и паров жидкого азота.

Зачем организму нужны низкие температуры?

Плохая экология, быстрый ритм жизни, постоянные стрессы и многие другие факторы негативно сказываются на нашем иммунитете. В результате чего мы становимся в большей степени подвержены простудным и вирусным заболеваниям, неврозам.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

Криотерапия «будит» наш иммунитет, запуская сложнейший комплекс природной защиты. Активизируются все защитные и восстановительные процессы, выделяются естественные обезболивающие вещества, усиливается кровообращение, микроциркуляция и обмен веществ, питание костной, хрящевой, мышечной ткани. В результате отступают многие болезни, повышается общий тонус организма, работоспособность.

Ученые доказали, что холод способен восстанавливать нормальную работу иммунитета, поэтому криотерапия активно используется в восстановительной медицине (после перенесенных заболеваний), а также для стимуляции иммунитета у часто болеющих людей.

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Как это работает?

Лечебный эффект основан на том, что под воздействием холода происходит стимуляция защитных систем организма. В результате, чтобы избежать переохлаждения, он мобилизует все свои ресурсы. После 2-минутной процедуры в крови увеличивается количество эритроцитов, переносящих кислород к клеткам. За счет стимуляции при обдуве воздухом нервных окончаний регулируется тонус мышц, что оказывает положительное влияние на самочувствие человека. Такой курс помогает уберечься от сезонных заболеваний или избежать их осложнений.



Кстати, что особенно актуально сейчас, криотерапия поможет справиться с болезнью и на ее начальных этапах (показано при температуре не выше 37,5!). Процедура помогает мобилизовать иммунитет на борьбу уже в первое посещение.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

К слову, это еще и эффективный «антидепрессант». После сеанса в ответ на температурный стресс происходит мощный выброс «гормонов удовольствия» – эндорфинов, которые являются нашим внутренним обезболивающим и успокоительным.

Анна Сидорова, кёрлингистка: Так как я профессиональный спортсмен, то очень хорошо понимаю смысл всего восстановления и не только, когда что-то произошло, а для того, чтобы это не произошло. По ощущениям, конечно, ты чувствуешь себя обновлённым. Я не могу сказать, что это какая-то волшебная палочка. Если у тебя есть серьёзные проблемы, то от того, что ты один раз придёшь, ничего не произойдёт. Но приятно само по себе чувство спокойствия, учитывая нынешнюю обстановку с вирусом, из-за которого все боятся выходить из дома.

Какие противопоказания у криотерапии?

• беременность

• возраст младше 16 лет

• повышенная чувствительность к холоду

• общее тяжелое состояние организма

• повышенное артериальное давление

• клаустрофобия

• эпилепсия

• злокачественные новообразования

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Как часто нужно делать процедуры?

Для достижения положительного результата необходимо раз в полгода проходить курс из 10-15 процедур. Интервал между ними не должен превышать 2-3 дня. Оптимальное прохождение курса – ежедневные процедуры.