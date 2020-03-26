Выход есть. Где тренироваться онлайн бесплатно

От виртуального гида по силовым упражнениям до персональных тренировок по стретчингу в режиме реального времени.

Интернет может заменить многое, даже занятия в спортивном зале. Сейчас это особенно актуально. В сегодняшних реалиях онлайн-тренировки — это единственный действенный способ держать тело в тонусе. Именно поэтому многие фитнес-центры и спортивные студии перешли в цифровой формат. Мы подобрали для вас несколько бесплатных ресурсов, которые помогут сохранить форму во время карантина. К слову, в них можно найти активности на любой вкус и для разных уровней подготовки.

World Class

С 23 марта сеть фитнес-клубов World Class запустила регулярные тренировки в прямом эфире в «Инстаграме». Тренеры и работники центра не понаслышке знают, что спорт крайне важен не только для иммунитета, но и для отличного настроения. Пользователям предлагаются разные виды занятий: от йоги и стретчинга до обычных функциональных тренировок. Расписание можно посмотреть в историях клуба в социальной сети или на официальном сайте.

Чтобы точно ничего не пропустить, поставьте себе напоминание. А если вы всё же забыли или не смогли присутствовать во время прямого эфира в «Инстаграме», то все видео сохранены в IGTV.

SM Stretching

Студия растяжки SM Stretching предлагает разные форматы занятий. Вы можете выбрать персональные онлайн-тренировки через платформы Zoom и Skype. Это полноценные курсы с тренером, которые проводятся из любой точки мира. Цена такой тренировки — 2 тыс. рублей. В студии преподают пять направлений: стретчинг, TRX, барре, пилатес и бокс.

Второй вариант — тренировки в прямом эфире в «Инстаграме». Они проходят раз в неделю, поэтому остальные дни вы можете заниматься по видео, которые публикуют на YouTube-канале SM Stretching Russia.

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Adidas

Компания запустила бесплатные домашние тренировки в приложении adidas Training. В нём видеоупражнения разделены на разные уровни сложности, которые вы можете выбрать самостоятельно. Также в программе можно сформировать персональную тренировку, поставить в приоритет любую группу мышц и заменить или убрать упражнение.

В своём «инстаграме» представители adidas рассказали, что в нынешние времена поддерживать здоровье и хорошую физическую форму стало ещё важнее.

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Компания также создала онлайн-проект #hometeam, в рамках которого амбассадоры бренда будут вести тренировки в прямом эфире социальной сети. В качестве наставников вы увидите футболиста Алексея Миранчука, гимнастку Самиру Мустафаеву, фигуристку Александру Трусову и других звёзд спорта.

В приложении Nike Training Club собраны более ста различных тренировок — скучать не придётся. Все онлайн-гиды бесплатны, вам остаётся только выбрать направление. Кроме того, приложение может составить вам программу занятий, основываясь на индивидуальных физических параметрах и целях.

А любители перекусить после тренировки найдут в Nike Training Club рецепты блюд от известных атлетов и просто полезные советы по правильному питанию.

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BeFit

Тем, кого не смущает английский язык, рекомендуем один из самых известных фитнес-каналов в YouTube — BeFit. Там вы найдёте множество кардиотренировок, курсов по йоге, танцевальных классов и других активностей. Также на канале можно изучить рекомендации по правильному рациону и здоровому образу жизни.

Oysho Sport

Oysho Sport проводит прямые эфиры, которые посвящены тренировкам и здоровому питанию. Все упражнения, на которые вы не успели посмотреть в режиме реального времени, сохранены в IGTV. А расписание занятий можно узнать в «инстаграме» компании. Помимо функциональных тренировок и йоги, пользователей ждут эфиры по уличным танцам.

Unagrande YogaClub

Этот YouTube-канал полностью ориентирован на йогу. В нём представлены видео как для начинающих практиков, так и для более продвинутых. Также у Unagrande YogaClub есть ролики с разборами отдельных асан и советами по их правильному выполнению. Занятия йогой помогут улучшить осанку и подтянуть тело, так что смело начинайте практики.

Passion4Profession

Канал имеет как англоязычную, так и русскоязычную версии. Видеоролики Passion4Profession завоевали любовь приверженцев фитнеса тем, что в них чётко разобрана техника выполнения упражнений. На канале публикуют небольшие, но эффективные тренировки на разные группы мышц.