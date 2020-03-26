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Как тренироваться онлайн бесплатно? Тренировки World Class, SM Stretching, Nike

Где тренироваться онлайн бесплатно?
Александра Нехотина
Выход есть. Где тренироваться онлайн бесплатно
От виртуального гида по силовым упражнениям до персональных тренировок по стретчингу в режиме реального времени.
Lifestyle / Фитнес 0

Интернет может заменить многое, даже занятия в спортивном зале. Сейчас это особенно актуально. В сегодняшних реалиях онлайн-тренировки — это единственный действенный способ держать тело в тонусе. Именно поэтому многие фитнес-центры и спортивные студии перешли в цифровой формат. Мы подобрали для вас несколько бесплатных ресурсов, которые помогут сохранить форму во время карантина. К слову, в них можно найти активности на любой вкус и для разных уровней подготовки.

World Class

С 23 марта сеть фитнес-клубов World Class запустила регулярные тренировки в прямом эфире в «Инстаграме». Тренеры и работники центра не понаслышке знают, что спорт крайне важен не только для иммунитета, но и для отличного настроения. Пользователям предлагаются разные виды занятий: от йоги и стретчинга до обычных функциональных тренировок. Расписание можно посмотреть в историях клуба в социальной сети или на официальном сайте.

Чтобы точно ничего не пропустить, поставьте себе напоминание. А если вы всё же забыли или не смогли присутствовать во время прямого эфира в «Инстаграме», то все видео сохранены в IGTV.

SM Stretching

Студия растяжки SM Stretching предлагает разные форматы занятий. Вы можете выбрать персональные онлайн-тренировки через платформы Zoom и Skype. Это полноценные курсы с тренером, которые проводятся из любой точки мира. Цена такой тренировки — 2 тыс. рублей. В студии преподают пять направлений: стретчинг, TRX, барре, пилатес и бокс.

Второй вариант — тренировки в прямом эфире в «Инстаграме». Они проходят раз в неделю, поэтому остальные дни вы можете заниматься по видео, которые публикуют на YouTube-канале SM Stretching Russia.

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Adidas

Компания запустила бесплатные домашние тренировки в приложении adidas Training. В нём видеоупражнения разделены на разные уровни сложности, которые вы можете выбрать самостоятельно. Также в программе можно сформировать персональную тренировку, поставить в приоритет любую группу мышц и заменить или убрать упражнение.

В своём «инстаграме» представители adidas рассказали, что в нынешние времена поддерживать здоровье и хорошую физическую форму стало ещё важнее.

Даже оказавшись в четырёх стенах, мы остаёмся одним сообществом, увлечённым спортом и здоровым образом жизни.

Компания также создала онлайн-проект #hometeam, в рамках которого амбассадоры бренда будут вести тренировки в прямом эфире социальной сети. В качестве наставников вы увидите футболиста Алексея Миранчука, гимнастку Самиру Мустафаеву, фигуристку Александру Трусову и других звёзд спорта.

Nike

В приложении Nike Training Club собраны более ста различных тренировок — скучать не придётся. Все онлайн-гиды бесплатны, вам остаётся только выбрать направление. Кроме того, приложение может составить вам программу занятий, основываясь на индивидуальных физических параметрах и целях.

А любители перекусить после тренировки найдут в Nike Training Club рецепты блюд от известных атлетов и просто полезные советы по правильному питанию.

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BeFit

Тем, кого не смущает английский язык, рекомендуем один из самых известных фитнес-каналов в YouTube — BeFit. Там вы найдёте множество кардиотренировок, курсов по йоге, танцевальных классов и других активностей. Также на канале можно изучить рекомендации по правильному рациону и здоровому образу жизни.

Oysho Sport

Oysho Sport проводит прямые эфиры, которые посвящены тренировкам и здоровому питанию. Все упражнения, на которые вы не успели посмотреть в режиме реального времени, сохранены в IGTV. А расписание занятий можно узнать в «инстаграме» компании. Помимо функциональных тренировок и йоги, пользователей ждут эфиры по уличным танцам.

Unagrande YogaClub

Этот YouTube-канал полностью ориентирован на йогу. В нём представлены видео как для начинающих практиков, так и для более продвинутых. Также у Unagrande YogaClub есть ролики с разборами отдельных асан и советами по их правильному выполнению. Занятия йогой помогут улучшить осанку и подтянуть тело, так что смело начинайте практики.

Passion4Profession

Канал имеет как англоязычную, так и русскоязычную версии. Видеоролики Passion4Profession завоевали любовь приверженцев фитнеса тем, что в них чётко разобрана техника выполнения упражнений. На канале публикуют небольшие, но эффективные тренировки на разные группы мышц.

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