Как сохранить хорошее настроение, когда вокруг всё вызывает стресс?

Новостные ленты последнего месяца всё больше напоминают сводки с фронта и мало похожи на хронику мирного времени. Коронавирусная инфекция, распространившаяся по миру, нанесла удары по всем сферам жизни. Панические атаки, кризисы, пессимистические прогнозы на будущее – в подобной обстановке довольно сложно сохранить самообладание и спокойствие. А ведь за окном весна, и в это время мы обычно ощущаем прилив сил. Вместе с экспертом, руководителем Клиники психиатрии и психотерапии Европейского Медицинского центра Натальей Ривкиной разберёмся, как сохранить весеннее настроение и не поддаться всеобщей панике (а также что делать, если вам уже не по себе).

Что происходит в мире?

Падение спроса и цен на нефть, провал переговоров ОПЕК и России, как следствие, падение фондовых рынков и валютного курса – всё это не могло не оказать негативного влияния на экономику России. Неутихающие дискуссии между противниками и сторонниками поправок к Конституции РФ ещё повышают тревожность и обеспокоенность общества. И все эти события разворачиваются на фоне коронавирусной инфекции, признанной Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Все эти новости отрицательно влияют на психоэмоциональное состояние человека, вызывая стресс.

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Как пережить стресс?

Дистресс – нормальная реакция человеческого организма на раздражение. Воспринимается и переживается подобное состояние сугубо индивидуально. Кто-то считает, что достаточно просто не думать об источнике напряжения, и реакция на стресс пройдёт как не бывало. Кто-то слишком зацикливается на проблеме, при этом забывая, что нужно искать способы её решения. Важно следующее: как бы вы ни относились к ситуациям, помните, что тотальное игнорирование стрессовых проявлений, вероятнее всего, приведёт к эмоциональному выгоранию. В таком случае очень сложно найти ресурсы для восстановления.

Как понять, что вы попали в ловушку дистресса?

Если вы отмечаете у себя признаки постоянной тревоги, чувство страха, снижение концентрации внимания, нарушение сна, то, скорее всего, вы не избежали негативной реакции на стресс. Вот несколько простых, но эффективных советов, которые помогут справиться с проявлениями перенапряжения.

Поймите, что именно вас тревожит

Очень важно понять, чего именно вы боитесь: применительно к нынешней ситуации кто-то боится заболеть, кто-то больше переживает за близких, а кому-то не даёт покоя курс доллара и состояние сбережений. Задайте себе вопрос: «Могу ли я повлиять на это?». Если ответ «да», то предпринимайте шаги по улучшению ситуации, и у вас всё получится! Если «нет», примите ситуацию как данность и постарайтесь найти в ней положительные стороны. Вынуждены оставаться дома на карантине из-за коронавируса? Отличный повод для того, чтобы освоить новые кулинарные рецепты, выработать в себе крайне полезную во все времена привычку мыть руки.

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Найдите и исключите триггер вашей тревожности

Если в стрессовое состояние вас вводят новости, которые ежеминутно приходят на смартфон, отключите уведомления. Кроме того, постарайтесь не отвлекаться на гаджеты в то время, как вы занимаетесь делом. И вот хорошая новость от нас – просмотр сериала тоже считается занятием, так что в изоляции каждый из нас – занятой человек.

Не забывайте про физическую нагрузку

Она должна быть нормированной с учётом ваших индивидуальных особенностей. Всегда можно найти время на зарядку, растяжку или приседания. В сочетании с дыхательными упражнениями положительный эффект гарантирован.

Уделите особое внимание родным и близким

Прежде всего не забывайте об общении, не закрывайтесь от близких. С ними можно поделиться опасениями и страхами – они как никто другой способны вас понять. Установлено, что люди, ограничивающие общение с родными и друзьями, усугубляют ситуацию, и им сложнее справляться с проявлениями стресса. Если близкие вам люди находятся рядом, это хороший повод организовать семейные ритуалы. Например, каждый вечер после ужина проводите час за настольной игрой или просмотром и обсуждением фильма. Если близкие далеко, свяжитесь с ними по телефону, Skype, FaceTime. Главное – не теряйте контакта и всегда будьте на связи.

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Всегда помните о детях

Дети зачастую остро реагируют на многие события, а их симптомы-проявления принадлежат разным регистрам: нарушения сна, перемены настроения, эмоциональные всплески. Взрослые, в свою очередь, должны помнить о хрупкой детской психике и минимизировать влияние своего стрессового состояния на подрастающее поколение.

Обратитесь к специалисту

Если вы чувствуете, что сами не можете выйти из затянувшегося стрессового состояния, необходимо обратиться за помощью к профессионалам. Опытные врачи, умеющие диагностировать психоэмоциональные расстройства на ранних стадиях, подскажут, стоит ли вам беспокоиться. Кроме того, возможный онлайн-формат консультаций со специалистами значительно упрощает коммуникацию доктора и пациента.

Не пренебрегайте этими простыми, но действенными советами. Всегда помните, что всякое событие нейтрально, а ваше настроение зависит от того, в какую сторону вы его повернёте.