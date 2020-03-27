Популярность ценой жизни: блогеры запустили коронавирусный челлендж

Доигрались. Хотели хайпануть, а один из них уже заразился.

С каждым днём число заразившихся и умерших от нового коронавируса увеличивается. Большинство людей осознали реальную угрозу этого заболевания, решили самоизолироваться и свести к минимуму все контакты с окружающим миром. Однако есть и те, кто готов рисковать здоровьем и своей жизнью ради лайков и просмотров в социальных сетях.

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Что за челлендж с унитазами?

В социальной сети TikTok блогеры запустили новый «коронавирусный челлендж»: на видео они облизывают сиденья унитазов в общественных местах. Первый ролик такого рода в TikTok опубликовала блогер Ава Луиза (Ava Louise), она облизывала ободок унитаза в самолёте. Однако позже видео было удалено, а девушка уточнила, что тщательно дезинфицировала место съёмок.

Посмеялся на вирусом и заразился

Челлендж решил поддержать ещё один блогер – 21-летний Ларс (Larz) из Калифорнии. Молодой американец облизал сиденье унитаза в одном из общественных туалетов и в конце ролика посмеялся над коронавирусом. Спустя пять дней в его аккаунте в «Инстаграме» появилась публикация, в которой он рассказал о положительном результате теста на новый вирус. По словам самого Ларса, на создание «вирусного» ролика он пошёл ради повышения популярности и узнаваемости в сети. В настоящее время оригинал видео блогера недоступен, а его аккаунт в TikTok и профиль в «Твиттере» неактивны.

К сожалению, не только молодые инфлюенсеры не признают существование нового вируса и его угрозы, но и представители СМИ. Так, иранский журналист Хамед Джалали Кашани пытался доказать, что коронавируса не существует, облизывал святыни и принципиально отказывался от ношения масок. По мнению Кашани, заболевание – всего лишь выдумка, а местные власти специально запугивали население, чтобы снизить явку избирателей на парламентских выборах. При этом 21 февраля в своём «твиттере» он опубликовал запись из больницы: «Ну вот, попал с гриппом в больницу. Хотел бы я, чтобы это был коронавирус или что-то подобное, чтобы я мог хайпануть». У журналиста и правда был диагностирован COVID-19. Ночью 28 февраля Кашани умер от осложнений, вызванных заболеванием.

На данный момент США обогнали Китай и вышли на первое место по заболеваемости COVID-19. Во всём мире новым коронавирусом заразилось свыше 537 тыс. человек, а число погибших превысило 24 тыс.

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