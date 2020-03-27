Тест: могу ли я заразиться коронавирусом? Вычисляем шансы

Каждый день в России выявляются новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Число заражённых COVID-2019 в нашей стране уже превысило тысячу человек. Сегодня как никогда важно знать о мерах предосторожности, заботиться о собственном здоровье и состоянии родных и близких людей. В этом нас выручат элементарные правила гигиены и здорового образа жизни.

Вместе со спортивным врачом центра восстановления LabRehab Ибраимом Чибичевым мы подготовили небольшой тест, который поможет узнать, каковы ваши шансы заразиться вирусом. Конечно же, результаты опроса не говорят о стопроцентной вероятности заболеть или уберечься от инфекции. Они лишь дадут понять, всё ли вы делаете правильно в условиях карантина или сильно рискуете.

Почему я получил такой результат?

Составляя каждый вопрос, мы с врачом разбирались в том, зачем нужны те или иные меры предосторожности, о которых сейчас так часто говорят. И вот что мы выяснили.

О возрасте и хронических заболеваниях

В этом плане всё просто: чем вы моложе, тем меньше риск заражения. Даже если человек в возрасте 20-30 лет подхватит вирус, то с большой вероятностью перенесёт его легко. В зоне риска находятся люди, которым 65 лет и больше. Также отягчающим фактором могут оказаться хронические заболевания, в особенности гипертония, сахарный диабет и ожирение.

О месте проживания и общественных местах

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге выявлено самое большое количество заражённых. Именно поэтому находиться в общественных местах в этих городах небезопасно, так как там нет возможности соблюдать социальную дистанцию.

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О приезде из-за границы

Средний инкубационный период вируса длится 14 дней. В некоторых ситуациях он может продолжаться до 24 дней. Если вы месяц назад были за границей и не почувствовали тревожных симптомов, можно исключить фактор коронавируса.

О правилах гигиены

Следует мыть руки раз в час и обрабатывать их раствором антисептика. Причём процесс должен занимать от 30 секунд до двух минут. Почему такое большое внимание к рукам? Потому что ими мы трогаем абсолютно всё — это самая контактная часть нашего тела.

Мыть продукты желательно под тёплой проточной водой без использования антисептика и общих средств — чтобы не было отравления. А влажная уборка должна проводиться раз в день, чтобы в доме поддерживалась бытовая гигиена. Весь мусор лучше всего сразу утилизировать. Также следует поддерживать оптимальный режим влажности и температуры. Регулярно проветривайте помещения и по возможности поддерживайте влажность воздуха.

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О спорте, питании и вредных привычках

Занятия спортом предусматривают физическую активность и повышение уровня метаболизма и иммунитета. Это даёт своего рода защитный барьер. Также могут помочь термоконтрастные процедуры и закаливание.



В питании нужно воздерживаться от вредных продуктов. Это, как правило, жирное, жареное, острое и солёное. Должно быть дробное и сбалансированное питание. Также рекомендуется употреблять продукты, содержащие витамин С. Например, лимон и шиповник — они стимулируют работу надпочечников.



И, конечно же, стоит минимизировать вредные привычки. Алкоголь и курение ослабляют иммунитет, а не являются мерами профилактики. Наиболее оптимальным будет бокал красного сухого вина как продукта-антиоксиданта за ужином. Либо не более 50 граммов крепкого спиртного. А высокие дозировки приводят к тому, что у нас подвергаются рискам печень, поджелудочная железа и иммунная система.