Дневники из карантина: как живёт стримерша Карина в Италии

Последние три месяца в мире стремительно распространяется коронавирусная инфекция. Первой страной, которая оказалась под ударом, стал Китай. После вспышка вируса произошла в Италии. Блогер Карина Сычёва, более известная как стримерша Карина, переехала в европейскую страну восемь лет назад. Сейчас она живёт в северном регионе Ломбардия, в нескольких километрах от города Бергамо, который является центром эпидемии.

На днях девушка опубликовала видео о коронавирусе в Италии на своём YouTube-канале. В нём она рассказала, как работает местная медицина, в каком виде итальянцы ходят в магазин за продуктами и как жители страны относятся к пандемии. Предупреждаем: картина не самая лицеприятная.

В чём главная опасность коронавируса в Италии?

На момент съёмки видео, которое было опубликовано 23 марта, в Бергамо насчитывалось 5 тыс. заболевших на 120 тыс. жителей. По словам Карины, за последнюю неделю в городе умерло настолько много людей, что их тела не успевали кремировать и вывозили на военных грузовиках.

По мнению девушки, главная опасность вируса в том, что его инкубационный период длится две недели. В это время тревожные симптомы не проявляются, но носитель инфекции может заражать других. Коронавирус остаётся около суток на картоне, а на пластике и стали — 3-4 дня. Также он активен в воздухе на протяжении трёх часов.

Блогер считает, что страшна не сама болезнь, а её осложнения. Коронавирус требует госпитализации в 20% случаев, в 5-6% — реанимации. Когда человек перестаёт дышать самостоятельно, становятся необходимы аппараты искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральная мембранная оксигенация (Метод насыщения крови кислородом при тяжёлой дыхательной недостаточности — Прим. ред.).

Также Карина уверена, что от коронавируса умирают не только люди в преклонном возрасте и диабетики. В пример девушка привела первого заболевшего итальянца, которому сейчас 38 лет. До заражения он мог похвастать хорошим здоровьем, занимался футболом и преодолевал марафонские дистанции. Мужчина провёл три недели в искусственной коме на вентиляции лёгких. Сейчас его уже вылечили, но ходить житель Италии до сих пор не может.

Без паники. Как защититься от коронавируса Правила, которые должен знать каждый.

Природа вздохнула. Оказалось, у коронавируса есть и плюсы Сложившаяся ситуация очистила воздух над Китаем, а в Венецию приплыли дельфины.

«Выбирают, кого лечить, а кому умирать»

Карина также рассказала о том, что в настоящее время система здравоохранения в Италии перегружена. Мест в больницах, медицинских аппаратов и врачей попросту не хватает, чтобы заботиться о таком количестве пациентов. К сожалению, персоналу учреждений приходится делать выбор: кого спасать, а кого на время оставить без лечения. Сославшись на документ от подразделения по урегулированию кризиса в Турине, девушка заявила, что если пострадавшему 80 лет и больше и у него плохое здоровье, пенсионеру откажут в доступе к реанимации.

У многих врачей и медсестёр в Италии на лице следы от респираторов и очков, которые они обязаны носить постоянно. Кроме того, был случай, когда одна бригада работала в больнице несколько суток без перерыва, потому что другая смена заболела и не могла оказать помощь.

«Гигиена параноидального уровня»: как теперь выглядит обычный поход в магазин?

Стримерша рассказала, что в магазин в её городке пускают максимум по 2-3 человека раз в неделю. Она надевает респиратор, очки, перчатки, плотную толстовку с капюшоном и берёт свою сумку для продуктов, чтобы ни в коем случае не использовать тележку. На кассе запрещают платить наличными, только бесконтактная оплата картой. Её нельзя давать в руки кассиру, даже если он в работает перчатках. Телефон с собой тоже не берут, гаджет должен оставаться дома.

После возвращения домой девушка кладёт респиратор в один мешок, перчатки — в другой, и всё это утилизирует. Одежда сразу же летит в стирку. Обувь блогер оставляет в прихожей и дизенфицирует, так как вирус может какое-то время оставаться на асфальте. Мытьё рук с мылом у Карины занимает не менее 30 секунд.

Разбирать продукты тоже приходится кропотливо. Для распаковки еды девушка использует новые, чистые перчатки. В них она обрабатывает все упаковки с продуктами 60-процентным спиртовым раствором. Причём товары в магазине нужно покупать в герметичной упаковке: никаких свежих булок или нарезок ветчины. Чистые продукты Карина складывает в отдельную сумку и оставляет на пару минут, чтобы спирт испарился. И снова — выбрасывание перчаток и мытьё рук. Только после всех перечисленных ритуалов можно спокойно положить стратегические запасы в холодильник.

Популярность ценой жизни: блогеры запустили коронавирусный челлендж Доигрались. Хотели хайпануть, а один из них уже заразился.

Пустые прилавки. Какие продукты скупают москвичи из-за коронавируса Полки столичных супермаркетов медленно пустеют. Как быть?

Почему вспышка коронавируса произошла именно в Италии?

Нынешний год объявлен годом китайско-итальянского туризма. Зная скорость распространения вируса и видя большое количество китайских туристов в Италии, девушка приняла решение о самоизоляции ещё 25 января и закупилась респираторами типа FFP3, прорезиненными очками и медицинскими перчатками. Когда два месяца назад Карина выходила в таком виде из дома, люди смотрели на неё с огромным удивлением. Вскоре всё изменилось.

Блогер считает, что основная проблема стремительного распространения болезни кроется в населении. Большинство итальянцев не умеют держать социальную дистанцию даже в критической ситуации. Они не могут находиться в одиночестве и изоляции, им постоянно нужна компания. И несмотря на полицейские машины, из которых по громкоговорителю людей призывают оставаться дома, некоторе граждане действуют вопреки серьёзным просьбам.

Изначально часть жителей страны никак не отреагировала на новость о двух китайских туристах, у которых обнаружили коронавирус в Италии. А распространение инфекции началось уже в тот момент. Некоторые люди до сих пор выступают в роли скептиков и считают, что опасность коронавируса преувеличена. Причём с недоверием к просьбам правительства и мерам безопасности относятся даже старики.

Сама девушка с огромным разочарованием смотрит на то, как некоторые сограждане пренебрегают банальными правилами гигиены. Она советует людям, которые проживают на территории Италии и в других странах, тщательнее заботиться о своём здоровье и всерьёз воспринимать сложившуюся в мире ситуацию. Ведь только так вирус можно остановить.

Посмотреть подробную историю стримерши Карины можно в видео-ролике.