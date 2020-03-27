Дневники из карантина: как живёт стримерша Карина в Италии

Последние три месяца в мире стремительно распространяется коронавирусная инфекция. Первой страной, которая оказалась под ударом, стал Китай. После вспышка вируса произошла в Италии. Блогер Карина Сычёва, более известная как стримерша Карина, переехала в европейскую страну восемь лет назад. Сейчас она живёт в северном регионе Ломбардия, в нескольких километрах от города Бергамо, который является центром эпидемии.
На днях девушка опубликовала видео о коронавирусе в Италии на своём YouTube-канале. В нём она рассказала, как работает местная медицина, в каком виде итальянцы ходят в магазин за продуктами и как жители страны относятся к пандемии. Предупреждаем: картина не самая лицеприятная.
В чём главная опасность коронавируса в Италии?
На момент съёмки видео, которое было опубликовано 23 марта, в Бергамо насчитывалось 5 тыс. заболевших на 120 тыс. жителей. По словам Карины, за последнюю неделю в городе умерло настолько много людей, что их тела не успевали кремировать и вывозили на военных грузовиках.
По мнению девушки, главная опасность вируса в том, что его инкубационный период длится две недели. В это время тревожные симптомы не проявляются, но носитель инфекции может заражать других. Коронавирус остаётся около суток на картоне, а на пластике и стали — 3-4 дня. Также он активен в воздухе на протяжении трёх часов.
Блогер считает, что страшна не сама болезнь, а её осложнения. Коронавирус требует госпитализации в 20% случаев, в 5-6% — реанимации. Когда человек перестаёт дышать самостоятельно, становятся необходимы аппараты искусственной вентиляции лёгких и экстракорпоральная мембранная оксигенация (Метод насыщения крови кислородом при тяжёлой дыхательной недостаточности — Прим. ред.).
Также Карина уверена, что от коронавируса умирают не только люди в преклонном возрасте и диабетики. В пример девушка привела первого заболевшего итальянца, которому сейчас 38 лет. До заражения он мог похвастать хорошим здоровьем, занимался футболом и преодолевал марафонские дистанции. Мужчина провёл три недели в искусственной коме на вентиляции лёгких. Сейчас его уже вылечили, но ходить житель Италии до сих пор не может.
«Выбирают, кого лечить, а кому умирать»
Карина также рассказала о том, что в настоящее время система здравоохранения в Италии перегружена. Мест в больницах, медицинских аппаратов и врачей попросту не хватает, чтобы заботиться о таком количестве пациентов. К сожалению, персоналу учреждений приходится делать выбор: кого спасать, а кого на время оставить без лечения. Сославшись на документ от подразделения по урегулированию кризиса в Турине, девушка заявила, что если пострадавшему 80 лет и больше и у него плохое здоровье, пенсионеру откажут в доступе к реанимации.
У многих врачей и медсестёр в Италии на лице следы от респираторов и очков, которые они обязаны носить постоянно. Кроме того, был случай, когда одна бригада работала в больнице несколько суток без перерыва, потому что другая смена заболела и не могла оказать помощь.
«Гигиена параноидального уровня»: как теперь выглядит обычный поход в магазин?
Стримерша рассказала, что в магазин в её городке пускают максимум по 2-3 человека раз в неделю. Она надевает респиратор, очки, перчатки, плотную толстовку с капюшоном и берёт свою сумку для продуктов, чтобы ни в коем случае не использовать тележку. На кассе запрещают платить наличными, только бесконтактная оплата картой. Её нельзя давать в руки кассиру, даже если он в работает перчатках. Телефон с собой тоже не берут, гаджет должен оставаться дома.
После возвращения домой девушка кладёт респиратор в один мешок, перчатки — в другой, и всё это утилизирует. Одежда сразу же летит в стирку. Обувь блогер оставляет в прихожей и дизенфицирует, так как вирус может какое-то время оставаться на асфальте. Мытьё рук с мылом у Карины занимает не менее 30 секунд.
Разбирать продукты тоже приходится кропотливо. Для распаковки еды девушка использует новые, чистые перчатки. В них она обрабатывает все упаковки с продуктами 60-процентным спиртовым раствором. Причём товары в магазине нужно покупать в герметичной упаковке: никаких свежих булок или нарезок ветчины. Чистые продукты Карина складывает в отдельную сумку и оставляет на пару минут, чтобы спирт испарился. И снова — выбрасывание перчаток и мытьё рук. Только после всех перечисленных ритуалов можно спокойно положить стратегические запасы в холодильник.
Почему вспышка коронавируса произошла именно в Италии?
Нынешний год объявлен годом китайско-итальянского туризма. Зная скорость распространения вируса и видя большое количество китайских туристов в Италии, девушка приняла решение о самоизоляции ещё 25 января и закупилась респираторами типа FFP3, прорезиненными очками и медицинскими перчатками. Когда два месяца назад Карина выходила в таком виде из дома, люди смотрели на неё с огромным удивлением. Вскоре всё изменилось.
Блогер считает, что основная проблема стремительного распространения болезни кроется в населении. Большинство итальянцев не умеют держать социальную дистанцию даже в критической ситуации. Они не могут находиться в одиночестве и изоляции, им постоянно нужна компания. И несмотря на полицейские машины, из которых по громкоговорителю людей призывают оставаться дома, некоторе граждане действуют вопреки серьёзным просьбам.
Изначально часть жителей страны никак не отреагировала на новость о двух китайских туристах, у которых обнаружили коронавирус в Италии. А распространение инфекции началось уже в тот момент. Некоторые люди до сих пор выступают в роли скептиков и считают, что опасность коронавируса преувеличена. Причём с недоверием к просьбам правительства и мерам безопасности относятся даже старики.
Сама девушка с огромным разочарованием смотрит на то, как некоторые сограждане пренебрегают банальными правилами гигиены. Она советует людям, которые проживают на территории Италии и в других странах, тщательнее заботиться о своём здоровье и всерьёз воспринимать сложившуюся в мире ситуацию. Ведь только так вирус можно остановить.
Посмотреть подробную историю стримерши Карины можно в видео-ролике.