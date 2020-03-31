Некоторым из них было непросто завоевать внимание клубов в юном возрасте.

До популярности: как выглядели известные футболисты в 17 лет

В настоящее время за жизнью известных футболистов наблюдают миллионы человек. Игроков топовых команд поклонники узнают в совершенно разных точках земного шара. Трудно поверить, что в юные годы некоторым атлетам было крайне тяжело добиться хоть малейшего успеха, чтобы их имя зазвучало за пределами родного города или деревни. Сейчас положение этих людей в мире спорта стало совершенно иным, а вместе с ним изменился и внешний вид спортсменов. Вспоминаем, с чего начинали карьеру звёзды мирового футбола.

2005 год / 2019 год Фото: Getty Images

Лео Месси – один из легендарных игроков современности. В возрасте 11 лет ему поставили диагноз дефицита роста. Благодаря академии «Барселоны», в которой мальчику оплатили лечение, мир смог увидеть игру талантливого аргентинца.

В 18 лет Месси получил награду «Лучший молодой игрок года», а уже через год стал одним из трёх кандидатов на «Золотой мяч». В это же время футболист дебютировал за молодёжную сборную Аргентины, где в первом же турнире помог команде выиграть чемпионат мира — 2005, а позже и Олимпийские игры — 2008.

2005 год / 2019 год Фото: Getty Images

Криштиану славится жёсткой дисциплинированностью и железным характером. Правда, так было не всегда. В детстве португалец часто дрался: однажды мальчик бросил стул в учителя, за что был исключён из школы. Даже после переезда в академию «Спортинга» бунт против писаных правил продолжился. Тогда Роналду отказался мыть за собой посуду и не был допущен до международного турнира.

Переход в «Манчестер Юнайтед» стал ключевым в карьере португальца, а седьмой номер придавал большей ответственности. Через год Криштиану уже был заявлен в основную сборную и в дебютном сезоне помог выиграть серебро Евро-2004.

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Противостояние Роналду и Месси. Теперь не только на поле, но и в магазинах Месси обзавёлся собственным брендом. В отличие от Криша, в ассортименте нет трусов с его именем на резинке.

2011 год / 2019 год Фото: Getty Images

Неймара критикуют за капризный характер как на поле, так и за его пределами. Проблемы игрока часто решает отец, который, по мнению многих, опирается на деньги, а не на интересы сына. В 14 лет бразилец не попал в «Реал Мадрид», так как стороны не смогли договориться о сумме перехода. Несмотря на все судьбоносные вмешательства, футболист быстро прогрессировал. Тяжёлый характер он не скрывал. В «Сантосе» Неймар ссорился с тренером, который не давал ему пробить пенальти.

В 2011 году спортсмен получил награду за лучший гол, обойдя самих Мессии и Руни. А после первого сезона в «Барселоне» Неймар вошёл в тройку лучших игроков мира.

1995 год / 2019 год Фото: Getty Images

Буффон стал кумиром не одного поколения. Изначально итальянец был полузащитником. В 14 лет он перешёл в «Парму», где из-за сложной ситуации занял позицию голкипера, а спустя две недели стал основным вратарём.

В 2006 году Буффон вместе с «Ювентусом» вылетел в Серию В. Там вратарь не отразил ни одного пенальти на протяжении трёх лет. Но это не помешало Джанлуиджи стать чемпионом мира и одним из величайших игроков.

2012 год / 2020 год Фото: Getty Images

Салах творит историю вместе с «Ливерпулем». Добиться успеха мальчику из маленькой египетской деревни было сложно. В 14 лет футболист добирался до города, где проходили тренировки, около четырёх часов. Приходилось ставить под угрозу обучение, но риски окупились. В 19 лет Мохамеда заметили скауты швейцарского «Базеля». В европейский клуб спортсмен переехал один в столь раннем возрасте.

Значимость Салаха для Ближнего Востока очень велика. Футболист неоднократно помогал народу Египта и спасал экономику страны. Добрые поступки даже сподвигли египтян голосовать за футболиста на президентских выборах.

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2008 год / 2019 год Фото: Getty Images / «Чемпионат»

Левандовски стал открытием 2008 года. Тогда игрок был вторым в чемпионате Польши по забитым мячам. После перехода в «Боруссию Дортмунд» Роберта много критиковали, несмотря на огромное количество забитых мячей. Настоящая слава пришла к спортсмену только во время перехода в «Баварию». В одном из матчей он забил за клуб пять голов с интервалом в три минуты.

2011 год / 2019 год Фото: Getty Images

Карьера Гризманна по-настоящему интересна. Около шести лет игрок безуспешно бился за попадание в академию грандов французского футбола. Только в 14 лет мальчика взяли в «Манпелье» из-за нехватки игроков. После того как Антуану удалось продемонстрировать талант, подростка взяли в академию «Реала Сосьедад», где он прошёл все уровни, добравшись до профессионального контракта с основной командой.

Из-за игры в испанской лиге футболист оставался вне поле зрения тренеров молодежной сборной Франции. Лишь в 2010 году Гризманн получил приглашение в национальную команду. В первом крупном турнире игрок помог сборной стать чемпионами Европы, забив два мяча.