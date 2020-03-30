И теперь ещё активнее призывает своих поклонников не выходить из дома.

На личном опыте: кто из знаменитостей уже заразился коронавирусом?

Коронавирусной инфекцией заболевает всё больше и больше людей. На сегодняшний день число заражённых в мире превысило 700 тыс. человек, а в России — больше 1,5 тыс. Пандемия не обходит и знаменитостей. Одним из первых инфицированных среди актёров Голливуда стал Тома Хэнкса и его жена, потом болезнь поразила и звёзд мировой и отечественной эстрады, политиков и спортсменов. Рассказываем, кто из знаменитостей уже заразился коронавирусом.

Ольга Куриленко

Актриса, известная по роли девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме “Квант милосердия”, неделю назад сообщила в своём “инстаграме” о подтверждённом диагнозе коронавируса.

28 марта стало известно, что Ольга выздоровела и даже поделилась подробностями своей болезни в социальной сети. Весь период она пробыла дома с высокой температурой и принимала парацетамол. По словам врачей, госпитализация была необязательной, потому что у девушки болезнь протекала в лёгкой форме.

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Софи Грегуар Трюдо

Жене премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо две недели назад диагностировали диагноз коронавирус. Сообщалось, что болезнь протекала в лёгкой форме и всё это время женщина чувствовала себя хорошо. Премьер решил также перейти в режим самоизоляции и работать из дома, хотя симптомов болезни у него не было.



Супруга премьер-министра незадолго до заболевания находилась в Лондоне, где посещала различные мероприятия. Основная версия в том, что Софи могла привезти болезнь из Англии. Кроме того, 4 марта на мероприятии Wembley Arena We Day Софи Грегуар Трюдо сфотографировалась с пилотом Ф-1 Льюисом Хэмилтоном и актёром Идрисом Эльбой.

Идрис Эльба и Сабрина Доур

Британский актёр Идрис Эльба тоже заразился коронавирусной инфекцией. Это стало известно 16 марта. Идрис сообщил, что чувствует себя нормально и находится на карантине вместе со своей женой Сабриной Доур.

Врач сказал нам, что после карантина мы будем неуязвимы в течение определённого времени, так как наши антитела боролись с этим. В какой-то момент мы бы хотели вернуться домой в Лондон.

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Одной из первый звёздых пар с положительным тестом на коронавирусную инфекцию стали Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Пара заразилась в Австралии. Они прошли лечение в местной больнице, а после отбывали двухнедельный карантин в снятом доме в чужой стране.

Сейчас американский актёр вместе со своей супругой вернулся в США. Они находятся в собственном доме в Лос-Анджелесе и продолжают следить за здоровьем.

Принц Чарльз

Сын королевы Великобритании принц Чарльз также прошёл тест на инфекцию. Результат оказался положительным. Представитель королевской резиденции передаёт, что у 71-летнего принца умеренные симптомы заболевания, «но в остальном он остаётся в добром здравии».

Борис Джонсон

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона также обнаружен коронавирус. Как сообщил премьер, у него появились первые симптомы заболевания — кашель и повышенная температура, поэтому он решил самоизолироваться в своей резиденции. Несмотря на болезнь, он продолжит руководить работой правительства.

Я работаю из дома и нахожусь в самоизоляции, это единственно правильное решение в сложившейся ситуации. Однако не сомневайтесь, что благодаря чудесам современных технологий я буду оставаться на связи со своей командой и продолжу возглавлять национальную борьбу с коронавирусом.

Дэвид Брайан

Клавишнику и бэк-вокалисту американской рок-группы Bon Jovi Дэвиду Брайану пришёл положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. На своей странице в социальной сети он сообщил, что болеет уже неделю. Музыкант призвал соотечественников не бояться и выразил надежду, что с помощью каждого американца они смогут в скором времени это закончить. «Это грипп, а не чума», — написал музыкант.

Пласидо Доминго

Испанский оперный певец Пласидо Доминго написал, что уходит на карантин вместе со своей семьёй. У 79-летнего артиста обнаружили коронавирусную инфекцию. По его словам, у него появились первые симптомы — кашель и жар, поэтому он решил сдать тест. Сейчас состоянии Доминго и всех членов его семьи хорошее.

«Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис, так что, надеюсь, очень скоро мы сможем вернуться к нашей обычной повседневной жизни», — написал певец.

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Лев Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко находится в больнице в Коммунарке с положительным диагнозом на коронавирусную инфекцию. Главный врач написал на своей странице в «Фейсбуке» о состоянии здоровья больного, что в первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось. У исполнителя была одышка и снизились показатели оксигенации крови. Однако, по словам врача, на сегодняшний день состояние пациента стабильно.

Борис Акунин

У писателя и переводчика Бориса Акунина заболевание сопровождалось высокой температурой, которую нужно было сбивать таблетками в течение десяти дней. Лёгкой формой заболевания страдала и жена писателя, но у неё, как пишет сам Акунин, на один день появилась небольшая температура, два дня небольшой головной боли и пропало обоняние.

В посте на «Фейсбуке» Борис призвал людей не бояться и избегать паники, а также соблюдать карантин.

В общем, дышите ровно. Время работает на нас. Общество и медицина быстро мобилизуются. Давайте рассматривать эту эпидемию как стимул для развития взаимовыручки и организованности. Мы все тут по одну линию фронта, а такое нечасто бывает.