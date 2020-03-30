Фитнес после эпидемии: каким он будет

Выясняем с экспертом «Чемпионата» велнес-коучем Андреем Семешовым.

Когда пандемия в конце концов закончится, наш мир, надеюсь, начнёт возвращаться к тому, что мы привыкли считать нормой. Из каналов Венеции, например, снова исчезнут дельфины. Хотелось бы верить, что и курс доллара вернётся к отметкам «до», но тут уж загадывать не стану.

Какие изменения нас ждут?

На самом деле мир необратимо изменится. И уже никогда не будет прежним. Какие это последствия сулит для разных сфер жизни, предсказывать не возьмусь, воображения и кругозора не хватит. Но вот по поводу фитнеса парой мыслей поделюсь.



В эпоху «до» подавляющее большинство действительно грамотные и знающие фитнес-тренеры в «Инстаграме» и прочих соцсетях если и мелькали, то очень урывочно и для галочки. Марафонов и тренировок «на пятую точку» не записывали. Потому что клиентов вал, работа по 12-14 часов, поесть и самому «качнуться» времени нет. Они были нарасхват и мечтали хотя бы об одном полноценном выходном дне в неделю. И вот сегодня эти специалисты оказались в ситуации, когда вынуждены осваивать методы дистанционных тренировок – по скайпу, зуму и так далее. У них уже есть определённая база из бывших офлайновых клиентов. И наверняка появятся новенькие онлайновые. Значит, количество и качество интернет-фитнеса сильно изменится. И появится реальная альтернатива девушкам, которые уверяют, что вот этими вот изящными па ножкой, к которой привязана яркая фитнес-ленточка, можно решить абсолютно все проблемы с фигурой.

Фото: istockphoto.com

Чего ждать от дистанционных занятий спортом?

Обладатели абонементов в фитнес-клубы наверняка обратили внимание, что очень многие такие заведения быстро сориентировались и перенесли групповые занятия в свои социальные сети. Теперь не нужно (да и нельзя) никуда ехать, чтобы попасть на йогу, зумбу или пилатес. Каждый занимается у себя дома перед компьютером/планшетом, инструктор – перед камерой с микрофоном. И можно не бояться, что не с кем оставить на это время ребёнка. Пофантазируем, что и после окончания карантина менеджеры клубов задумаются о продаже «виртуальных» клубных карт. И качественный фитнес окажется доступнее ещё большему количеству людей.

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И не надо переживать, что некому будет поправить технику выполнения. Во-первых, когда в зале человек по 20, её и так особо не поправляют. Во-вторых, программы рассчитаны на разный уровень подготовки. И, приступив к занятиям с пометкой «Для начинающих», можно без труда освоить все движения, внимательно слушая и наблюдая. Вопрос желания. Да и наладить двустороннюю связь для контроля не так уж трудно. Во всяком случае, профессиональным артистам балета карантин не мешает проводить видео-конференц-тренировки, во время которых педагог не только показывает, что делать, но и внимательно наблюдает за учениками.

Фото: istockphoto.com

Есть ли смысл в онлайн-тренировках?

А стоит ли фитнес-клубам так заморачиваться и искать новые форматы, когда пандемия сойдет на нет? Может, и стоит. Потому как оказавшись в вынужденной изоляции определённый процент тех, кто не мыслит жизни без ежегодно продляемого абонемента, придет к выводу, что и дома можно не хуже.

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Я лично всегда относился к тренировкам в домашних условиях с большим скепсисом. Однако, попав в условия, когда на спортзалах висят замки, был вынужден посмотреть на это под новым углом. И спустя три недели этот «угол» выглядит не таким уж безнадёжным. При условии, конечно, адекватного подхода к вопросу. Потому что дать мышцам достаточную нагрузку, отжимаясь от дивана, можно либо в период реабилитации после долгой болезни в лежачем положении, либо с совсем «минусовых» позиций с точки зрения физических кондиций.

Дальше нужно озаботиться соответствующим инвентарём. Но оказывается, что и здесь можно обходиться «малой кровью». Например, я, имея за плечами полтора десятка лет тренировочного стажа и кое-какие результаты, могу весьма эффективно «прокачать» все мышечные группы, имея под рукой лишь жгут и разборные гири с шагом 16-24-32 кг.

… Хотя, конечно, хочется, чтобы все это корона-бедствие поскорее закончилось. А дельфины в Венеции остались.

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