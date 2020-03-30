«Нельзя же быть такими безответственными!» Звёзды высказали своё мнение о самоизоляции

Прошедшая суббота стала началом официальной нерабочей недели. Такая мера была принята правительством, чтобы остановить стремительное распространение коронавируса в нашей стране. Однако многие россияне побрезговали карантинными мерами и не прибегли к самоизоляции. Они вышли на улицу, чтобы порадоваться хорошей погоде, устроить пикник с друзьями или прогуляться по людному центру города.

Такое поведение вызвало возмущение у более осознанных граждан, в том числе и у представителей отечественного шоу-бизнеса. Актёры, исполнители, журналисты и телеведущие стали призывать подписчиков к осознанности и заботе не только о себе, но и об окружающих. Одни российские звёзды весьма экспрессивно заявили о своём недовольстве, другие же подошли к делу с завидным креативом.

Александр Гудков и Иван Ургант

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Вечерний Ургант»

Первые лица шоу «Вечерний Ургант» написали песню под названием «Самоизоляция» и сняли на неё клип в стиле TikTok. Он доказывает, что карантин — это далеко не всегда скучное занятие. Под пение Гудкова и речитатив Урганта звёзды российского шоу-бизнеса демонстрируют, чем занимаются дома. Пользователи Сети понаблюдали за буднями Лолиты, Филиппа Киркорова, Маши Миногаровой, Тимати, Насти Ивлеевой, Ирины Шейк, Ильи Соболева и других публичных персон.

Права на видео принадлежат Первому каналу. Посмотреть видео можно в «Инстаграм»-аккаунте Первого канала

Позже Ургант отдельно обратился к телезрителям в эфире своего шоу. И на этот раз — серьёзно. Телеведущий призвал россиян следить за гигиеной, заботиться о пожилых людях и как можно реже выходить из дома. Ведь, только помня о главном, мы можем преодолеть непростую ситуацию, в которую попала наша страна и целая планета.

Лариса Гузеева

А вот актриса и ведущая шоу «Давай поженимся» не стала подбирать лаконичные и ласковые фразы, чтобы высказать недовольство поведением россиян.

Меня разрывает! Я только вернулась из города — невозможно, яблоку негде упасть. Дети гуляют, родители, старики… Что вы делаете?!

Гузеева подчеркнула, что ехала в собственной машине и даже боялась открыть окно, потому что сейчас это опасно как для неё самой, так и для других людей. Ведь в инкубационный период, когда коронавирус никак не проявляется и человек чувствует себя здоровым, он может заражать других. Телеведущая добавила, что если вам скучно дома, то нужно уметь находить способ занять себя и близких, не выходя за порог квартиры.

Feduk

Музыкант Feduk не остался равнодушным по отношению к сложившейся ситуации. Сидя в тапочках и пижаме, он сыграл на фортепиано и спел песню «Мы дома сидим, у нас карантин». Исполнитель подчеркнул, что, в первую очередь, он боится за родных и думает об их безопасности. А когда пандемия пойдёт на спад, мы все снова сможем видеться — нужно лишь совсем чуть-чуть потерпеть.

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Валерия

Певица поспешила поделиться своей болью от отношения к коронавирусу многих жителей России. Валерия упрекнула людей в том, что они расценивают карантин как дополнительную возможность развлечься и потусоваться.

Ну нельзя же быть такими беспечными, такими безответственными, такими безразличными!

Певица призвала подписчиков оставаться дома и выходить только при крайней необходимости: если не позволяет работа или нужно сходить в магазин или аптеку. Артистка считает, что только так мы сможем не пойти по итальянскому сценарию и помочь системе здравоохранения справиться с наплывом больных.

Иосиф Пригожин

Супруг певицы Валерии, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, тоже не стал отмалчиваться. Мужчина обратился к аудитории с просьбой проявить сознательность и гражданскую ответственность. Для этого нужно скорее рассесться по домам и обращаться за помощью к врачам при наличии симптомов заболевания. В противном случае нашей стране понадобится намного более длительный карантин, из которого будет сложно выбраться.

Виктория Лопырёва

Телеведущая культурно попросила россиян оставаться на карантине и заботиться о здоровье. По её мнению, если мы не будем соблюдать необходимые меры и станем разносчиками вируса, медицинские работники не смогут вылечить настолько огромное число пациентов. А аппаратов искусственной вентиляции лёгких попросту не хватит на всех тяжелобольных.

Давайте не думать глобально. Каждый из нас глобально сейчас уже ничего изменить не может. Имеем то, что имеем. Но вот локально защитить себя, позаботиться о том, чтобы эту дрянь не принести домой, посидеть дома — это в силах каждого из вас.

Дима Билан

Билан во время карантина решил вспомнить былые годы карьеры и пересмотреть старые видеозаписи, спеть под аккордеон композицию Believe me и порыться в давно забытых вещах на чердаке. Певец попросил подписчиков не покидать домов и находить полезные способы проводить время. А для него изоляция — это повод открыть массу «старого нового».

Владимир Познер

Журналист и телеведущий рассказал, что уже довольно продолжительное время находится в изоляции. За исключением единственного дня в неделю, когда нужно ездить в Останкино и работать над программой. Познер боится, что многие россияне воспримут нерабочую неделю как сигнал «Гулять!». Владимир призвал аудиторию не делать этого и постараться понять, что побыть дома — неплохо. В это время можно разобрать завалы, почитать, вместе посмотреть сериалы, почувствовать свой дом и, главное, уберечь себя и других.

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Дмитрий Губерниев

Комментатор не смог сдержать эмоций, когда описывал реальную картину московского карантина. Горожане даже не пытаются самоизолироваться, радуются хорошей погоде и продолжают веселиться в больших компаниях в общественных местах.

Люди, вы обалдели? Ведь те из нас, которые, скажем, переболеют в лёгкой форме… Или наши дети, ваши дети — они же могут быть переносчиками [вируса] для ваших бабушек и дедушек! Люди, не превращайтесь в торговцев смертью.

Сопрано Турецкого

Женский музыкальный коллектив сообщил подписчикам, что вынужденно отправляется на недельный карантин в полном составе. Девушки добродушно попросили россиян оставаться дома, слушать хорошую музыку и мыслить позитивно. Ведь они уверены, что в конечном счёте всё будет хорошо.

Вера Брежнева

Чтобы воодушевить подписчиков, певица Вера Брежнева решила слегка переделать припев собственной песни «Любовь спасёт мир» и исполнила его, сидя на диване с мужем Константином Меладзе.

Ты знаешь, сейчас повсюду карантин.

Останься лучше дома, как я и Константин.

Надежда Бабкина

Российская певица лишний раз напомнила аудитории, что происходящее в стране — это уже не шутки. По мнению Бабкиной, мы все сейчас боремся и проверяем себя на способность объединиться, чтобы побороть вирус. Домашний карантин — это лучший способ помочь в сложившейся ситуации. Кроме того, во время самоизоляции можно отдохнуть от общественных мест, разобраться в гардеробе и пообщаться с родственниками.

Также Надежда обратилась к людям в возрасте. Артистка посоветовала им укреплять иммунитет и подбирать для этого правильные продукты.