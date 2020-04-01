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Как выглядели красивые девушки в СССР? Мода, отношение к спорту и фигуре. Фото

Как выглядели привлекательные девушки в СССР?
Артём Тайманов
Другая красота: как выглядели привлекательные девушки в СССР
О мире, где стандарты внешности были совсем иными.
Lifestyle / Тренды 0

Советские времена до сих пор часто вспоминают, хотя с момента распада СССР прошло почти 30 лет. Очень многое тогда было совсем не так, как сейчас: что-то лучше, а что-то хуже. Другими были и стандарты женской красоты. Никто не гнался за параметрами 90-60-90, не часто накладывали макияж в несколько слоёв, и откровенные наряды не носили. Вспомним, как выглядели привлекательные девушки прошлых лет.

Советская мода

Очевидно, что одежда в СССР была совсем другой и гораздо менее разнообразной, чем сейчас. Джинсы в 1960-е и 1970-е можно было достать только у фарцовщиков, то есть спекулянтов, по цене немногим меньше средней месячной зарплаты. Брюки девушки носили редко, а о прогулках по городу в спортивной одежде не шло и речи. Чаще всего они ходили в платьях либо юбках разной длины, от «мини» до «макси». Шили их едва ли не в половине случаев самостоятельно. Хотя в магазинах они, в отличие от джинсов, были, но фасоны большим разнообразием, как правило, не отличались. Подходящий размер тоже далеко не всегда оставался в наличии, так что даже купленную одежду нередко приходилось подгонять под себя.

Фото: РИА Новости

Наиболее распространённой женской обувью были летние туфли и зимние сапоги. Кроссовок тогда не было, а кеды носили только на уроках физкультуры и во время других занятий спортом. Кстати, массовая спортивная форма достаточно долго оставалась простой. Чаще всего использовались шаровары и майки. Однако олимпийки, впервые сшитые для сборной СССР на Олимпиаде-1956 в Мельбурне, постепенно начали распространяться в народе и к середине 60-х вошли в обиход. Ближе к московской Олимпиаде-1980 олимпийку модернизировали, сделав её полностью расстёгивающейся. Изначально молния едва доходила до груди.

Сборная СССР по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Мюнхене, 1974 год

Сборная СССР по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Мюнхене, 1974 год

Фото: РИА Новости

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Массовый спорт был, диеты — нет

Спорт сам по себе в советские годы был явлением массовым. Отчасти этому способствовало наличие множества бесплатных секций. Кроме того, большой популярностью среди женщин пользовались катание на коньках, лыжах и волейбол. В футбол девушки, конечно, играли реже, чем парни, но этот вид спорта тоже не обходил прекрасную половину человечества стороной.

Дома тогда почти никто не сидел, да и вариантов времяпровождения в квартире было гораздо меньше, чем сейчас. Телевизор показывал два-три канала, компьютеров и мобильных телефонов, разумеется, не существовало. Не было и фастфуда: первый Макдональдс в СССР открылся в 1990 году. В целом возможностей поправиться было намного меньше.

Фото: РИА Новости

При этом за худобой девушки не гнались специально. Не было массового распространения диет, фитнес-клубов, гимнастики для похудения, пилатеса и других современных активностей. Производители не распространяли «таблетки для быстрой потери веса», различные чудо-травы и другие, мягко говоря, крайне сомнительные продукты.

Женская внешность вообще оставалась достаточно естественной. Из косметики были распространены только помада, пудра и тушь для ресниц — чаще всего твёрдая, которую нужно было размачивать влажной щёточкой. При этом прессованной пудры в пудреницах не было. Коробочки для неё покупались отдельно и были многоразовыми. А сам продукт поступал в продажу в виде порошка, который наносился на лицо с помощью ваты. Также был доступен лак для ногтей. На этом имевшиеся в обиходе средства для «наведения марафета» заканчивались. Но вряд ли многие в те годы сильно переживали по этому поводу. Существовавшим тогда стандартам красоты это вполне соответствовало, и девушки выглядели весьма привлекательно.

Фото: РИА Новости

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«100 килограммов мечты»

Далеко не все девушки с лишним весом переживали по этому поводу. Например, знаменитая актриса Наталья Крачковская, которая сыграла мадам Грицацуеву в первой версии «12 стульев» и жену Бунши в картине «Иван Васильевич меняет профессию», по поводу внешности никогда не комплексовала. Женщина с удовольствием ела пироги, борщи и другие сытные блюда, а также вспоминала, как один из многочисленных поклонников говорил про неё «100 килограммов мечты!».

Наталья Крачковская в роли мадам Грицацуевой

Наталья Крачковская в роли мадам Грицацуевой

Фото: Кадр из фильма «12 стульев»

Такой вес, конечно, встречался нечасто, но шанс увидеть девушку с подобными габаритами всё равно был выше, чем с «кожей да костями». Модели, похожие на кукол Барби, вошли в моду уже после распада Союза, а в советские годы к такой фигуре никто не стремился. Глядя на фотографии тех лет, в том числе сделанные в рамках показа коллекции женской одежды «Весна-лето» 1966 года, в этом нетрудно убедиться. И это определённо ничуть не портит внешность советских девушек.

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