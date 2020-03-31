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Кто такая Алиса Шмидт? Немецкая бегунья, которая покорила «Инстаграм». Фото

Кто такая Алиса Шмидт? Бегунья из Германии
Андрей Гуров
Алиса Шмидт — атлетка из Германии, покорившая «Инстаграм»
Её признавали самой сексуальной спортсменкой мира.
Lifestyle / Тренды 0

Немецкая бегунья Алиса Шмидт стала известна широкой публике в 2017 году. Именно тогда издание Busted Coveragе признало её самой сексуальной спортсменкой мира. Рассказываем, как девушка пришла в профессиональный спорт и завоевала любовь почти миллиона подписчиков в социальных сетях.

Шмидт родилась 8 ноября 1998 года в немецком городе Ингольштадте. Девочка с самого детства хотела стать спортсменкой, и родители отдали её в секцию лёгкой атлетики. «Я начала заниматься лёгкой атлетикой в ​​Ингольштадте, когда мне было шесть или семь лет», — вспоминает Алиса.

В 2017 году Шмидт завоевала серебро в составе сборной Германии в эстафете 4x400 на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. А в 2019-м девушка взяла бронзу в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Своей главной спортивной целью Алиса считает участие в летних Олимпийских играх в Токио. Девушка мечтает побороться там за медали с другими бегунами.

Длинноногая блондинка считается восходящей звездой немецкой лёгкой атлетики. Шмидт специализируется в беге на короткие дистанции — 200, 400 и 800 метров, а также в эстафете 4×400 метров.

Шмидт регулярно радует поклонников своими фотографиями, а её аккаунт в «Инстаграме» стремительно подлетел к отметке в 700 тыс. подписчиков.

Профиль Алисы привлёк внимание многих СМИ. Девушка уже отклонила предложение позировать для журнала Playboy. Она считает, что спорт должен быть на первом месте.

Я хочу добиться признания благодаря спорту, а не благодаря своей внешности.

Шмидт тренируется шесть раз в неделю. Занимается Алиса не только бегом: она много времени проводит в тренажёрном зале и большое внимание уделяет силовым тренировкам.

Алиса старается придерживаться правильного питания, но при этом не ограничивает себя в чём-то. Девушка признаётся, что любит шоколад.

В свободное от спорта время Алиса много путешествует. Она бывает в экзотических местах и делится с подписчиками живописными фотографиями из каждой поездки.

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