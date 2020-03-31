Чем заняться на карантине? Платформы, которые открыли бесплатный доступ

Вслед за Москвой к карантинным мерам из-за коронавируса стали прибегать и другие города России. Одни люди оказались рады наконец-то побыть дома, другим самоизоляция даётся с большим трудом. Чтобы пользователи интернета смогли разнообразить монотонные будни, многие организации и сервисы в сфере культуры, образования и развлечений перешли в онлайн-формат и бесплатно открыли свои бескрайние архивы. К тому же у любителей спорта появилась возможность совместить приятное с полезным: окунуться в фильмы, лекции и спектакли, не отрываясь от тренировки. Рассказываем, чем можно занять себя на карантине и хорошо сэкономить.
Смотреть спектакли, оперу и балет
С середины марта российские театры стали транслировать постановки в онлайн-формате. К акции присоединилась и главная сцена страны — Большой театр. Вскоре его зрителей ждут премьера оперы «Царская невеста», балета «Марко Спада», постановок «Борис Годунов» и «Щелкунчик» на YouTube. Не остался в стороне и Электротеатр Станиславский, который покажет спектакль «Идиотология» и запустит лекцию от центра немецкой книги на официальной странице в VK. Среди сцен Северной столицы бесплатные трансляции проводит Александрийский и Мариинский театры.
А те, кому знание иностранных языков позволяет наслаждаться театральным искусством, могут присоединиться к трансляциям Нью-Йоркской Met Opera, Венской и Баварской опер.
Побывать на концертах
Многие исполнители решили поддержать слушателей, находящихся в изоляции, и провести онлайн-концерты. Для поклонников уже выступили «Би-2», Элтон Джон, Билли Айлиш, Валерия, Баста и Дэйв Грол. Возможно, ваш любимый музыкант недавно анонсировал трансляцию — за новостями лучше всего следить в социальных сетях самих артистов.
Фото: istockphoto.com
Присоединиться к виртуальным турам по музеям
Такие уже запустили Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Эрмитаж и Русский музей. Причём пятичасовое путешествие по залам Эрмитажа снято на смартфон одним дублем 4K.
Европейские музеи также создали онлайн-туры или открыли доступ к архивам и экспозициям. Сидя на диване в собственной квартире, вы можете увидеть сокровища галереи Уффици в Венеции, Лувра, Британского музея, музея Прада в Мадриде, музеев Ватикана, Сикстинской капеллы и других.
Среди заведений в США такую возможность предоставляют музей искусства «Метрополитен», Смитсоновский институт, собрание Фрика, музей Тенемента, музей города Нью-Йорк и Национальный музей естественной истории в Вашингтоне. Также доступ к видео-галерее открыло ведомство NASA.
Насладиться фильмами и сериалами в онлайн-кинотеатре
Сейчас практически все известные онлайн-кинотеатры предлагают пользователям бесплатную подписку или услуги за 1 рубль на период от двух недель до полутора месяцев. В них можно найти документальные и художественные фильмы, мультфильмы, телешоу и сериалы. А чтобы определиться с выбором, на помощь придут подробные описания и качественные трейлеры к каждой картине. Правда, будьте внимательны: за некоторые эксклюзивные работы всё же придётся доплачивать.
Углубиться в кулинарию и барную культуру
Раз уж все закупались продуктами на год вперёд, самое время научиться готовить из них изысканные блюда. В честь карантина многие кулинарные школы запускают видеоуроки в YouTube, а блогеры из «Инстаграма» публикуют ещё больше полезных рецептов.
Если вам нравилось проводить вечер пятницы в баре с друзьями, а сейчас заведения закрыты, не стоит отчаиваться. В просторах интернета открылся настоящий онлайн-бар. Он работает как часть глобальной инициативы #StayTheFuckHome. Там за кружкой пенного можно поболтать с собеседниками из разных уголков планеты.
Окунуться в учёбу
Карантин — отличный шанс наверстать упущенное для тех, у кого раньше не хватало времени на учёбу. Портал «Открытое образование» опубликовал новые курсы от российских вузов. К инициативе присоединились МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ и другие заведения.
Вклад в карантинное образование внесли и крупные международные компании. Например, теперь вы можете освоить программирование на курсах Microsoft.
Подтянуть иностранный язык
Иностранный язык — это отдельная история в обучении, которая требует усиленной работы, регулярности и терпения. Кажется, множество свободных вечеров в домашней изоляции могут стать отличным поводом хотя бы попробовать освоить английский, французский, немецкий или, может быть, китайский.
Фото: istockphoto.com
Слушать подкасты и лекции
Радио Arzamas предлагает послушать аудиоматериалы об истории, культуре и людях по промокоду «КАРАНТИН». На английском языке доступны подкасты Британского музея и аудиорассказы художников о своих произведениях от Музея американского искусства Уитни.
Читать книги и журналы
Если вдруг вы уже одолели все книги в домашней библиотеке или вам просто нравится читать в электронном формате, то многие сервисы открыли доступ к своим книгам. Ограничения на безвозмездное пользование действуют либо по времени, либо по количеству произведений — всё зависит от платформы.
Для более лёгкого и не слишком объёмного чтения подойдут журналы. Пользователи Android получили доступ к выпускам научного издания Naked Science. А PDF-версии журнала Московского музея современного искусства «Диалог Искусств» уже опубликованы в Сети.
Повысить скилл в видеоиграх
Теперь многие приложения в App Store и Google Play стали бесплатными, а владельцы iPhone могут на месяц подключиться к Apple Arcade. Производители PlayStation и Xbox тоже пошли навстречу жертвам карантина: владельцы приставок получат скидку при покупке игр. Такой же стратегии придерживается и платформа Steam. В настоящее время там можно приобрести популярные компьютерные игры со скидкой до 80%.