Наказание коснётся и тех, кто без веской причины нарушит карантин.

Штрафные санкции. Что будет, если работать в выходную неделю

На протяжении вот уже трёх месяцев в мире ведётся борьба с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас США занимает первое место в списке стран с наибольшим количеством заражённых, и цифры продолжают расти с невероятной скоростью. В России ситуация только набирает обороты.

Несколько дней назад Владимир Путин объявил период с 28 марта по 5 апреля официально нерабочим. Теперь закрыты все рестораны, бары, приостановлено оказание услуг, требующих очного присутствия людей. В выходные дни исключением являются продуктовые магазины, аптеки, медицинские учреждения, банки, общественный транспорт и органы власти всех уровней — они продолжают работать в штатном режиме.

Как россияне придерживаются карантина?

Несмотря на огромное количество предупреждений — тут и рассылка от Сергея Собянина с напоминаем, что нерабочая неделя является карантином, и новые наклейки в «Инстаграме» с просьбой оставаться дома, — некоторые жители столицы проигнорировали просьбу правительства. Одни отправились на шашлыки, другие купили билеты в Сочи. Закрытие всех общественных мест тоже не стало преградой: люди гуляют в парках и дворах, а детские площадки переполнены.

На второй день карантина власти были вынуждены призывать жителей оставаться дома по громкой связи. Создаётся ощущение, что многие россияне находятся в своём мире, где слово «пандемия» вообще неизвестно.

Крайние меры. Кто будет работать во время карантина в России Нерабочая неделя официально начинается 28 марта.

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Будут ли наказывать за несоблюдение карантина?

Да, будут. Госдума в экстренном порядке внесла изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Так, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое нанесло вред здоровью окружающих, вводится штраф. Его сумма составит от 15 до 47 тыс. рублей. При повторном нарушении сумма увеличится: от 150 до 300 тыс. рублей.

Что будет, если работать в выходную неделю?

Малый и средний бизнес сильно пострадает от условий карантина, несмотря на усилия президента их поддержать. При продлении нерабочей недели даже эти меры не помогут организациям удержаться на плаву. Самые масштабные ограничения коснулись сферы услуг.

Фото: istockphoto.com

В случае несоблюдения карантина должностным лицам грозит штраф от 50 до 150 тыс. рублей. За повторное нарушение придётся платить от 150 до 300 тыс. рублей. Для юридических лиц обозначили более весомые цифры: от 200 до 500 тыс. рублей за первое и от 500 тыс. до 1 млн рублей за повторное нарушение. Альтернатива штрафам — лишение права занимать определённые должности или заниматься конкретной деятельностью на срок до трёх лет. Также вероятно лишение свободы на срок до трёх лет.

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