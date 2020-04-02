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Чем заняться на карантине дома детям? Игры, онлайн-путешествия, учёба

Чем занять ребёнка во время карантина?
Александра Нехотина
Дети дома: чем занять ребёнка во время карантина
Совместные тренировки, игры и другие активности, которые не дадут скучать.
Lifestyle / Тренды 0

Сейчас детские сады временно не работают, а школьники ушли на каникулы. Дети вынуждены сидеть дома на карантине, а родители — их развлекать. Чем же заинтересовать ребёнка в четырёх стенах, чтобы он не сидел полдня в телефоне или на диване за бесконечным просмотром мультфильмов? Если вы задавались этим вопросом, мы с радостью поможем вам найти выход. Рассказываем, какими активностями можно заняться дома с ребенком.

Игры и творчество

Активные игры важны как для физического, так и для умственного развития ребёнка. Не надо далеко ходить, чтобы придумывать варианты подвижных домашних развлечений. Это и известные всем с детства прятки, танцы или, к примеру, домашний театр. Такие занятия полезны и родителям. Потому что, во-первых, они позволяют немного подвигаться, а во-вторых — повеселиться, расслабиться и почувствовать себя детьми. Попробуйте поиграть с ребёнком в канатоходцев, которым нужно обойти квартиру и ни разу не шагнуть в сторону от линии. Заодно проверите, как поживает ваше умение сохранять баланс.

Творчество тоже можно преподнести в игровом формате. Если ваш ребёнок скучает за обычным рисованием или разукрашиванием раскрасок, предложите ему порисовать ногами. Сделать это и не запачкаться можно с помощью ватмана, обёрточной плёнки с пузырьками и скотча.

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Готовка

В домашней изоляции у появится время на то, чтоб научить ребёнка готовить. Начинать лучше с малого: пусть он сначала вам помогает, а потом и сам захочет приготовить простое блюдо. Представляете, что будет после карантина? Вы приходите домой, а на столе ужин от любимых детей. Это, конечно, не мишленовская кухня, но приятно.

Совместные тренировки

Если вы относитесь (на что мы надеемся) к той группе родителей, которые не могут жить без спорта, то проводите тренировки вместе с детьми. Вы можете синхронно выполнять традиционные упражнения или же разнообразить их лёгкими гимнастическими приемами. И, возможно, после карантина вы будете в силах посоревноваться с этим тандемом.

Учёба

Во время каникул не стоит забывать и о ней. К тому же образовательные онлайн-площадки открыли доступ к своим лекциям и подкастам. В них рассказывают об истории великих научных открытий, законах физики, литературе и, в общем-то, обо всём на свете.

Также сейчас можно найти подборки бесплатных книг, мультфильмов и аудио-спектаклей, которые будут интересны вашим детям. А для более старшего поколения школьников и взрослых ведущие вузы страны опубликовали записи лекций по разным направлениям и на любой вкус. Эти материалы будут полезны ещё и родителям.

Чем заняться на карантине? Платформы, которые открыли бесплатный доступ
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Узнаем, что вам подходит больше: ленивые пляжи или прогулочная Европа.

Онлайн-путешествия

Путешествовать можно даже из дома благодаря виртуальным картам и каналам на YouTube. Познакомьте ребёнка с окружающим миром и невероятными пейзажами планеты. Прогуляйтесь вместе с ним по косому переулку или поплавайте вместе с дельфинами. Все экскурсии есть на просторах интернета, и присоединиться к ним можно совершенно бесплатно.

Танцы в TikTok и не только

Более современные и творческие родители могут завести канал в TikTok и создавать смешные или полезные видео с детьми. Например, запечатлеть на камеру, чем они занимаются во время карантина и какие придумывают домашние игры. Или же танцевать!

К слову, танцевать можно и просто так, не снимая это на камеру. В Сети есть множество обучающих видео. Они помогут освоить разные стили, начиная с зажигательного хип-хопа и заканчивая лирическими направлениями. Такая активность вполне заменит обыкновенную тренировку и, возможно, окажется даже интереснее для детей.

Главное, не доводите ребёнка до такого состояния, ведь занятие ему можно найти всегда.

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