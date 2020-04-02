Медведева против Загитовой: как фигуристки привлекают внимание подписчиков в изоляции

Государства по всему миру прибегают к серьёзным карантинным мерам из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции. Под своего рода домашний арест вынужденно попали и титулованные фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова. Не секрет, что для поддержания формы спортсменки ежедневно тренируются — этот процесс отнимает большую часть их времени. Но что делать, если катки теперь закрыты, а на полу в квартире лёд не зальёшь?

Обе девушки решили активизироваться в социальных сетях и привлекли внимание подписчиков своим энтузиазмом. Рассказываем, чем занимаются Медведева и Загитова во время карантина.

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Евгения Медведева: усердные тренировки и странные танцы

В 2018 году фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, чтобы тренироваться под руководством Брайана Орсера. Сейчас Евгения продолжает жить в Торонто. Недавно она вернулась из США и самоизолировалась на две недели. Спортсменка выбиралась из дома только в случае крайней необходимости и для похода в супермаркет надевала медицинскую маску и латексные перчатки.

Тренировки Медведева не забросила и поделилась с подписчиками музыкальными видео. На них девушка прорабатывала мышцы рук с помощью гантелей, приседала с блином от штанги и качала пресс, закинув ноги на фитбол. Занятия сопровождались композициями Билли Айлиш, Кристиана Костова и Фаррелла Уильямса.

Чтобы развивать силу ног, фигуристка выполняла болгарские выпады с опорой на стул и занималась с фитнес-резинкой.

Видимо, через некоторое время скучные дни на карантине дали о себе знать, и Медведева стала зажигать в TikTok. Сначала она показала аудитории, как садится на шпагат в костюме единорога под песню UNO группы Little Big.

Затем Евгения легла на пол, сомкнула руки в замке за спиной и в таком положении пыталась перевернуться и встать на ноги. Со стороны упражнение выглядит довольно странно.

Больше всего подписчиков одновременно порадовал и удивил энергичный танец под известную песню «Фаина» коллектива «НА-НА». Правда, некоторые поклонники назвали движения фигуристки, сопровождаемые спецэффектами, психоделическими. Действительно, от нежной и хрупкой Евгении трудно было ожидать такого исполнения. На какие начинания нас только не подталкивает карантин!

Вдобавок фигуристка успела пошутить над мамой, которая в изоляции увлеклась игрой на мобильном телефоне и, видимо, преодолела в приложении не один десяток уровней. На этом видео в TikTok Медведева примерила забавную маску, которая сильно увеличивает нижнюю часть лица.

Стало известно, что карантин в Канаде для Евгении закончился. Так как в июне в Японии должно состояться шоу Prism on Ice, фигуристка и её команда приняли решение полететь на другой континент заранее. Девушка заверила поклонников, что с ней всё хорошо.

С учётом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее. Я нахожусь в безопасности, всё хорошо! Всех люблю, не болейте и, пожалуйста, берегите себя и родных!⠀

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Алина Загитова: переезд в Казань и упрёки от подписчиков

Когда коронавирус только начинал распространяться в Москве, Алина оставалась в городе и даже не прекращала тренировки в спортивном зале. Хотя многие атлеты уже тогда решили воздержаться от походов в людные фитнес-центры. Две недели назад фигуристка опубликовала в своём «инстаграме» видео, на котором она преодолевает полосу препятствий из спортивного инвентаря. Спортсменка с лёгкостью перепрыгивает шины и удерживает равновесие на полусферах.

Недавно Алина вместе с бабушкой и собакой по имени Масару всё-таки уехала из столицы в Казань. Там живёт и работает отец фигуристки: он является главным тренером хоккейного клуба «Ирбис».

В отличие от Медведевой, Загитова по приезде в Татарстан не боялась выходить на улицу. Так, около недели назад юный поклонник встретил спортсменку в книжном магазине. Мальчик не побоялся сфотографироваться с ней и выложил снимок в Сеть. На нём Алина как всегда жизнерадостна и, к слову, совершенно без средств защиты.

Но пару дней назад фигуристка всё же решила не покидать пределы дома и призвала других делать то же самое.

Я сейчас сижу на карантине дома. Призываю и вас сидеть дома. Занимайтесь, учитесь и делайте свои домашние дела. Пожалуйста, заботьтесь о своём здоровье и здоровье ваших близких.

Будучи на карантине, Алина продолжила тренироваться. Она поделилась с аудиторией ускоренным видео в формате тайм-лапс, на котором качает пресс, прорабатывает мышцы ног и ягодиц с помощью фитнес-резинки, стоит в планке, занимается растяжкой и самомассажем.

В другой день к её тренировке присоединился домашний питомец. Собака Масару то и дело требовала от хозяйки внимания и подходила к ней с теннисным мячом в зубах. Вероятно, не одним людям бывает скучно в изоляции.

Несмотря на то что сейчас практически все спортсмены делятся роликами тренировок на карантине, подписчики Загитовой обвинили её в плагиате. По мнению внимательных интернет-пользователей, девушка повторила идею Медведевой, которая тоже занимается дома. Также критики упрекнули Алину в том, что она неправильно выполняет упражнения. Девушка не растерялась и написала одному из недоброжелателей: «Жду ответное видео». И ведь действительно: критикуешь — предлагай, а предлагаешь — делай!

Мы верим, что обе спортсменки с пользой проводят свободное время на карантине. И чем бы они сейчас ни привлекали внимание подписчиков, через какое-то время Евгения и Алина снова выйдут на лёд, чтобы стремиться к отличным результатам.

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