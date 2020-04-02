Эти кинозвёзды точно замотивируют вас поддерживать форму и на карантине.

Что посмотреть в выходные? Подборка фильмов с актрисами со сногсшибательной фигурой

Просмотр фильмов и сериалов входит в топ популярных занятий в условиях самоизоляции. А чтобы вынужденные домашние каникулы не вылились в лишние килограммы, нельзя забывать и о физической активности. Предлагаем подборку фильмов, которые не только помогут интересно провести время, но и придадут мотивации для поддержания себя в хорошей форме, ведь главные героини этих лент обладают просто обалденными фигурами.

Чудо-женщина

Оригинальное название: Wonder Woman

Год выпуска: 2017

Жанр: фантастика, фэнтези

Время: 2 часа 21 минута

Супергеройский фильм по сюжету одноимённого комикса издательства DC Comics. Сотрудница Лувра Диана Принс получает старое фото, глядя на которое вспоминает своё прошлое. Оказывается, девушка была принцессой амазонок на далёком острове. После одного знаменательного события Диана покидает родной дом и помогает человечеству прекратить чудовищную войну, попутно сознавая свою истинную силу.

Роль Чудо-женщины исполнила израильская актриса Галь Гадот. В 2004 году девушка победила в конкурсе «Мисс Израиль», и с тех пор её прекрасная фигура практически не изменилась.

Трансформеры

Оригинальное название: Transformers

Год выпуска: 2007

Жанр: фантастика, боевик

Время: 2 часа 23 минуты



Первая часть фантастической киноэпопеи Майла Бэя увидела свет в 2007 году. Боевик рассказывает о войне инопланетных роботов, начавшейся из-за находящегося на Земле ценного артефакта. Люди встают на сторону автоботов, которые хотят предотвратить непоправимое.

Среди тех, кто помогает автоботам, и смелая красавица Микаэла Бэйнс, сыгранная несравненной Меган Фокс.

Мстители

Оригинальное название: The Avengers

Год выпуска: 2012

Жанр: фантастика

Время: 2 часа 17 минут

Шестой фильм вселенной Marvel повествует о противостоянии команды супергероев с богом Асгарда Локи. Глава международной организации Щ. И. Т. Ник Фьюри собирает выдающихся борцов за справедливость, обладающих сверхспособностями, чтобы отразить угрозу, нависшую над человечеством.

За женскую красоту в этой ленте отвечает Скарлетт Йоханссон, сыгравшая Чёрную Вдову. Актриса признавалась, что роль шпионки с русскими корнями потребовала серьёзной физической подготовки. Возможно, поэтому Скарлетт в этом фильме особенно хороша и подтянута.

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Стриптизёрши

Оригинальное название: Hustlers

Год выпуска: 2019

Жанр: комедия, криминал

Время: 1 час 50 минут

Совсем свежий фильм в нашей подборке. Криминальная комедия Лорин Скафария посвящена работницам элитного стриптиз-клуба в Нью-Йорке, по которым сильно ударил финансовый кризис 2008 года. Однако девушки нашли оригинальный, хотя и не совсем законный способ компенсировать убытки, вызванные оттоком состоятельных клиентов.

Одну из главных ролей в картине сыграла нестареющая Дженнифер Лопез. В свои 50 лет Джей Ло запросто даст фору многим молодым актрисам.

Волк с Уолл-стрит

Оригинальное название: The Wolf of Wall Street

Год выпуска: 2013

Жанр: драма

Время: 3 часа

Если вдруг это грандиозное кино прошло мимо вас, то сейчас самое время восполнить пробел. Леонардо ди Каприо блестяще воплотил на экране образ биржевого брокера, который в погоне за деньгами теряет человеческий образ и наживает серьёзные проблемы.

Роль главной женщины в жизни героя исполнила сногсшибательная австралийская кинозвезда Марго Робби.

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Правила съёма: Метод Хитча

Оригинальное название: Hitch

Год выпуска: 2005

Жанр: мелодрама, комедия

Время: 1 час 57 минут

Смешная романтическая комедия с Уиллом Смитом. Молодой человек по прозвищу Хитч учит робких и закомплексованных мужчин завоёвывать сердца недоступных красавиц. Во время помощи новому клиенту Хитч сам теряет голову.

Вполне логично, что закоренелый холостяк не устоял перед чарами Евы Мендес. Звезде Голливуда, которая и сейчас выглядит бесподобно, тогда не было и 30.

Ангелы Чарли

Оригинальное название: Charlie's Angels

Год выпуска: 2000

Жанр: боевик

Время: 1 час 38 минут

Геройский боевик, полюбился зрителям благодаря команде спецагентов, которые наповал сражают противников не только суперсовременным оружием и сложнейшими приёмами единоборств, но и ослепительной внешностью. Ведь все три Ангела Чарли – настоящие красотки!

Даже если вы уже смотрели это кино, то его стоит пересмотреть хотя бы из-за роскошной Кэмерон Диас.

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Женщина-кошка

Оригинальное название: Catwoman

Год выпуска: 2004

Жанр: фантастический боевик

Время: 1 час 44 минуты

Ещё одно супергеройское кино в нашем списке. Простая художница Пэйшнс Филипс случайно узнаёт о страшном секрете босса косметологической компании. Девушка погибает, но воскресает и замечает у себя суперспособности. Пэйшнс становится женщиной-кошкой и делает всё, чтобы спасти мир от катастрофы и отомстить тому, кто хотел отобрать у неё жизнь.

Подтянутая и спортивная Холли Берри здесь просто великолепна.

Война невест

Оригинальное название: Bride Wars

Год выпуска: 2009

Жанр: комедия

Время: 1 час 29 минут

Подруги детства Эмма и Лив готовятся выйти замуж, однако выясняется, что обе девушки назначили свадьбу на один день, и никто переносить торжество не намерен. В итоге конфликт приобретает масштабы войны, а бывшие подруги готовы пойти на всё, чтобы испортить праздник друг другу.

Главные роли в «Войне невест» сыграли звёзды Голливуда Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй.

Мы – Миллеры

Оригинальное название: We're the Millers

Год выпуска: 2013

Жанр: криминальная комедия

Время: 1 час 50 минут

Мелкий наркоторговец Дэвид Кларк попадает в передрягу, в результате которой становится должником крупного дельца. Единственный выход избежать неприятностей – перевезти большую партию запрещённых веществ через границу. Для этого мужчина при помощи соседей изображает счастливую семью. Путешествие готовит авантюристам массу неожиданностей.

Пожалуй, главный секрет успеха этого фильма – фантастическая Дженнифер Энистон. Звезда «Друзей» и бывшая жена Брэда Питта по-прежнему обладает отменной фигурой.