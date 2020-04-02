Карантин в апреле: что изменится в городской жизни

Спортивные залы нам не увидеть как минимум до конца месяца.

В настоящее время во многих регионах России вводятся карантинные меры, чтобы остановить распространение коронавируса. Текущая неделя была объявлена нерабочей, а граждан призвали оставаться дома и свести походы на улицу к минимуму. Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с повторным обращением к россиянам. Он объявил, что самоизоляция будет продлена до 30 апреля. Рассказываем, как изменится городская жизнь после столь серьёзного решения.

Что не будет работать во время карантина?

На этой неделе в столице уже закрылись заведения, где обычно скапливается большое количество людей. Теперь нам временно недоступно посещение кафе, баров, ресторанов, кинотеатров, торговых центров и других мест проведения досуга. К сожалению, фитнес-центры, бассейны и спортивные секции тоже попали под удар. Так что силовых тренировок в спортивном зале и стретчинга в студии растяжки нам не видать как минимум до конца месяца.

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Во время карантина продолжат работать медицинские учреждения и аптеки, предприятия с непрерывным производством, магазины товаров первой необходимости и все службы, которые занимаются жизнеобеспечением. Так что получить необходимую помощь и медикаменты, купить продукты для здорового питания и заказать спортивный инвентарь в интернет-магазине вы по-прежнему можете.

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Какие ограничения ждут жителей городов?

Во время самоизоляции россиянам настоятельно рекомендуют оставаться дома и выходить на улицу лишь в случае крайней необходимости. Поэтому тем, кому работа позволяет не ездить в офис, придётся перестроить все дела на домашнюю волну. То есть переключиться на удалёнку, заниматься спортом в четырёх стенах, устраивать досуг и путешествовать так, чтобы не выходить за порог квартиры.

Людей и компании, которые будут пренебрегать мерами самоизоляции, ждут штрафы — теперь всё серьёзно. Их сумма для граждан составляет от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей, а для организаций — до 500 тыс. рублей. Также возможна приостановка деятельности на три месяца. А если безответственный человек причинит вред здоровью окружающих, размер штрафов ощутима вырастет. Москвичей за банальное несоблюдение карантина будут штрафовать на 4 тыс. рублей, а повторно — на 5.

Наказывать будут и за фейки о коронавирусе. Любителям дезинформации и преувеличений грозят большие штрафы или обязательные исправительные работы. Поэтому соблюдение карантина является интересом каждого из нас. Только так мы можем сохранить здоровье, уберечь окружающих и вдобавок не лишиться круглой суммы из кошелька.

Фото: istockphoto.com

Ситуация в регионах

Самые жёсткие меры коснутся Москвы, Московской области и городов с большим количеством инфицированных жителей. Президент призвал регионы действовать самостоятельно, отталкиваясь от конкретной ситуации. Если в одних нужно вводить серьёзные ограничения, то в других будет достаточно локальных и точечных решений. Например, Карелию, где пока не обнаружили ни одного заражённого, вряд ли ждут серьёзные перемены в ближайшие недели. Хотя, конечно же, соблюдать правила гигиены и заботиться о здоровье нужно всем людям, где бы они ни жили.

Кроме того, регионы смогут сократить количество нерабочих дней, если ситуация улучшится. Объявленная дата — 30 апреля — не для всех окажется финишной чертой самоизоляции. Возможно, некоторые города войдут в привычный ритм жизни раньше, а каким-то придётся остаться в изоляции на более длительное время.

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