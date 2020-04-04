Нестареющая Рэйчел и алкоголик Чендлер. Как сейчас выглядят актёры из «Друзей»

Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Чендлер и Росс – эти имена знакомы практически каждому. 26 лет назад вышла первая серия «Друзей» – одного из лучших сериалов всех времён, который получил множество наград, а его армия поклонников продолжает расти и в наше время. В первом сезоне актёрам культового сериала было по 25-30 лет, сейчас уже за 50. Их жизнь после «Друзей» сложилась по-разному. Рассказываем, чем сейчас занимается и как выглядит великолепная шестёрка.

Дженнифер Энистон

Фото: Getty Images/instagram.com/jenniferaniston/

Ощущение, будто Дженнифер Энистон нашла молодильные яблоки. Сейчас она выглядит ничуть не хуже, чем во времена Рэйчел Грин. Актриса с удовольствием делится своим секретом гармонии души и тела – утренние медитации, йога и кардио-тренировки. Дженнифер обожает сауну, каждую неделю посещает спа и следит за питанием.

Неудивительно, что такая красотка даже в 51 год остаётся востребованной актрисой. Она продолжает активно сниматься, а её последний сериал «Утреннее шоу» уже начал собирать награды.

Кортни Кокс

Фото: Getty Images/instagram.com/courteneycoxofficial/

К завершению сериала Кортни Кокс было уже 40 лет. Она страшилась старения и увлеклась косметическими процедурами и пластическими операциями. Позже актриса сожалела об этом, а впоследствии научилась принимать себя и свой возраст.

Всё это время она снимается в фильмах и сериалах. Кокс всегда была спортивной девушкой, и в 55 лет продолжает поддерживать великолепную форму. Наверняка мотивации ей добавляет партнёр, который младше её на 12 лет. Она любит теннис, пробежки и просто ведёт активный образ жизни, никогда не забывая о тренировках. А ещё с удовольствием аккомпанирует на пианино бойфренду и дочери Коко.

Лиза Кудроу

Фото: Getty Images/instagram.com/lisakudrow/

Фиби, точнее Лиза Кудроу, всё такая же очаровательная и смешная, какой мы её помним по «Друзьям». Снимаясь в сериале, ей постоянно приходилось сидеть на диете, но теперь актриса расслабилась и просто наслаждается жизнью с семьёй и друзьями (и периодически продолжает сниматься в кино).

56-летняя Кудроу признаётся, что совершенно не любит заниматься спортом, боится пластических операций, а главной составляющей красоты считает искреннюю улыбку. Актриса счастлива замужем уже более 20 лет, так что её советам можно доверять.

Мэтт Леблан

Фото: Getty Images/instagram.com/mleblanc/

Мэтт Леблан страстно любит мотоциклы и автомобили, и даже несколько лет являлся ведущим популярного шоу Top Gear. 52-летний актёр до сих пор востребован, а его внешность всё ещё остаётся такой же интересной, как в молодости. Форму он поддерживает прыжками с парашютом и работой по дому – Леблан вырос в семье плотников и до сих пор любит делать что-то своими руками.

Мэттью Перри

Фото: Getty Images/instagram.com/mattyperry4

Проблемы Мэттью Перри с наркотиками и алкоголем начались ещё во времена «Друзей» – позже он рассказывал, что совершенно не помнит несколько сезонов сериала. Всё началось с банальной травмы – актёр начал глушить болеутоляющие, а затем подсел на алкоголь и наркотики.

После завершения шоу Перри окончательно пустился в загул и не раз проходил лечение от зависимостей. Пагубные привычки сказались как на здоровье актёра, так и на его внешности – в свои 50 он выглядит намного старше остальных актёров «Друзей». Лет 10 назад Перри вроде бы взялся за ум и даже переоборудовал свой дом для помощи людям со схожими проблемами.

Дэвид Швиммер

Фото: Getty Images

Дэвид Швиммер после «Друзей» долгое время не мог отделаться от образа Росса Геллера и практически не снимался, лишь пять лет назад вернувшись к полноценной работе на телевидении. До этого он работал режиссёром в театре и занимался благотворительностью. Активную позицию 53-летний актёр перенял у матери, Швиммер создал специальный фонд, который помогает жертвам изнасилования.