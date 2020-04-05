Пентхаус на продажу. Как выглядит дом, в котором жил Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон является одним из самых высокооплачиваемых пилотов в истории Формулы-1. По данным Дитера Ренкена, журналиста авторитетного портала RaceFans, шестикратный чемпион мира получает около $ 40 млн в сезоне-2020.

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Неудивительно, что с таким большим гонораром гонщик может позволить себе приобретать дорогую недвижимость. К ней можно причислить и роскошный пентхаус в Нью-Йорке. Правда, в начале февраля дом был выставлен на продажу. Льюис не в первый раз предпринимает попытку выручить крупную сумму за апартаменты. Он уже пытался сделать это в марте 2019 года, но так и не нашёл нового владельца.

Что находится внутри пентхауса Хэмилтона?

Трёхэтажный пентхаус расположился в здании, построенном в 1882 году. Оно находится по адресу 433 Гринвич-стрит, неподалёку от берега реки Гудзон. Говорят, что в элитной постройке из красного кирпича также живут модель Белла Хадид, музыкальные исполнители Джастин Тимберлейк, Гарри Стайлз и The Weekend, актёры Райан Рейнольдс и Джейк Джилленхол.

Фото: Google Maps

В здании есть лифт, охраняемое лобби, гараж, прачечная и оздоровительный клуб, а за пределами постройки расположился дворик. За порядком следят швейцар и консьерж.

Согласно объявлению на сайте компании по продаже недвижимости, в апартаментах Хэмилтона (площадью 1146 квадратных метров!) находится 15 комнат. Среди них точно 5 спален и 6 ванных комнат. Причём в главной спальне с газовым камином есть встроенные спа с гидромассажем, гардеробная и гостиная с окнами.

Фото: bhsusa.com

Фото: bhsusa.com

Гостиная на первом этаже является центральной частью дома. Она как бы разделена на два отдельных пространства для отдыха. Она вмещает в себя два дивана, стоящих возле журнального столика, и несколько кресел в другом конце комнаты. По центру расположилась небольшая чёрная кушетка. В гостиную с 6-метровыми потолками проникает много естественного света. Можно сказать, что это отличительная черта всего дома — в нём множество окон.

Фото: bhsusa.com

Комната отдыха совмещена со столовой, которая через раздвижные двери ведёт прямо на кухню. Её дизайн по индивидуальному заказу разрабатывал Кристофер Пикок. Хэмилтон мог без стеснения собрать за обедом всех близких: вытянутый стол вмещает более шести гостей. Кроме того, у спортсмена была возможность проводить время с друзьями и коллегами за кухонной стойкой.

Фото: bhsusa.com

Фото: bhsusa.com

Фото: bhsusa.com

Ещё одна гостиная на втором этаже менее вместительна, но она ничуть не уступает первой по красоте. Вероятно, летними вечерами гонщик Формулы-1 сидел на диване и любовался закатами из панорамного окна. Вид из него открывается на Гудзон.

Фото: bhsusa.com

Фото: bhsusa.com

Для решения деловых вопросов и чтения Льюис мог уединиться в библиотеке или кабинете. За небольшим рабочим столом расположено два кресла для гостей и одно для хозяина дома. Одна из стен традиционно украшена картиной — судя по снимкам, в пентхаусе их предостаточно.

Фото: bhsusa.com

Третий этаж дома — это терраса с небольшим бассейном на открытом воздухе. Её площадь составляет целых 318 квадратных метров. Согласитесь, пилоту было где разогнаться! К слову, на террасу можно добраться как по лестнице, так и на частном лифте, который обслуживает все три этажа пентхауса.

Фото: bhsusa.com

Фото: bhsusa.com

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Сколько стоит дом гонщика в Нью-Йорке?

Будущему владельцу апартаментов Хэмилтона придётся заплатить за них $ 52 млн. Годом ранее спортсмен хотел продать пентхаус за $ 57 млн, но такая цена никого не привлекла. К тому же хозяину пентхауса придётся выплачивать ежемесячный налог за недвижимость: он составляет $ 23,5 тыс. И это не считая технического обслуживания! Его стоимость равняется $16,2 тыс. в месяц.

Пока неизвестно, получился ли выручить деньги за дом в этот раз. Ведь объявление на сайте риелтора висит уже почти два месяца, а на весь мир навалились пандемия и экономический кризис. Но факт остаётся фактом: недвижимость в Нью-Йорке всегда была востребованной.

Какой ещё недвижимостью владеет Льюис Хэмилтон?

В апреле прошлого года Льюис купил ещё один пентхаус в Нью-Йорке, на Вестри-стрит. Апартаменты в элитном кондоминиуме обошлись ему в $ 40 млн. Он включает в себя открытую площадку с видом на Гудзон, а также бассейн, фитнес-центр и корт для сквоша. Пожалуй, эта квартира — более подходящий вариант для поклонника спорта и здорового образа жизни, каким является Хэмилтон. А новые соседи пилота Ф-1 — игрок в американский футбол Том Брэди и его жена, супермодель Жизель Бюндхен.

Vestry

Фото: Vestry

Говорят, что, помимо жилья в США, Хэмилтон владеет особняком в британском Кенсингтоне и квартирой в Монако. Что ж, остаётся лишь сказать, что шестикратный чемпион мира в самом дорогом виде спорта может себе это позволить.

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