Как бороться с вирусом: эффективные специи для укрепления иммунитета

Всего пара щепоток – и ваши блюда не только вкусные, но и полезные для здоровья.

Весной наш организм как никогда нуждается в поддержке иммунной системы. Если вы не хотите прибегать к различным витаминам, химическим добавкам, самое время заглянуть на кухонные полки. Наверняка у вас найдется пакетик корицы или сушёный розмарин. Рассказываем об эффективных приправах для повышения иммунитета и борьбы с вирусами.

В чём преимущества специй в рационе?

Делают вкус пищи более насыщенным;

обеспечивают длительное чувство сытости;

могут заменить соль;

ускоряют метаболизм.

Мускатный орех

Мускатный орех богат витаминами А, В, С, фолиевой кислотой, магнием, калием и цинком. Именно поэтому это отличное средство для снижения воспалительных процессов в организме и повышения защитных функций. А высокая концентрация магния в мускатном орехе может положительно повлиять на ваш сон. Из весьма неожиданных особенностей специи – она помогает справиться с налётом на зубах, а также защититься от кариеса.

Мускатный орех универсален и в кулинарии: он хорош как в десертах и напитках, так и в горячих блюдах.

Фото: istockphoto.com

Куркума

Эта специя считается природным антибиотиком, в её основе – куркумин. Именно благодаря этому компоненту куркума укрепляет иммунитет, улучшает когнитивные функции и даже помогает похудеть. Не зря эту специю так любят зожники: на её основе готовят веганский бескофеиновый латте или «золотое молоко», добавляют в смузи и домашние маски для лица.

Помимо этого куркуму можно добавлять в блюда из риса и картофеля, к овощам и в соусы.

Против вирусов. Какие продукты помогут укрепить иммунитет Забиваем холодильники, чтобы избежать болезней.

Кардамон

С давних времён кардамон используют при лечении различных инфекций и простудных заболеваний. В семенах кардамона содержится большое количество эфирных масел – лимонен, терпинеол, цинеол, армидон. Эти компоненты наделены противомикробной, противовоспалительной активностью. Поэтому эта приправа не только укрепляет иммунную систему, но и оказывает болеутоляющее действие.

В России кардамон стал популярен сравнительно недавно, а вот в Индии этот кулинарный компонент ценят с древних времён. В некоторых азиатских странах добавление кардамона в блюда считается правилом хорошего кулинарного вкуса.

Кардамон отлично гармонирует с салатными, овощными и фруктовыми миксами, а также его можно добавлять в выпечку и различные виды супов.

Фото: istockphoto.com

Шалфей

Шалфей — одно из лучших противомикробных средств. В состав этой травы входит натуральный природный бактерицидный элемент сальвин. Именно за счёт его содержания шалфей способен подавлять разрастание вредной бактериальной флоры. Также эта специя помогает вывести лишнюю жидкость из организма и нормализовать работу почек.

Шалфей можно добавлять в различные блюда: омлеты, жареные овощи, в курицу и рыбу при запекании.

Имбирь

Все полезные элементы содержатся в свежем имбире и его соке, который можно добавлять в салат в качестве заправки или в напитки. В таком виде имбирь отлично укрепляет иммунитет, ускоряет обмен веществ и питает организм витаминами A, С, B1, B2, магнием, фосфором, железом, кальцием, цинком и калием. Также употребление в пищу корня имбиря может помочь облегчить боль и улучшить пищеварение.

Имбирь можно добавлять в блюда из бобовых, рыбу, жареные блюда, и, конечно, в чай.

Укрепляем иммунитет. Гранат поможет справиться с вирусом Оказывается, этот фрукт обладает самыми необходимыми нам веществами.

Корица

Корица обладает сильными противовоспалительными и противовирусными свойствами, она используется для профилактики и лечения гриппа и простуды. Также эта специя снижает уровень холестерина, триглицеридов (жиров) и сахара в крови. Сочетание молотой корицы и мёда лучше всего помогает в борьбе с болью в горле, заложенностью носа и кашлем.

Можете поэкспериментировать и добавить корицу в горячие блюда из овощей. Например, брокколи или запечённый картофель. Эта специя также отлично заменяет сахар: её аромат заставит ваши рецепторы ощущать немного сладковатый привкус. Корица отлично подойдёт и для блюд на завтрак: греческий йогурт, каши, пудинги. А ещё эта специя поднимает настроение и влияет на выделение гормонов счастья.

Фото: istockphoto.com

Розмарин

Розмарин насыщен большим количеством витаминов, минералов и антиоксидантов. А благодаря своим антисептическим и тонизирующим свойствам он помогает при головных и мышечных болях, при простуде, облегчает симптомы астмы. Раньше в палатах, где лежали больные люди, врачи жгли веточки розмарина, чтобы продезинфицировать воздух.

Эта приправа отлично подойдет к салатным миксам, к первым блюдам и рыбе, а также к сырным тарелкам. Ещё розмарин добавляют в чай, безалкогольный глинтвейн и различные травяные отвары.



Но!

Детский организм до 3 лет очень чувствителен к содержащимся в них концентрированным ароматическим кислотам. Специи в организме малыша могут вызвать сильное раздражение: желудочно-кишечный тракт ещё не готов к действиям таких активных веществ.

Особенно аккуратно до трёх лет следует быть с шафраном, острым перцем и куркумой.» Эксперт «Чемпионата», нутрициолог Анна Берсенева отмечает, что со специями нужно быть осторожными. Особенно, если речь идёт о детском питании: «Я очень уважаю и люблю специи. Это один из моих любимых инструментов для омоложения, улучшения физического и эмоционального состояния, даже решения серьёзных проблем со здоровьем.Но!Детский организм до 3 лет очень чувствителен к содержащимся в них концентрированным ароматическим кислотам. Специи в организме малыша могут вызвать сильное раздражение: желудочно-кишечный тракт ещё не готов к действиям таких активных веществ.Особенно аккуратно до трёх лет следует быть с шафраном, острым перцем и куркумой.»

Чабрец

Чабрец или тимьян знаменит своими антисептическими свойствами. Он усиливает иммунологическую защиту организма, тонизирует и обеспечивает лёгкий спазмолитический эффект. На основе этой травы делают средства, которые лечат кашель и сглаживают различные воспалительные процессы.

Вспомните, как в детстве вам заваривали чай с чабрецом от простуд и профилактики вирусных заболеваний. Помимо напитков тимьян можно добавлять в мясо, птицу, салаты из картофеля и помидоров, бульоны и супы.

Гвоздика

Высушенные бутончики гвоздики богаты витаминами и биоактивными веществами. Гвоздика помогает повысить иммунитет и справиться с болезнетворными бактериями. Ещё эту специю используют в качестве профилактики гриппа. Гвоздика также оказывает обезболивающее и спазмолитическое действие, выводит из организма токсины.

Эту приправу можно назвать универсальной, ведь её добавляют и в первые, и во вторые, и в десертные блюда. А также напитки, закуски и маринады.

Бадьян

Анис звездчатый или бадьян – популярная пряность, которая пришла к нам из Китая. Его корень применяют в медицине при лечении вирусных заболеваний, бронхитов и ангин. Помимо этого анис положительно влияет на иммунитет человека, а также на эндокринную и нервную системы.

Бадьян часто добавляют в кондитерские изделия, он отлично сочетается с шоколадом и цитрусовыми. Не меньшей популярностью анис пользуется при добавлении в овощное рагу, в мясо и птицу при запекании, при приготовлении маринадов. Нередко эту приправу добавляют в алкогольные и безалкогольные напитки.