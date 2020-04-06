Новый челлендж в «Инстаграме». Зачем футболисты стригутся налысо

Во флешмобе уже приняли участие Дэвид Бекхэм и Антони Марсьяль. Кто следующий?

Люди по всему миру продолжают сидеть дома на самоизоляции, оберегая своё здоровье от коронавируса. Конечно, заточение в четырёх стенах мало кого радует, ведь с каждым днём становится всё скучнее и приходится отказываться от многих привычных вещей. Однако известные футболисты нашли способ разнообразить жизнь, внеся кардинальные изменения в свой внешний вид. Рассказываем о новом челлендже, который набирает популярность в социальных сетях, и о том, кто из спортсменов уже присоединился к лысому флешмобу #HaircutAtHome.

Кто запустил челлендж #HaircutAtHome?

Всё началось с полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара: 29-летний футболист побрил голову налысо. Фотографию нового имиджа бельгийца выложил на своей странице в «Инстаграме» его личный барбер Ахмед Алсанави. Именно он дал старт челленджу, который призывает каждого человека оставаться дома, несмотря на отросшую шевелюру и другие обстоятельства. Ахмед Алсанави предложил всем желающим присоединиться к флешмобу. Для этого нужно лишь постричься, не выходя за порог квартиры.

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Кто ещё принял участие в новом челлендже?

Мимо такого флешмоба трудно пройти. Тем более этот призыв оказался действительно актуальным в связи с обстановкой в мире. Первым, кто поддержал бельгийца Азара, стал полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес. Игрок опубликовал в своём аккаунте целое видеообращение, в котором просит людей быть рядом друг с другом и оказывать помощь и поддержку в столь трудное время.

Не остался в стороне и главный модник АПЛ Эктор Бельерин. Футболист призвал подписчиков оставаться дома и наслаждаться солнечной погодой.

Примеру товарища вскоре последовал француз Антони Марсьяль. Нападающий «Манчестер Юнайтед» выложил в «Инстаграм» фотографию нового имиджа с короткой подписью «STAY home». Тяжело с ним не согласиться.

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К челленджу #HaircutAtHome присоединился даже Дэвид Бекхэм. Экс-футболист и нынешний владелец клуба «Интер Майами» теперь выглядит вот так.

Во флешмобе приняли участие не только мировые футболисты. Актёр Скотт Эванс, брат исполнителя роли Капитана Америки Криса Эванса, поделился в своём «инстаграме» записью процесса стрижки. Сбрив достаточное количество волос машинкой, звезда пошутил: «Ну, теперь уже нет пути назад!»

Позже Скотт опубликовал фотографию окончательного результата. Внимательные поклонники актёра с доброй иронией подметили, что его стрижка получилась слегка неровная. В ответ на это Эванс опубликовал видео, на котором старший брат Крис помогает ему подровнять кончики.

Во время продолжительного карантина советуем вам следить за собой и воспользоваться шансом начать заниматься чем-нибудь новым. Конечно, если вы не готовы прощаться с волосами, не стоит так кардинально менять свой стиль, как это сделали спортсмены и звёзды. Но с другой стороны, челлендж #HaircutAtHome — это возможность отложить поход в парикмахерскую до более безопасного времени и постричься дома.