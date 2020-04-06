«Отращиваю попу, развиваю бизнес». Блогер Луя прославилась тонкой талией и пышными бёдрами

Холли хотела стать певицей, но затем нашла новую мечту. Теперь она зарабатывает на 3 млн подписчиков «Инстаграме».

«Песочные часы» — фигура, о которой мечтают многие девушки. Американка Холли Луя может похвастаться не только грациозным и многозначительным именем, но и дикой смесью финских и индейских кровей, а также запоминающейся внешностью. Сейчас блогер очень гордится своими формами. Она покоряет «Инстаграм» осиной талией вкупе с пышными бёдрами.

Как Холли Луя стала блогером?

Холли родилась в Орегоне, в детстве жила на острове Мауи. Непонятно, откуда ей достались пышные формы, ведь мама девушки – миниатюрная женщина. Став постарше, Луя не мучила себя изнурительными диетами, а просто начала заниматься спортом и заметно похудела. Уже в подростковом возрасте фигура блогера обрела нынешние очертания.

К тому времени, как Холли закончила школу, она уже была настоящей красоткой. Девушка мечтала о карьере певицы и в 18 лет переехала в Лос-Анджелес, но уже там поменяла решение.

Я становилась старше и открывала для себя новые интересы. Оказалось, что мне нравится придумывать стильные образы, тогда это набирало популярность в «Инстаграме». Каждый день я выкладывала фотографии своих образов, но не знала, к чему это приведёт. Мне нравится пробовать что-то новое в жизни, рисковать. Смелые поступки могут приблизить тебя к осуществлению мечты.

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Как девушка поддерживает такую фигуру и зарабатывает на ней?

Спустя пару лет блог девушки начал стремительно набирать популярность. Сама Холли к тому времени тоже заметно преобразилась, увеличив в объёмах ягодицы. Теперь её фигуру стало не отличить от песочных часов – качество, которое редко встретишь у пышных моделей.

«Развиваю себя и бизнес, отращиваю попу», — написала Луя в «Инстаграме». Надо отметить, делает она это вполне успешно. Блогер искренне считает, что можно есть всё, что захочешь, но не забывать о спорте. Она ежедневно пробегает по восемь километров, увлекается йогой, а также занимается с персональным тренером.

Холли неплохо зарабатывает на своей запоминающейся фигуре. Сейчас она переехала в Аризону, получает деньги на рекламе в своём «инстаграме» и много путешествует. А также добивается поставленных целей и разрабатывает собственную линию одежды.

Два года назад у Холли было 300 тыс. подписчиков, а сейчас – более 3 млн, и это число постоянно растёт. Кажется, она на уже осуществила свою мечту, не хватает только одного – принца на белом коне. Луя переживала, что не может найти подходящего мужчину, но недавно всё-таки влюбилась в игрока в американский футбол. Правда, свою личную жизнь она старается не афишировать, ведь «Инстаграм» — это её работа, а не семейный альбом.

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