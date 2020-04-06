Что произойдёт с организмом, если регулярно питаться одним и тем же

Многие имеют хотя бы малейшее представление о правильном питании. Одним из его главных принципов является исключение из рациона вредных продуктов. И зачастую получается так, что, когда мы начинаем есть только полезные блюда, ежедневное меню волей-неволей становится более стабильным и однообразным, чем оно было раньше. Вместе с диетологом и нутрициологом Анной Берсеневой разбираемся, что может произойти с организмом, если регулярно питаться одним и тем же.

В каких случаях стабильный рацион полезен?

Есть такая простая, но демонстративная техника, как дневник питания. Если в течение недели записывать всё, что мы едим, с большой долей вероятности окажется, что наш рацион достаточно стабилен и выбираем мы плюс-минус одно и то же.

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По моему личному и профессиональному мнению, ограниченный набор продуктов на определённый период может пойти только на пользу. Но при одном важном условии. Это должны быть качественные и полезные продукты: цельнозерновые крупы, бобовые, белки, овощи, орехи и др.

Как избежать навязчивого ощущения однообразия?

А как не начать скучать во время еды? Ответ прост: используем специи. Тем более сейчас это очень актуально, ведь многие из них имеют сильное противовирусное действие. Например, имбирь, чёрный и белый перец, куркума, карри, гвоздика способствуют укреплению иммунной защиты организма, нормализуют обмен веществ и имеют противовоспалительный эффект. Кроме того, специи могут превратить любое самое простое блюдо в произведение кулинарного искусства.

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Что будет с организмом при однообразном рационе?

В составлении стабильного меню, конечно, важно сохранять баланс наиболее важных элементов питания. В противном случае мы можем спровоцировать сбой иммунитета, если забудем, к примеру, о белках. Это может произойти в случае того же «гречневого» рациона на завтрак, обед и ужин. Поэтому даже при растительном варианте питания вы легко сможете не допустить этого дефицита, добавляя к крупам ещё и бобовые, семена или орехи. Также помните о растительных нерафинированный маслах, которые помогут разноообразить блюда и укрепить жизненные силы. Речь идёт об оливковом, кокосовом, тыквенном, льняном и кедровом.

Фото: istockphoto.com

Не будем забывать, что человеку важна и эмоциональная составляющая питания. Однообразное меню изо дня в день может подорвать и физическое, и эмоциональное здоровье. Постарайтесь элементарно использовать разные цвета в своих блюдах. И это не только эстетический вопрос: цвет продукта определяется его биохимическим составом. Соответственно, создавая «разноцветное» блюдо, мы обеспечиваем себя разнообразием витаминов и минералов.

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