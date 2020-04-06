«Так худеть нельзя». Сотникова рассказала, как скинула 12 кг за 4 месяца

Российская фигуристка Аделина Сотникова навсегда вошла в историю нашего спорта, впервые выиграв золото Олимпиады для страны в женском одиночном катании. Сейчас многие удивляются, как ученицы Этери Тутберидзе выигрывают медали на взрослых соревнованиях в столь юном возрасте – 14,15 лет. Сотникова же заняла первое место на пьедестале взрослого чемпионата России, когда ей было 12 лет.

После победы на чемпионате России среди юниоров годом спустя Аделина была приглашена на встречу с Владимиром Путиным и сказала ему, что выиграет Олимпиаду. Через 5 лет фигуристка выполнила обещание. Официально Сотникова завершила карьеру всего месяц назад, после чего призналась своим поклонникам, что у неё были серьёзные проблемы с лишним весом и поделилась удивительными и даже шокирующими подробностями.

Жизнь после льда. Чем занимаются фигуристки, завершившие карьеру Сотникова, Липницкая и взявшая паузу Загитова. Куда ушли те, кто покинул большой лёд в юном возрасте?

«Есть люди, которым идёт полнота»

Как и любая современная девушка Аделина активно ведёт социальные сети. По ходу общения один из подписчиков спросил у фигуристки, какой максимальный вес ей приходилось сбрасывать за время карьеры. Ответ был весьма неожиданным.

12 кг сбросила. Есть люди, кому полнота идет, а есть я, которой она вообще не идет. Пока что держусь. Похудела я всего за 4 месяца.

«Для здоровья вредно»

Конечно, всех интересовал вопрос, как можно скинуть так много за такой короткий промежуток времени. Аделина всё объяснила, при этом чётко дала понять, что это может не подходить любому организму и с такой сгонкой веса надо быть очень острожным.

Сначала села на диету, вес очень плохо уходил, а потом начались зимние сказки, нервы, почти не ела, а порой и вообще за целый день только жидкость была у меня в организме. За время выступлений так и скинула. На самом деле так худеть нельзя… это для здоровья очень вредно.

«Ем раз в день»

Годом ранее Сотникова также признавалась, что вынуждена была сильно худеть, чтобы быть в хорошей форме в ледовых шоу другого олимпийского чемпиона – Евгения Плющенко. Аделина много занималась боксом и теннисом, а также часто пропускала приём пищи.

У меня нет особенного своего рациона питания. Я ем, когда захочу, а это чаще всего один раз в день, максимум два. Иногда есть вообще не хочется, тогда могу только пить воду весь день.

«От этого сил вообще нет»

Такие усилия даются тяжело. Фигуристка долго восстанавливалась после серии травм, из-за чего мало двигалась и набирала вес. Изнуряющие тренировки и диеты не прошли бесследно. Аделина вспоминает, что с ней происходило год назад.

Это были тяжёлые 2,5 месяца. Но могу отметить, что я собой довольна! Больше всего радует то, что я начинаю входить в свою былую форму! Я похудела почти на 10 кг за это время! От этого сил почти нет, так как в таком весе последний раз я была лет 5 назад. На сегодняшний день мой вес меньше, чем был в спорте. Самое сложное будет впереди, это удержать его.

Поклонники сильно обеспокоены подобными метаморфозами с весом спортсменки и советуют ей быть аккуратнее, ведь они любят её в любом виде.