Активные будни: как присоединиться к бесплатным онлайн-тренировкам

На прошлой неделе стало известно, что карантинные меры в нашей стране продлятся до конца апреля. Пока посещение спортивного зала стало временно невозможным, а поддерживать хорошую форму всё же хочется, любителей фитнеса спасают онлайн-тренировки. Такие домашние занятия совершенно бесплатны и в большинстве своём не требуют никакого инвентаря. Мы подобрали для вас несколько ресурсов, которые помогут оставаться активными даже в четырёх стенах.

«Чемпионат»

Оставаться в форме, сидя дома, нелегко. Но мы точно знаем, что это вполне реально! Каждое утро вы можете присоединиться к онлайн-тренировкам, которые мы проводим совместно с друзьями «Чемпионата». Профессиональные инструкторы по функциональному треннингу, йоге и стретчингу объяснят вам технику каждого упражнения в прямом эфире и зарядят мотивацией на весь день.

Фото: «Чемпионат»

Трансляции размещаются в официальном паблике «Чемпионата» Вконтакте. Там же опубликовано и расписание занятий на неделю вперёд. А если вдруг вы не успеете присоединиться к утреннему эфиру, не переживайте! Он будет сохранён в видео-записях группы, поэтому выполнить упражнения можно в любое время.

Кажется, о приложении Nike Training Club не слышал только самый ленивый. В программе собрано более 100 различных тренировок на все группы мышц, советы по правильному питанию и рецепты блюд от известных атлетов. Каждое занятие сопровождается подробными аудио-объяснениями и видео-разборами упражнений. Чтобы приступить к тренировкам, нужно лишь скачать приложение, зарегистрироваться, честно выбрать свой уровень подготовки и понравившееся направление.

А для поклонников бега доступна бесплатная программа Nike Run Club. Кроме того, на этой неделе бренд запускает отдельную серию онлайн-тренировок для бегунов в домашних условиях. Их проведут спортсменка и блогер Мария Малышева, главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский, звезда «Инстаграма» Ян Гордиенко, чемпионка России в беге на 400 метров Полина Миллер и инструктор NRC Мария Лыжина. Чтобы присоединиться к занятиям, нужно зарегистрироваться на локальной платформе NikeMoscow.com, узнать расписание и в нужное время перейти в IGTV атлета по ссылке.

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Adidas

Компания дарит бесплатный премиум-доступ к приложению adidas Training на три месяца. Там вы найдёте множество тренировок разной направленности и всех уровней сложности. А для пущего комфорта можно сформировать собственное персональное занятие, отталкиваясь от индивидуальных предпочтений. Приложение позволяет заменить или убрать определённые упражнения и поставить в приоритет нужную группу мышц.

Фото: instagram.com/adidasrussia/

Кроме того, бренд создал целый онлайн-проект #hometeam. Он задуман на период карантина для того, что поддержать всех тех, кто вынужден оставаться дома. В рамках проекта профессиональные инструкторы, известные спортсмены и селебрити проводят тренировки, мастер-классы, турниры, музыкальные концерты и отвечают на ваши вопросы в прямом эфире «Инстаграма». Следить за актуальным расписанием и местом проведения трансляций можно в официальном аккаунте adidas Russia.

Для любителей устраивать себе личные челленджи Reebok запустил онлайн-марафон. Представители бренда уверены, что фитнес объединяет. Поэтому каждый день профессиональные тренеры публикуют определённое задание в историях Reebok Russia в «Инстаграме», а также подробно показывают технику выполнения упражнений.

Фото: instagram.com/reebok_russia/

Те, кто справится со всеми заданиями, заснимет их на видео и выполнит ещё пару лёгких правил марафона, получат возможность выиграть ценный приз — персональный план занятий и питания в условиях работы из дома от сертифитированного нутрициолога и персонального тренера.

Crocus Fitness

Все столичные фитнес-клубы закрылись на карантин, но для них это не стало поводом прекращать тренировки. Начиная с 6 апреля, инструкторы Crocus Fitness ежедневно проводят полноценные занятия в аккаунте центра в «Инстаграме». На этой неделе подписчиков ждут не только функциональные треннинги на все группы мышц, но и уроки пилатеса, йоги и даже танцевальные классы.

Фото: instagram.com/crocusfitness/

Актуальное расписание трансляций можно узнать на официальном сайте. Специально для тех, кто не смог проснуться к началу тренировки, её запись сохраняют в IGTV. Оставайтесь активным в любое время!

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Workout Trainer

Если вам больше нравится заниматься по приложению и вас ничуть не смущает английский язык, то в Workout Trainer можно найти множество готовых тренировок с детальным аудиосопровождением от виртуального инструктора. Несмотря на то, что программа заточена под фитнес, в ней есть сотни упражнений для занятий без спортивного инвентаря, которые отлично подойдут для выполнения дома.

Ещё один бонус — дополнительные разделы для любителей кроссфита и воркаута. Так что если у вас в квартире найдутся турник или гимнастические кольца, то, возможно, они наконец-то перестанут пылиться.

Фото: istockphoto.com

7 Minute Workout

Приложение с тренировками для очень занятых людей. Каждое занятие, выстроенное согласно эффективному японскому протоколу Табата, и в правду не отнимет у вас более семи минут. Но за это время задействована будет каждая мышца тела.

Для наглядности в программе есть визуальное сопровождение ко всем упражнениям и онлайн-таймер, который регулирует время интенсивной работы и отдыха между подходами.

Фото: istockphoto.com

FitStar Yoga

Ещё одно приложение, в котором формат тренировок крайне близок к индивидуальным занятиям с тренером. Программу упражнений составляла основательница популярной студии йоги в Нью-Йорке Тара Стайлс. Всё начинается с несложных сессий, которые помогают оценить ваш уровень подготовки, а затем нагрузка постепенно увеличивается. При этом у каждой практики есть видео-, аудио- и, самое главное, музыкальное сопровождение. В йоге важно уметь отпустить тяжёлые мысли, а спокойные композиции как раз помогут расслабиться и абстрагироваться.