В отношениях со скандальным олигархом Березовским Дарья Коновалова бросила карьеру топ-модели. Возвращаться в профессию было непросто.

«Краса России – 2010» победила лишний вес и вернула форму. Как Даше это удалось?

Краса России, спортсменка, комсомолка и просто красавица Дарья Коновалова – российская топ-модель и мама двух очаровательных дочек. Десять лет назад она стала последней любовью предпринимателя Бориса Березовского и забросила модельную карьеру. Тогда у девушки начались проблемы с лишним весом. Но после расставания с опальным олигархом Даша привела себя в порядок, вернулась к работе и завела семью. Секрет её стройности – постоянные тренировки.

Как часто тренируется Дарья Коновалова?

В одном из интервью модель рассказала, что тренируется достаточно часто. Когда она здорова и не находится в разъездах, то может заниматься аж по пять дней в неделю, совмещая силовые и пилатес.

Например, понедельник, среда, пятница — силовые тренировки, а вторник и четверг — восстанавливаюсь и растягиваюсь на пилатесе. Если что-то мешает мне вести такой режим, я стараюсь сделать хотя бы три силовые в неделю, я приседаю и делаю становую тягу с весом до 40 килограммов! В конце тренировки всегда растягиваюсь и делаю упражнения на пресс, из пилатеса — мат. Перед всеми тренировками бегаю или быстро хожу в гору в течении 15 минут.

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Упражнения, которые позволяют модели оставаться в форме

Мы подобрали для вас упражнения, которые Дарья опубликовала на своей странице в «Инстаграме». Глядя на шикарную фигуру 32-летней модели, понимаешь, что к её рекомендациям стоит прислушаться.

Приседания с грифом

Задействуют переднюю и заднюю поверхность бедра, ягодицы.

Исходное положение: ноги на ширине плеч, носки разведены в стороны. Захват грифа – на ширине ног. Лопатки сведены вместе.

Медленно выполняйте приседания до угла в 90 градусов. Колени при этом разведите в стороны по направлению к носкам, а пресс напрягите. При подъёме опирайтесь на пятки.

Мёртвая тяга со штангой

Задействует заднюю поверхность бедра, ягодицы и мышцы спины.

Исходное положение: ноги чуть согнуты, спина прямая.

Наклоните корпус вперёд, слегка выставляя ягодицы назад. Штангу плавно опустите вдоль ног максимально низко, затем так же поднимите.

Выпрыгивания из приседа на скамью

Задействуют ягодицы, переднюю поверхность бедра, икры, пресс.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч.

Выполните присед и сведите перед собой руки на уровне груди. Выпрыгните как можно выше и приземлитесь на высокую поверхность: скамью, куб или устойчивый стул. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение.

Приседания на полусфере

Задействуют ягодицы, четырёхглавую мышцу бедра, нижнюю часть спины. Развивают координацию.

Исходное положение: ноги расставлены чуть шире плеч, руки сведены на уровне груди.

Упражнение выполняется так же, как и обычные приседания, только стоя на полусфере. Новичкам лучше положить её плоской частью вниз. Вариант, который выполняет Дарья, — более продвинутый.

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«Пистолетик» и обратный «пистолетик»

Задействуют переднюю поверхность бедра, мышцы голени, спину и пресс. Развивают координацию.

Исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни смотрят параллельно друг другу, спина прямая.

Вытяните одну ногу вперёд, можно слегка согнуть её в колене. Руки тоже вытяните перед собой, корпус чуть наклоните вперёд для поддержания равновесия. Плавно опускайтесь вниз. Постарайтесь сохранить равновесие и подняться в исходное положение.

Для выполнения обратного «пистолетика» немного согните одну ногу в колене и заведите назад. Спину держите прямо. Приседайте на опорной ноге, опуская руки вниз. Когда поднимаетесь, кладите руки на пояс.

Разноуровневые приседания

Задействуют мышцы ног, развивают выносливость.

Исходное положение: одна нога на степ-платформе, другая – на полу.

Чуть наклонитесь вперёд, при этом сохраняйте спину прямой и держите руки на уровне груди. Выполните обычное приседание, затем поменяйте ноги и выполните приседание с другой стороны платформы.

Подтягиваня коленей к груди в петлях TRX

Задействуют мышцы кора.

Исходное положение: ноги в петлях, руки на ширине плеч, ладони упёрлись в пол.

Вытяните ноги, напрягите пресс, спину держите прямо, как в положении планки. Подтягивайте колени к груди – поочерёдно или одновременно — и старайтесь не раскачиваться.

Приседания с гирей на степ-платформе

Задействуют внутреннюю, переднюю и заднюю поверхность бедра, ягодицы, мышцы спины.

Исходное положение: ноги шире плеч, гиря в прямых руках, спина ровная.

Для лучшего эффекта от упражнения необходимо встать на две степ-платформы. Выполняйте приседания, опуская гирю между ног. Приседайте до упора, подаваясь корпусом вперёд, но спину старайтесь держать прямо.