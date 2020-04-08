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Нужно ли надевать спортивный бра на тренировку дома? Рекомендации врача

Нужно ли надевать бра для домашних тренировок?
Елена Ситько
Нужно ли надевать спортивный бра для домашних тренировок? Мнение маммолога
Выбираем экипировку, исходя из индивидуальных особенностей.
Lifestyle / Фитнес 0

Любая женская экипировка для фитнеса или бега включает в себя спортивный бра. Он поддерживает грудь и не причиняет дискомфорта. Дома же девушки чаще всего стремятся избавиться от предметов одежды, которые стесняют движения. В их число обычно попадает и бюстгальтер. Но нужно ли надевать его снова, если речь идёт о тренировках в четырёх стенах? Вместе с врачом Европейского медицинского центра Еленой Ситько разбираемся, как выбрать специальный топ для занятий спортом и насколько безопасно заниматься без него.

Деликатная поддержка: нужно ли носить бра дома?

Ряд исследований маммологов во всём мире о влиянии бюстгальтера на молочные железы показал, что носить его постоянно не рекомендуется. В том числе нет необходимости надевать бра дома. Но если вы не можете полностью отказаться от лифа даже в квартире, лучше заменить его на более удобные модели.

Этот вопрос наиболее актуален для девушек и женщин с большой грудью. Им мы советуем заменить бюстгальтер на топ из натуральных материалов или на спортивный — без косточек и чашек. Выбранные вами модели должны достаточно поддерживать, но не сдавливать грудь. Важно помнить, что независимо от её размера, спать в бра точно не рекомендуется.

Фото: istockphoto.com

Можно ли заниматься спортом без специального топа?

Мы не советуем заниматься спортом без бра. Он необходим даже при домашних тренировках с низкой интенсивностью, так как грудь требует защиты от трения и поддержки. При физической нагрузке она испытывает гораздо больше колебаний, чем в покое. В связи с этим без поддержки могут возникать болезненные ощущения, особенно если грудь большая и соответственно тяжёлая. Но даже если у вас небольшой размер, без бюстгальтера не избежать трения о футболку. Это может привести к повреждению нежной кожи молочной железы.

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Как правильно выбрать спортивный бра для занятий?

Теоретически это может быть и обычный бюстгальтер, но со всеми функциями спортивного: сильная поддержка, отсутствие жёстких деталей, испаряющая влагу ткань, стильный внешний вид. Но найти обычные модели с такими свойствами достаточно сложно, поэтому мы советуем покупать специальные спортивные топы.

Следующий аспект связан с повышенным потоотделением во время занятий. В обычном бра влага не будет быстро испаряться, а это чревато возникновением парникового эффекта. Помимо этого, на влажной коже простой лиф скользит сильнее, чем спортивный.

Фото: istockphoto.com

При выборе бра для тренировок необходимо помнить, что он должен совпадать по размеру с вашим правильно подобранным повседневным бюстгальтером. Отдавайте предпочтение моделям с регулируемыми бретелями или застёжкой. Старайтесь не покупать вещь из хлопка, поскольку этот материал впитывает влагу и не высыхает.

Существуют виды бюстгальтеров для занятий спортом разной интенсивности.

  • Для тренировок с низкой интенсивностью подойдёт бра с лёгкой поддержкой. Его можно надеть для занятий йогой и простых домашних упражнений.
  • Для высокоинтенсивных тренировок нужен бра с высокой поддержкой. Речь идёт о беге и силовых упражнениях.

Также выбор спортивного топа напрямую зависит от размера груди девушки.

  • Если у вас небольшая грудь или вы занимаетесь низкоинтенсивной тренировкой, вполне подойдёт компрессионный бра.
  • При большом объёме груди более удобен инкапсулирующий бра с широкими бретелями.
  • Для лучшей поддержки выбирайте спортивный бра с бретелями, соединёнными на спине. При наличии подтяжки он будет лучше прилегать к телу.

К выбору спортивной экипировки следует относиться серьёзно и учитывать все индивидуальные особенности, чтобы не ошибиться с покупкой. Если по окончании тренировки у вас болит грудь — это главный признак того, что бра всё же подобран неправильно.

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