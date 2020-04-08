Нужно ли надевать спортивный бра для домашних тренировок? Мнение маммолога

Любая женская экипировка для фитнеса или бега включает в себя спортивный бра. Он поддерживает грудь и не причиняет дискомфорта. Дома же девушки чаще всего стремятся избавиться от предметов одежды, которые стесняют движения. В их число обычно попадает и бюстгальтер. Но нужно ли надевать его снова, если речь идёт о тренировках в четырёх стенах? Вместе с врачом Европейского медицинского центра Еленой Ситько разбираемся, как выбрать специальный топ для занятий спортом и насколько безопасно заниматься без него.

Деликатная поддержка: нужно ли носить бра дома?

Ряд исследований маммологов во всём мире о влиянии бюстгальтера на молочные железы показал, что носить его постоянно не рекомендуется. В том числе нет необходимости надевать бра дома. Но если вы не можете полностью отказаться от лифа даже в квартире, лучше заменить его на более удобные модели.

Этот вопрос наиболее актуален для девушек и женщин с большой грудью. Им мы советуем заменить бюстгальтер на топ из натуральных материалов или на спортивный — без косточек и чашек. Выбранные вами модели должны достаточно поддерживать, но не сдавливать грудь. Важно помнить, что независимо от её размера, спать в бра точно не рекомендуется.

Фото: istockphoto.com

Можно ли заниматься спортом без специального топа?

Мы не советуем заниматься спортом без бра. Он необходим даже при домашних тренировках с низкой интенсивностью, так как грудь требует защиты от трения и поддержки. При физической нагрузке она испытывает гораздо больше колебаний, чем в покое. В связи с этим без поддержки могут возникать болезненные ощущения, особенно если грудь большая и соответственно тяжёлая. Но даже если у вас небольшой размер, без бюстгальтера не избежать трения о футболку. Это может привести к повреждению нежной кожи молочной железы.

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Как правильно выбрать спортивный бра для занятий?

Теоретически это может быть и обычный бюстгальтер, но со всеми функциями спортивного: сильная поддержка, отсутствие жёстких деталей, испаряющая влагу ткань, стильный внешний вид. Но найти обычные модели с такими свойствами достаточно сложно, поэтому мы советуем покупать специальные спортивные топы.

Следующий аспект связан с повышенным потоотделением во время занятий. В обычном бра влага не будет быстро испаряться, а это чревато возникновением парникового эффекта. Помимо этого, на влажной коже простой лиф скользит сильнее, чем спортивный.

Фото: istockphoto.com

При выборе бра для тренировок необходимо помнить, что он должен совпадать по размеру с вашим правильно подобранным повседневным бюстгальтером. Отдавайте предпочтение моделям с регулируемыми бретелями или застёжкой. Старайтесь не покупать вещь из хлопка, поскольку этот материал впитывает влагу и не высыхает.

Существуют виды бюстгальтеров для занятий спортом разной интенсивности.

Для тренировок с низкой интенсивностью подойдёт бра с лёгкой поддержкой. Его можно надеть для занятий йогой и простых домашних упражнений.

подойдёт бра с лёгкой поддержкой. Его можно надеть для занятий йогой и простых домашних упражнений. Для высокоинтенсивных тренировок нужен бра с высокой поддержкой. Речь идёт о беге и силовых упражнениях.

Также выбор спортивного топа напрямую зависит от размера груди девушки.

Если у вас небольшая грудь или вы занимаетесь низкоинтенсивной тренировкой, вполне подойдёт компрессионный бра.

или вы занимаетесь низкоинтенсивной тренировкой, вполне подойдёт компрессионный бра. При большом объёме груди более удобен инкапсулирующий бра с широкими бретелями.

более удобен инкапсулирующий бра с широкими бретелями. Для лучшей поддержки выбирайте спортивный бра с бретелями, соединёнными на спине. При наличии подтяжки он будет лучше прилегать к телу.

К выбору спортивной экипировки следует относиться серьёзно и учитывать все индивидуальные особенности, чтобы не ошибиться с покупкой. Если по окончании тренировки у вас болит грудь — это главный признак того, что бра всё же подобран неправильно.

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