Путешествия из дома. Самые красивые виды с веб-камер по всему миру

Кто сказал, что нельзя посмотреть мир, находясь в самоизоляции?

Современные технологии позволяют перемещаться по планете, не выходя из дома. Конечно, с помощью виртуальных путешествий не получится полностью погрузиться в культуру страны, пообщаться с местными жителями или отведать блюда национальной кухни. Но они дают возможность перенестись в разные уголки Земли за несколько секунд и бесплатно взглянуть на достопримечательности в любое время, даже если ваш отпуск планируется ещё совсем не скоро.

Мы составили подборку круглосуточных трансляций веб-камер со всего мира. Предупреждаем, ваше виртуальное путешествие может затянуться на несколько часов!

Нью-Йорк, США

Благодаря этой веб-камере можно перенестись на другой континент и прямо в сердце Нью-Йорка, на Таймс-сквер – площадь в центральной части Манхэттена. Вы можете не только менять ракурсы камер, но и оценить лучшие кадры за день.

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Фото: istockphoto.com

А здесь можно посмотреть на статую Свободы, которую правительство Франции подарило США к 100-летней годовщине американской революции. С 1984 года памятник входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Космические виды

Видеотрансляцию с Международной космической станции запустило агентство NASA. У всех желающих есть возможность наблюдать за работой космонавтов на борту и за видами на Землю. На видео даже слышны переговоры с центром управления полётами. Разговор идёт на английском, так что это ещё и отличный вариант подтянуть знания иностранного языка.

Поскольку станция облетает планету по орбите за полтора часа, то каждые 45 минут можно наблюдать за восходом или закатом солнца.

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Ниагарский водопад, США и Канада

Полюбоваться каскадом водопадов можно, сидя на диване с чашечкой чая. Шум воды поможет расслабиться и хоть виртуально, но прикоснуться к этому чуду света. А вечером Ниагарский водопад подсвечивается всеми цветами радуги, и от этого он становится ещё величественнее.

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Фото: istockphoto.com

Гранд-Каньон, США

Этот каньон в штате Аризона не случайно получил своё название – это и правда самый большой каньон в мире, его длина почти 500 км, ширина — 28 км.

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Северное сияние, Норвегия

Северное сияние – одно из самых завораживающих дух явлений природы. Если у вас пока нет возможности отправиться на край земли ради ярких впечатлений, включайте видеотрансляцию из Норвегии.

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Лондон, Великобритания

Прогуляться по улицам Лондона всегда было вашей мечтой? А что если мы вам скажем, что теперь вы можете не только пройтись по культовым местам, но и увидеть столицу Объединённого Королевства с высоты птичьего полёта?



Abbey road – вторая по популярности улица в Англии после Даунинг-стрит, где расположена резиденция британского премьер-министра. Это культовое место для всех поклонников группы The Beatles. Именно в студии на этой улице Ливерпульская четвёрка записала большую часть своих песен.

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Фото: istockphoto.com

А здесь можно понаблюдать, что происходит на Тауэрском мосту, о котором мы так много читали на уроках английского. И не пропустите его разведение!

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Не обязательно забираться на самые высокие точки Лондона, чтобы увидеть городскую панораму. Достаточно лишь включить эти веб-камеры, и столица Великобритании будет у вас как на ладони.

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Рим, Италия

Главные достопримечательности столицы Италии тоже можно посмотреть из любой точки мира и, главное, без толп туристов.



Фонтан Треви – одно из самых популярных мест в Риме. В обычные дни к нему приходят тысячи туристов, чтобы полюбоваться памятником архитектуры, сделать фотографии на память и съесть очередной стаканчик итальянского джелато. Помимо этого, все путешественники выполняют обязательный ритуал – поворачиваются к источнику спиной и кидают через плечо монетку, чтобы вновь побывать в этом прекрасном городе. Сейчас территория у фонтана пустует, но делает его только прекраснее.

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Колизей, наверное, первое место, куда бежит любой уважающий себя путешественник в Риме, после пиццерии и джелатерии, конечно. Символ не только Рима, но и всей Италии имеет очень интересную историю, которая начинается в I веке. Именно тогда амфитеатр стал самым большим сооружением для массовых развлечений на территории всей Римской империи.

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Фото: istockphoto.com

Лучшие пляжи

Если вы не большой поклонник музеев и активного времяпрепровождения во время отпуска, то видео в прямом эфире с одних из лучших пляжей мира точно придутся вам по вкусу. Организуйте свой собственных лежак прямо в квартире, сделайте пару коктейлей и визуализируйте.

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Дикая природа

Отправиться в сафари или поплавать с рифовыми акулами раньше казалось вам очень страшным? Тогда сейчас самое время преодолеть свои страхи. Включайте веб-камеры и наблюдайте в прямом эфире за дикими животными в их привычной среде обитания. Возможно, после просмотра вы решитесь на реальное путешествие в эти места.

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А если вы всегда хотели побывать в Антарктиде, но минус 1 для вас уже катастрофа и веская причина не выходить из дома, то веб-камера с этого континента может исполнить вашу мечту.

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