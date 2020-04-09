Победительницы конкурсов красоты прошлых лет: тогда и сейчас

Женские конкурсы красоты ежегодно проводятся по всему миру. Нашу страну это мероприятие коснулось ещё в прошлом веке, когда в 1926 году в Париже выбрали первую обладательницу титула «Мисс Россия» среди эмигрантов. В современности стандарты внешности стали совершенно иными, они не перестают меняться и сейчас. Интересно наблюдать, как год за годом преображаются и девушки, которым в прошлом выпал шанс примерить заветную корону победительницы. Рассказываем, чем сейчас занимаются первые красавицы прошлого и как сложилась их карьера после участия в конкурсе красоты.

Мария Калинина, «Московская красавица — 1988»

Фото: РИА Новости / фото из личного архива Марии

Когда Мария выиграла в конкурсе красоты, ей было всего 16 лет. После совершеннолетия девушка перебралась в США, где начала строить актёрскую карьеру. По словам самой девушки, начинание не удалось. За долгое время ей выпала лишь одна известная роль — графини-кровопийцы в фильме «Остаться в живых» 2007 года.

Сейчас Калинина заинтересовалась индийской философией. Это позволило ей открыть собственный курс йоги и стать преподавателем этой практики.

Юлия Суханова, «Мисс СССР — 1989»

Фото: РИА Новости / facebook.com

Юлии было 17 лет, когда она стала Мисс СССР в 1989 году. Позже девушка отправилась в Америку, где начала строить карьеру фотомодели и занялась бизнесом. Сейчас Суханова возглавляет компанию, выпускающую генераторы «горного» воздуха. Свою внешность девушка явно испортила множеством пластических операций. Однажды Юлия призналась, что никогда и не считала себя самой красивой.

Мария Кежа, «Мисс СССР — 1990»

Фото: РИА Новости / instagram.com/masha_keja

Награду Мария получила в 17 лет. В отличие от предшественниц, она не отправилась за океан строить модельную карьеру, а поставила в приоритет личную жизнь и переехала в Германию к мужу. Правда, через несколько месяцев после свадьбы девушка от него сбежала. А работа фотомоделью прервалась, когда по дороге во Францию Кежа попала в автокатастрофу. Но позже удача всё-таки улыбнулась Марии – она встретила настоящую любовь и основала собственный бренд сумок.

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Оксана Фёдорова, «Мисс России – 2001»

Фото: РИА Новости / instagram.com/fedorovaoksana

Вслед за титулом «Мисс Россия» она получила ещё одну награду — «Мисс Вселенная». Однако от короны Оксана отказалась, так как множество контрактов мешали защитить кандидатскую диссертацию. К слову, до популярности Фёдорова была капитаном полиции, а также преподавала гражданское право в университете Санкт-Петербурга. Отказ от многомиллионных проектов, посыпавшихся после победы, не ухудшил жизнь красавицы. Оксана стала актрисой и телеведущей: на её счету такие программы, как «Форд Боярд» и «Спокойной ночи, малыши!», камео в сериале «Не родись красивой» и др.

Виктория Лопырёва, «Мисс России – 2003»

Одна из немногих победительниц конкурса красоты, кто остался на слуху у всей России и по сей день. Виктория сумела выстроить успешную карьеру на телевидении и в модельной индустрии. Лопырёва до сих пор участвует в огромном количестве съёмок для глянцевых журналов и является послом Чемпионата Мира-2018 по футболу. Все эти достижения не мешают поклонникам обвинять девушку в пластике.

Татьяна Котова, «Мисс России – 2006»

Фото: РИА Новости / instagram.com/kottova

Стать известной Татьяне помогла не только её природная красота, но и талант. После победы в конкурсе красоты Котова стала одной из участниц группы «ВИА Гра». В составе коллектива она положила начало своей музыкальной карьере. Сейчас певица нередко появляется в качестве жюри на различных конкурсах красоты.

Ирина Антоненко, «Мисс Россия – 2010»

Фото: РИА Новости / instagram.com/irina8antonenko

После победы девушка стала лицом известного немецкого бренда Phillip Plein. И рискнула попробовать свои силы в направлении театра и кино. Огромных побед на телеэкране Ирина не достигла. Она снялась в фильме «Фантом» и сериале «Корабль». В театре девушка дебютировала в 2012-м, сыграв в спектакле «Тайна волшебных колец». На сцене Антоненко появляется и сейчас.

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Елизавета Голованова, «Мисс Россия — 2012»

Фото: РИА Новости / instagram.com/golovanovaelizaveta

Елизавета запомнилась на конкурсе красивыми длинными локонами. Она сохранила их и в настоящем времени. Только вот карьеру модели развивать не стала: окончила МГУ и окунулась в профессию адвоката. Судя по фотографиям из личного блога Головановой в «Инстаграме», без косметического вмешательства она тоже не обошлась.

София Никитчук, «Мисс Россия – 2015»

Фото: РИА Новости / instagram.com/nikitchuksofi

После победы с Софией произошёл неприятный случай. Она снялась для обложки журнала «Стольник», где завернулась в российский флаг. Прокуратура Свердловской области посчитала такой поступок фривольным обращением с национальной символикой и начала проверку по отношению к Никитчук. Дело не было возбуждено. Сейчас девушка стала помощником депутата Госдумы.

Юлия Полячихина, «Мисс Россия – 2018»

Фото: РИА Новости / instagram.com/polyachikhinayulia/

Юлия также не успела построить модельную карьеру и стать знаменитой в широких кругах. Полячихина была моделью с подросткового возраста, ездила по миру и ходила по подиумам Парижа и Токио. Так что корона сильно не изменила жизнь молодой девушки. Зато за два года после победы она заметно преобразилась — не без помощи хорошего косметолога.