Стройные и с гладкой кожей они вызывают зависть у западных женщин. А ведь так может каждая.

Китаянки и в 50 лет привлекают молодых мужчин. Как они это делают?

Хитрость жизни в том, чтобы умереть молодым, но как можно позже. Китайские женщины тысячелетиями следуют этой древней мудрости и бережно проносят через поколения секреты утончённой красоты, неподвластной времени. По сей день многие китаянки выглядят значительно младше своих лет, чем вызывают у западных ровесниц живой интерес и даже откровенную зависть.

На самом деле, эликсира вечной молодости у жительниц Поднебесной нет. Идеальная кожа, свежий цвет лица, отсутствие лишнего веса и морщин – всё это достигается благодаря традиционному для китаянок образу жизни, в котором искусство ухода за собой гармонично сочетается с принципами древней китайской философии.

Так в чём же главные секреты китайских женщин, позволяющих им и в 50 лет притягивать восторженные взгляды молодых мужчин?

Культ белой кожи

Если в Европе бледность воспринималась как признак слабого здоровья, то в Китае белая кожа издревле считалась привилегией богатых и высокопоставленных особ. Стремление девушек любой ценой добиться идеальной белизны привело к возникновению культа мэйбай, девиз которого можно перевести как: «одна белизна перекрывает три уродства».

Основной враг белой кожи – солнце. Для защиты от него китайские девушки традиционно пользуются зонтиками, перчатками, широкими шляпами, а в ясную погоду стараются оставаться в тени.

Никакого шоколада и кофе

Большое влияние на цвет кожи оказывает рацион питания. В Китае благоприятными для белой кожи считаются продукты светлых цветов: молоко, белая рыба, яичная лапша, мясо птицы и свинина, а вот говядину, шоколад, кофе и другие тёмные продукты следует из меню исключить.

Для косметического эффекта китаянки прибегают к помощи масок, компрессов и отваров из риса, целебных китайских растений и даже жемчужного порошка.

С развитием косметологии сначала на азиатском, а затем и на мировом рынке появились специальные мэйбай-средства, которые пользуются большим спросом, однако многие китаянки убеждены, что при отказе от традиционных методов эффект от их применения будет краткосрочным.

Эликсир молодости: китаянка, которая в 50 выглядит на 25 Про Лю Йерин, которой 50 и которая продолжает шутить, что «бикини — это её доспехи».

Чай всему голова

Часто проблемы с кожей являются лишь индикатором неправильной работы кишечника и повышенной интоксикации организма. Поэтому одним из секретов идеальной кожи китаянок считается их традиционная любовь к зелёному и травяному чаю, который славится способностью выводить шлаки и токсины. Из других напитков допускается вода, натуральные лимонады и молочные коктейли. Естественно, без добавления сахара.

Набравший популярность во всём мире детокс, кстати, тоже находится на вооружении китайских красавиц не одно тысячелетие. Традиционным ингредиентами для очищения организма признаны куркума, миндаль, женьшень, солодка, а также зелёные фрукты, овощи и травы.

Меньше огня

Ещё одна особенность китаянок, благодаря которой они сохраняют внешнюю привлекательность даже в солидном возрасте, — стройное и подтянутое тело. Вопреки расхожему мнению, проблема ожирения обошла Китай стороной не только из-за дефицита пищи, а в первую очередь по причине сбалансированного и правильного питания, опять же продиктованного философией.

Китайцы уверены, что лишний вес, как и многие другие неприятные симптомы, свидетельствует о дисбалансе энергии инь и ян, что приводит к возникновению в организме «огня». «Тушат» этот «пожар» с помощью методов традиционной китайской медицины, но лучше обезопасить себя профилактическими мерами. Для того чтобы инь и ян сосуществовали внутри вас в гармонии, необходимо потреблять в пищу огурцы, водоросли, корнеплоды, бобовые зелёного цвета, сыр тофу, побеги бамбука и, конечно, разнообразные травяные чаи.

Вызвать огонь в организме способны острые и жареные блюда, а также алкоголь. Под запретом холодные напитки и мороженое. Такой подход к питанию помогает держать в узде не только энергию инь и ян, но и вес тела.

Как убрать живот и укрепить мышцы за 4 минуты Быстрая тренировка, для которой не понадобится никакого оборудования.

Сахар – табу

Диетологи относят сахар к опасным продуктам. При злоупотреблении «сладкая смерть» не только вредит здоровью, но и наносит ущерб внешней красоте и привлекательности. В Китае же сахар в чистом виде никогда не использовали, добиваясь сладости блюд с помощью фруктов или мёда. Даже сегодня китайские десерты готовят без добавления сахара, что значительно снижает калорийность и помогает им легче усваиваться в организме.

Лекарство против морщин

Не страдают дамы из Китая и от проблемы морщин, которая мучает их западных соратниц в борьбе с возрастом. Ничто так не выдаёт реальные цифры в паспорте, как предательские морщинки вокруг глаз и на лбу. Пока в Европе и Америке женщины маскируются с помощью ботокса и коллагена, китаянки просто следуют заветам мудрых предков.

Главный секрет ровной и гладкой кожи – полное спокойствие. Китайских девушек издревле учили контролировать эмоции и ни в коем случае не показывать на лице то, что происходит внутри. Хладнокровие и отсутствие мимики защищают и современных красавиц из Поднебесной лучше всякого ботокса.

Что едят француженки и почему они такие худые? Как оставаться стройными в стране круассанов и жирной еды.

Цвет имеет значение

В ходу у китаянок и лайфхаки, которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к здоровью. Например, в самой густонаселённой стране мира редко встретишь женщину в тёмных одеяниях. Такие наряды отбрасывают на лицо тень, что лишает его белизны и подчёркивает малейшие неровности кожи. Поэтому для создания юного образа китайским женщинам советуют носить одежду в пастельных тонах.

Кто рано встаёт

Соблюдение распорядка дня, по мнению специалистов, тоже способствует продлению молодости. В этом плане китайцы достаточно дисциплинированны и на протяжении всей жизни соблюдают привитые в детстве правила: рано вставать, находить время на послеобеденный сон, питаться по расписанию, съедая большую часть суточной нормы в обед. Всё это помогает организму восстанавливать силы ночью и щедро вырабатывать энергию в течение дня. Соответственно человек избавляется от стрессов, и процессы старения замедляются.

Активные будни: как присоединиться к бесплатным онлайн-тренировкам Бесплатные ресурсы и фитнес-приложения, которые помогут оставаться активными на карантине.