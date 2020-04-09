При этом телеведущая не отказывает себе в сытных блюдах.

Ляйсан Утяшевой удаётся худеть даже на карантине. Она стала уже тоньше Воли

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева заметно преобразилась за последнее время. Она сменила цвет волос, подстриглась и сильно похудела. В то время как некоторые во время самоизоляции не могут избавиться от «карантинного жора», бывшая спортсменка показывает отличную самодисциплину и регулярно поддерживает себя в форме. Телезвезда делится действенными тренировками и рецептами полезных блюд.

Как тренируется Ляйсан Утяшева в домашних условиях?

Так как в четырёх стенах мы чаще всего проводим время в сидячем или лежачем положении, важно переодически разминать мышцы спины. Не так давно Ляйсан рассказала подписчикам, как снять напряжение с уставшей поясницы и укрепить мышцы. Прежде чем приступить к упражнениям, ведущая рекомендует сделать разминку и попить воды за 20 минут до начала тренировки.

Стойка у стены

Исходное положение: вплотную встаём к стене.

Это надо сделать так, чтобы пятки, колени, поясница и лопатки были прижаты к ровной поверхности. Затем поднимаем руки над головой и тоже прислоняем их к стене. Ляйсан рекомендует стоять так 100 счётов — можно засечь с помощью секундомера. Упражнение не только позволяет прочувствовать поясницу, но и растянуться.

Стульчик

Исходное положение: садимся у стены так, как будто под нами есть стул.

Держим тазобедренные и коленные суставы под углом в 90 градусов. Вдыхаем, аккуратно сгибаем спину позвонок за позвонком и тянемся корпусом к коленям, насколько можем. Возвращаемся в исходное положение и выдыхаем. Это укрепляет ягодицы и коленные суставы, а также растягивает спину. Выполняем упражнение по 5-6 раз на первом этапе.

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Складочка у стены

Исходное положение: садимся на пол, выпрямляем ноги и прижимаем ровную спину вплотную к стене. Живот втянут, носки тянем на себя.

Аккуратно сгибаем спину, позвонок за позвонком, и пытаемся лечь на ноги. При этом поясница не должна отрываться от стены — это очень сложно!

Лучше всего зацикливать тренировку. На первом круге задерживаемся в каждой позе по 30 секунд, на втором — по минуте, а на третьем — по полторы минуты.

Лодочка с попеременным поднятием ног

Исходное положение: ложимся на живот, руки вытянуты над головой.

Сначала поднимаем одновременно правую ногу и левую руку и стараемся сохранять их прямыми. Затем опускаем и выполняем те же движения с противоположными рукой и ногой. Делаем по 15 подъёмов каждой стороной.

Лодочка

Исходное положение: ложимся на живот, руки вытянуты над головой.

Одновременно поднимаем прямые руки и ноги, а затем опускаем. Повторяем движение 15 раз. При этом тянем носки и не сгибаем колени.

Ножницы

Исходное положение: ложимся на живот, руки вытянуты над головой.

В достаточно быстром темпе делаем движение «ножницы» ногами, а потом плавно подключаем к упражнению руки. Будет эффективнее, если мы не будем задирать голову и наклоним её вниз. Затем переходим к следующему движению: поочерёдно поднимаем и опускаем прямые руки и ноги так, как будто плывём в воде.

В каждом упражнении нужно достигать ощущения жжения работающих мышц или чувства вытяжения и расслабления.

Заминка

В конце тренировки принимаем позу ребёнка, чтобы растянуть спину. Встаём на колени, садимся на пятки, наклоняемся и тянемся руками вперед.

Завершаем всё упражнением «кошечка». Встаем на колени, руками опираемся об пол. Прогибаем спину так, как будто на вас кто-то сел. Тянем голову и шею назад. Затем медленно округляем спину, втягиваем живот. По ироничному замечанию Ляйсан, есть шанс, что после этого упражнения у вас наладится личная жизнь.

Самомассаж

Он позволяет избавиться от боли в мышцах после силовых нагрузок и полностью расслабиться. Гимнастка рекомендует использовать массажный ролик, но предупреждает, что поначалу ощущения, возможно, будут не очень приятные.

Ребят, не пугайтесь, в процессе выполнения упражнений возможны достаточно сильные неприятные ощущения, со временем они проходят. В общем, ролл — это вам и массаж, и проработка проблемных мест, и прокачка.

Массажный ролик: как избавиться от боли в мышцах Это доступно и не менее эффективно, чем посещение массажиста.

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Рецепты полезных блюд от телеведущей

Во время самоизоляции Ляйсан делится советами по питанию для поддержания фигуры и не забывает побаловать подписчиц рецептами вкусных блюд для своих мужчин.

В первую неделю гимнастка готовила «овощанку» — как бы запеканку или пиццу из овощей с основой из картофеля. А также делала свёклу с чесноком, дикий рис с запечённой морковью, лосося со спаржей, тушеные артишоки и смузи из фруктов. А в мужском меню представила любимые рецепты мужа — запечённое под луком мясо и баклажаны с домашним майонезом и сыром.

Героем второй недели стал шпинат. Это растение не только сытное и полезное, но ещё и безумно вкусное. Времени на приготовление оно тоже займёт немного, надо только потушить продукт с чесноком на оливковом масле. А в меню мужа — куриные ножки с соусом из мёда, сои, горчицы и соли. На гарнир — овощи.

Если вы хотите похудеть и стать той ведьмой, которая на карантине не поправляется, а даже худеет — поменяйте свой рацион, добавьте спорт плюс поправьте сон! Главное — начать.