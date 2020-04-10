Феминистка Гермиона, уголовник и боец ММА. Как сейчас выглядят актёры из «Гарри Поттера»

Получить письмо из Хогвартса, попасть на секретную платформу 9 ¾, полетать на метле, взмахнуть палочкой с криком: «Экспеллиармус» и, конечно, помочь Гарри Поттеру победить того, кого нельзя называть. Ещё недавно об этом мечтал едва ли не каждый ребёнок. Да и многие взрослые с головой уходили в удивительный мир магии, созданный Джоан Роулинг.

Настоящим подарком для поклонников «Гарри Поттера» стала экранизация книг о юном волшебнике. Первый фильм саги, «Философский камень», вышел в прокат в 2001 году, а заключительная серия увидела свет в 2011-м. Все десять лет зрители с интересом следили, как блестящие британские актёры воплощают на экране любимые книжные образы. Исполнители главных ролей взрослели на наших глазах, а их опытные коллеги старились и даже умирали.

Рассказываем, как сложилась жизнь актёров из «Гарри Поттера». Как они выглядят сейчас и чем занимаются.

Дэниел Рэдклифф

Фото: instagram.com/daniel9340

Дэниел рос параллельно с его героем. В последнем эпизоде он снимался уже 20-летним молодым актёром с бешеной популярностью и большими гонорарами. После «Гарри Поттера» Рэдклифф испытывал проблемы с алкоголем, но нашёл силы побороть зависимость. К его чести, Дэниел не примкнул к огромному числу звёздных детей-актёров, исчезнувших с радаров после взросления.

Сейчас Рэдклифф много снимается в театре и кино, занимает активную гражданскую позицию и защищает права ЛГБТ-сообщества. Некоторые киноработы Дэниела, как, например, «Иллюзия обмана-2» или сериал «Чудотворцы», получили высокие оценки критиков. Хотя у зрителей он всегда будет ассоциироваться с трогательным Гарри, сам актёр по этому поводу не комплексует и с удовольствием вспоминает свою самую звёздную роль.

Эмма Уотсон

Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Милая зануда-отличница Гермиона всегда превосходила своих друзей по успеваемости. Вот и в профессии актриса Эмма Уотсон на данный момент добилась большего, чем её коллеги по съёмочной площадке. Её фильмография выглядит внушительно даже без «Гарри Поттера», а особняком, конечно, стоит роль Белль в «Красавице и чудовище».

Ещё в подростковом возрасте Уотсон попробовала себя в модельном бизнесе. Сейчас у неё дорогостоящие рекламные контракты, съёмки для модных журналов. Эмма успевает совмещать работу с защитой прав женщин и в качестве посла доброй воли ООН путешествует по всему миру. Её часто называют одной из самых стильных актрис современности, а в СМИ то и дело появляются слухи о её романах. Однажды ей даже приписали отношения с принцем Гарри, однако эту информацию опровергла сама Уотсон.

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Руперт Гринт

Фото: instagram.com/rupsg30

Неуклюжий и вечно встревающий в неприятности Рон Уизли здорово дополнял Гарри и Гермиону. По окончании съёмок в «Гарри Поттере» Гринт был твёрдо намерен продолжить актёрскую карьеру и ради этого даже бросил школу, однако по-настоящему крупных и заметных ролей в его фильмографии практически нет. Тем не менее, Руперт не унывает. Он снимается в кино и театре, участвует в модных показах, записывает музыку, выступает в качестве режиссёра и продюсера.

Гринт признаётся, что заработанных в кинофраншизе о Гарри Поттере денег ему хватит не на одну жизнь. Несмотря на это, актёр ведёт скромный образ жизни и предпочитает редко выходить из дома.

Том Фелтон

Фото: instagram.com/t22felton

Фелтон прекрасно справился с непростой задачей. Его Драко Малфой вызывал у зрителей отвращение принёс ему две награды MTV Movie Awards в номинации «Лучший злодей». Тем поразительнее узнать, что в жизни Том Фелтон просто душка. Актёр души не чает в собаках, занимается благотворительностью. Есть у Тома и серьёзные активные увлечения. Он часто играет в гольф и занимается спортивной рыбалкой.

Внешне со времён «Гарри Поттера» Фелтон изменился довольно сильно. Он носит бороду и очки, а вместо зализанных назад волос на его голове присутствует «творческий беспорядок». И пусть слава оппонента Гарри Поттера преследует его до сих пор, список работ Фелтона регулярно пополняется.

Джейми Уэйлетт

Фото: instagram.com/officialjamiewaylett/

Один из двух бугаев, вечно следовавших за Малфоем, на экране очень органично смотрелся в роли хулигана. Оказалось, Джейми Уэйлетту даже играть почти не пришлось. Внимательные зрители заметили, что в последних двух фильмах о Поттере Винсента Крабба не было. Причина ухода из проекта у Джейми вполне уважительная – в это время он проходил обвиняемым по делу о хранении наркотиков. Тогда колоритный здоровяк избежал тюремного заключения, но в 2012 году всё же попал за решётку за участие в массовых беспорядках и выращивание конопли.

Отсидев два года, Уэйлетт вышел на свободу и живёт обычной жизнью. Роль громилы Крабба так и осталась для него единственной.

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Джошуа Хердман

Фото: John Phillips/Getty Images for EA Sport

Не менее интересные повороты приготовила судьба и для другого «телохранителя» Драко Малфоя. Джошуа Хердман во всех восьми эпизодах «поттерианы» играл Грегори Гойла, однако по окончании проекта предложения сниматься к нему поступали редко. После пяти лет занятий джиу-джитсу парень дебютировал в смешанных единоборствах и в первом же бою добился победы. С 2016 года Джошуа ещё несколько раз выходил в октагон, но пока его спортивную карьеру успешной не назовёшь. Что касается кино, то Хердман продолжает время от времени появляться на экране. Например, в 2018 году фактурный актёр снялся в эпизоде фильма «Робин Гуд».

Мэттью Льюис

Фото: instagram.com/mattdavelewis

Кого действительно не узнать, так это Невилла Долгопупса. Нелепый пухлый одноклассник Гарри Поттера вырос в высокого подтянутого красавца. Больших ролей после знаменитой саги у него пока не было, но в добротных лентах он то и дело появляется.

Секретом преображения Льюиса является любовь к спорту. Актёр много времени проводит в тренажёрном зале, играет в регби. Кроме того, Мэттью – большой фанат баскетбола и бейсбола.

Робби Колтрейн

Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images

На счету Колтрейна к моменту выхода «Гарри Поттера» было несколько десятков работ в фильмах и сериалах, включая роль русского соратника Джеймса Бонда Валентина Жуковского, но всемирную известность ему принёс добрый великан Хагрид – старший товарищ Гарри и его друзей. Недавно актёр отметил 70-летний юбилей. После «Гарри Поттера» он снялся в паре фильмов, но до сих пор продолжает работать на телевидении.

Мэгги Смит

Фото: Tabatha Fireman/Getty Images

Без сомнения, самая выдающаяся актриса серии фильмов о «Гарри Поттере» – Мэгги Смит. Двукратная обладательница «Оскара» блистательно сыграла строгого, но справедливого заместителя директора Хогвартса профессора Макгонагалл. Во время съёмок шестого эпизода у Смит диагностировали рак груди, однако актриса решила не прерывать работу над фильмом.

Интересно, что 85-летняя Смит до сих пор является самой востребованной актрисой среди звёзд «Гарри Поттера». Среди её последних работ особенного внимания заслуживает сериал «Аббатство Даунтон», где Мэгги Смит блестяще воплотила образ чопорной английской леди. Работоспособности пожилой актрисы позавидуют многие молодые актёры.

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