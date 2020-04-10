Как сохранить активность и здоровье в самоизоляции? Рекомендации ВОЗ

Действенные советы, которые не дадут сойти с ума в четырёх стенах.

Карантин – ещё не повод лежать на диване. Сегодня, когда спортивные залы и фитнес-центры закрыты, а по возможности лучше вообще не выходить на улицу, наша физическая активность заметно снизилась. Даже если вы не занимались спортом до вспышки эпидемии, то всё равно работали, гуляли и проводили время вне дома. Неудивительно, что сейчас многие изнывают от сидения в четырёх стенах и невозможности вести прежний образ жизни. Ведь тотальный домашний режим может пагубно сказаться на здоровье, настроении и стать дополнительным источником стресса. Всемирная организация здравоохранения выпустила список простых рекомендаций, которые помогут не потерять форму в ограниченном пространстве квартиры.

Уделяйте время физическим нагрузкам

ВОЗ рекомендует уделять физической активности хотя бы 150 минут в неделю, то есть примерно по 20 минут в день. Этого будет достаточно для тех, кто не привык заниматься спортом. Но тем, кто и до самоизоляции посвящал время спорту, тренер World Class Александр Карпов советует немного иначе подойти к рекомендованной норме.

Александр: 20 минут в день — это примерно зарядка или разминка перед тренировкой. Если человек не занимался вообще никакой физической активностью до карантина, ему, несомненно, и такое количество тренировочного времени пойдёт на пользу. Если же раньше вы занимались три раза в неделю по часу-полтора, то 20 минут будет недостаточно. Но если разбить эти 150 минут на три тренировки в неделю, то это уже другой разговор. В общем, оптимальное количество времени зависит от стажа занятий, уровня физической подготовки, целей и состояния здоровья.

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Для поддержания формы дома подойдут базовые упражнения, которые задействуют максимальное количество групп мышц. ВОЗ рекомендует включить в мини-сессии планку, мостик, лодочку, приседания, классические и обратные отжимания и растяжку. Но всё же каждому домоседу стоит отталкиваться от ряда индивидуальных факторов при составлении плана занятий.

Александр: Здесь всё зависит от тренировочного стажа, оснащения в виде спортивного оборудования, уровня физической подготовки и состояния здоровья. Но если не брать в расчёт фанатов спорта и фитнес-маньяков, то я рекомендую сочетать в одной тренировке упражнения на все основные мышечные группы. Например, в одну включать упражнения для мышц ног и ягодиц, кора, груди и верха спины. А в другую — упражнения для мышц ног, плеч, рук и кора.

Далёкие от фитнеса люди могут найти и другие полезные занятия дома. Например, игры с детьми или танцы. Особое внимание сейчас необходимо уделять поддержанию чистоты в квартире. Кажется, сейчас самое время взяться за веник, устранить пыль за диваном и разогнать кровь по мышцам. Конечно, уборка не сможет заменить тренировку, но хотя бы заставит подвигаться.

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Присоединяйтесь к онлайн-тренировкам

Фитнес-центры и крупные спортивные бренды предлагают людям возможность полноценно тренироваться в режиме онлайн. Для этого достаточно скачать специальное приложение, подключиться к прямому эфиру в «Инстаграме» или «ВКонтакте» или зайти на YouTube. Многие комплексы составлены специально для занятий дома, так что не переживайте, если под рукой нет специального оборудования. Упражнения можно выполнять на обычном коврике и использовать подручные средства. Например, стену, стул и бутылки с водой вместо гантелей.

Больше двигайтесь по квартире

Старайтесь больше ходить, ведь даже прогулки по квартире – это активность. Их можно совершать, разговаривая по телефону, слушая музыку или аудиокнигу. Сидеть рекомендуется не более 30 минут подряд, а в перерывах двигаться или хотя бы стоять. Если у вас есть высокий стол, за которым можно стоять, лучше переместить рабочее место к нему. В сидячем положении же следует заниматься умственным трудом: читать, играть в настольные игры или собирать пазлы.

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Дышите и расслабляйтесь

Чтобы оградить себя от стресса и снять эмоциональное напряжение, нужно научиться правильно расслабляться. Самый простой способ – дыхательные практики. Сядьте, закройте глаза и начните глубоко и ровно дышать.

Александр: Основная цель дыхательных упражнений — это снижение давления. Помимо этого, дыхательные практики могут уменьшить стресс и беспокойство.

К таким практикам можно добавить упражнения на мышечную релаксацию. Максимально напрягайте, а затем расслабляйте кулаки, руки, плечи, шею, грудные мышцы, лицо, живот и ноги. Такая методика поможет справиться с беспокойством.

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Также полезно давать отдых ногам, для этого надо лечь на пол, вытянув ноги вдоль стены. В таком положении желательно провести около пяти минут.

Ещё один действенный метод расслабления — медитация. Примите удобное положение, сидя на полу, спину держите прямо. Закройте глаза, не напрягайте мышцы. Делайте глубокие и ровные вдохи и выдохи, концентрируясь на дыхании, постарайтесь отбросить лишние мысли.

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Обращайте внимание на то, что едите

Питание – важный аспект в поддержании оптимального состояния здоровья. За ним следует следить всегда, не только во время самоизоляции. Но сейчас придерживаться полезных привычек стало особенно важно.

Александр: Во-первых, на самоизоляции в любом случае сократится расход калорий. Если не отрегулировать питание, это может привести к набору лишнего веса. Во-вторых, все рекомендации существовали и до карантина. Просто теперь, когда уровень подвижности людей значительно снизился, они стали ещё актуальнее. Следует потреблять достаточное количество воды, ограничить сахаросодержащие продукты, мучное, жирное, солёное. А также максимально ограничить себя или отказаться от фастфуда, алкоголя и курения.