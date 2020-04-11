Фермер победил в ультрамарафоне в 61 год, потому что не знал, что на дистанции можно спать

Австралийский ультрамарафон проводился в 1983 по 1991 годы. На каждый старт выходили опытные атлеты, которые месяцами тренировались ради того, чтобы успешно преодолеть расстояние в 875 км от Мельбурна до Сиднея. В основном бегуны были моложе 30 лет. Их спонсировали крупные международные бренды: предоставляли качественные кроссовки и удобную экипировку. Каково было удивление спортсменов, когда на трассе масштабного забега появился 61-летний Клифф Янг. В рабочем комбинезоне и с калошами поверх ботинок.

Кто такой Клифф Янг?

Клиффорд — так звучит полное имя Янга — родился в 1922 году в небогатой семье. Всё детство мальчик провёл на семейной ферме в Виктории, штате на юго-востоке Австралии. Площадь владений составляла чуть больше восьми квадратных километров.

Фото: John O'Gready/Getty Images

Ни в юности, ни когда повзрослел, Клифф не увлекался спортом. Внезапная любовь к бегу у мужчины проснулась, казалось бы, слишком поздно, чтобы достичь больших высот в новом для себя деле. Фермер окунулся в покорение длинных дистанций в 57 лет.

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От бега за овцами до победы в австралийском ультрамарафоне

В 1982 году, когда Янгу было 60 лет, он попытался пробежать тысячу миль (около 1,6 тыс. километров) вокруг Memorial Square в городе Колак. Мужчина хотел побить мировой рекорд, но не смог. К счастью, неудача не остановила его на пути к впечатляющим результатам. Спустя год Клифф вышел на старт австралийского супер-марафона, чтобы осилить расстояние от Мельбурна до Сиднея.

В день забега легкоатлеты с мировым именем пришли в недоумение, когда в зоне для спортсменов увидели 61-летнего старика. Сначала все думали, что Янг пришёл в качестве зрителя. Догадки рассеялись, когда мужчина подошёл к регистрационному столу, чтобы получить номер участника соревнований. Одни свидетели происходящего думали, что фермер просто выжил из ума, а другие всерьёз волновались за его здоровье и безопасность. Ведь в таком возрасте организм может не выдержать столь колоссальных нагрузок.

Фото: Tony Feder/Getty Images

Янг благополучно получил 64-й номер и встал на одну линию с другими бегунами. Съёмочная группа, находившаяся на старте, поспешила взять интервью у необычного участника. Когда журналисты узнали, что Клифф действительно намерен пробежать ультрамарафон, да к тому же без спонсоров и специальной подготовки, они сказали ему прямо: «Ты не сможешь». Но фермер не растерялся.

Да нет, я смогу. Я вырос на ферме, где мы не могли позволить себе лошадей или машину до самого последнего времени. Только 4 года назад я купил машину. Когда надвигался шторм, я выходил загонять овец. У нас было 2 тыс. овец, которые паслись на 2 тыс. акрах. Иногда я ловил овец по 2–3 дня, — это было непросто, но я всегда ловил их. Я думаю, что могу участвовать в забеге, ведь он всего на 2 дня длиннее и составляет всего 5 дней, тогда как я бегаю за овцами по 3 дня.

Когда марафон начался, профессионалы оставили Клиффа далеко позади. Зрители со всей Австралии наблюдали за мужчиной, переживали и даже молились за него: лишь бы финишировал живым. При этом каждый опытный атлет знал, что дистанция в 875 километров занимает примерно пять дней пути. Для этого нужно каждый день бежать по 18 часов и спать по 6. Фермер же не был в курсе этого бегового плана.

Фото: Fairfax Media/Getty Images

На следующее утро после начала забега люди узнали, что Янг не спал и бежал всю ночь. Но всё ещё отставал от других атлетов. С каждой ночью Клифф нагонял соперников, пока в последний день не вырвался вперёд и, наконец, не ушёл в значительный отрыв.

Австралийский фермер одержал победу в ультрамарафоне. Ему понадобилось 5 дней 15 часов и 4 минуты, чтобы финишировать. На 9 часов меньше прежнего рекорда! К удивлению публики, Клифф не забрал себе ни единого приза. Мужчина отказался от суммы в $ 10 тыс. и раздал её соперникам, поделив поровну. В тот момент вся страна влюбилась в нового национального героя.

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Жизнь Янга после бегового триумфа

Спустя год после победы на ультрамарафоне 62-летний Клифф женился на 23-летней девушке по имени Мэри Хоуэлл. Их свадьбу оплачивала сеть магазинов, которая спонсировала знаковый забег. Правда, через пять лет брак распался.

В последующие год Янг не забрасывал любимое дело. Он продолжал бегать и в феврале 1990 года принял участие в первом международном 24-часовом чемпионате в английском городе Милтон-Кейнс. А в ноябре преодолел 648 километров в австралийском Кемпбеллтауне.

В 1997 году Клифф снова привлёк внимание общественности. Он намеревался пробежать 16 тыс. километров, чтобы собрать деньги для бездомных детей. К сожалению, мужчине пришлось прервать гонку через 6,5 тыс. километров, потому что его сокомандник заболел.

Фото: Tony Feder/Getty Images

После этого Янг столкнулся со страшной болезнью — раком. Мужчина боролся с ней на протяжении пяти лет. Его последним беговым достижением стал мировой рекорд в шестидневном марафоне в 2000 году. А в 2003-м Клифф умер, ему был 81 год.

Его уникальный стиль бега назвали Young Shuffle. Он считается энергосберегающим, и его продолжают использовать современные ультрамарафонцы. В 2013 году о фермере из Австралии вышел документальный фильм под названием Cliffy. Любители бега и люди, ищущие мотивацию, по сей день восхищаются способностями Клиффа Янга. А ведь когда-то давно он просто хотел победить и был свободен от предубеждений. Он представлял перед собой убегающую овцу и пытался её догнать.