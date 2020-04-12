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Знаменитые актёры, которые сильно потолстели – Джон Траволта, Бритни Спирс, Стивен Сигал

Знаменитые актёры, которые сильно потолстели
Алексей Баринов Валерия Баринова
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Звёзды Голливуда, которые распрощались с идеальной формой
Эталоны в прошлом, борцы с лишним весом в настоящем.
Lifestyle / Тренды 0

Иногда нужно напомнить, как может влиять на человека отсутствие спорта в жизни. И даже знаменитостям это не чуждо. Зачастую у них просто не хватает времени на занятия в зале или утренние пробежки. Мы решили собрать подборку звёзд Голливуда, которые некогда были в отличной форме, но в какой-то момент резко поправились. Выясняем, в чём причина появления лишних килограммов.

Алек Болдуин

Известный актёр в 90-х был подтянут и строен. Лицо его было подтянутым, а сам он выглядел очень по-спортивному. К сожалению, этого нельзя сказать про Болдуина последних лет. Актёр явно набрал вес, его лицо округлилось, а сам он, видимо, давно не занимается спортом и живёт в своё удовольствие. Интересно, что Болдуин – вегетарианец. Это в очередной раз доказывает, что для того, чтобы видеть на весах нужные вам цифры, необходимо следить не столько за качеством еды, сколько за количеством потребляемых вами калорий.

Фото: Getty Images

Стивен Сигал

Один из главных героев всех боевиков 90-х сейчас совсем не похож на мастера боевых искусств. Стивен сильно поправился. Возможно, именно из-за этого он больше почти не снимается в хорошем кино. Хотя в России его по-прежнему любят.

Фото: Getty Images

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Джон Траволта

Звезде «Криминального чтива» уже 66 лет. Когда-то он был тем, по кому сходили с ума тысячи девушек. Сейчас такое про Траволту сказать сложно. Джон заметно располнел, хотя это и не мешает ему сниматься в кино. Папарацци нередко ловят кумира в момент, когда актёр жадно налегает на чизбургеры и жареную картошку. Некоторые считают, что Траволта поправился, «заедая стресс» после того, как его 16-летний сын Джет погиб в январе 2009 года. Но ведь прошло уже 11 лет!

Фото: Getty Images

Лоуренс Фишбёрн

Морфеуса, наставника Нео из «Матрицы», сегодня узнать довольно сложно. Лоуренс явно сильно набрал и совсем забросил занятия спортом. При этом в кадре Фишборн смотрится так же органично, как и смотрелся в «Матрице». Возможно, ему лишний вес совсем не мешает.

Фото: Getty Images

Рассел Кроу

В Кроу тяжело узнать гладиатора, которого он когда-то так гениально воплотил на экране. Рассел очень сильно набрал вес, в какой-то момент его вес достиг 120 килограммов. Но, судя по последним новостям и фотографиям, актёру вполне комфортно и при такой форме. Может себе позволить.

Фото: Getty Images

Бритни Спирс

В начале своей карьеры Бритни Спирс была стройной, не стеснялась при любом удобном случае показывать свой упругий живот и вообще была образцом отличной формы. Сейчас всё изменилось. Бритни продолжает одеваться, как в 18 лет, только вот той прекрасной формы у певицы и актрисы уже нет.

Тем не менее Бритни старается держать себя в тонусе, увлекается йогой и аэробикой.

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Спойлер: прогресс налицо.
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Кто-то остался в прекрасной форме, а другие попрощались с красивым телом и здоровым образом жизни.

Фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: gettyimages.com

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